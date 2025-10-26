Nữ MC đầu tiên của 'Đường lên đỉnh Olympia' và chuyện chưa kể về vòng nguyệt quế

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình lâu đời và uy tín nhất dành cho học sinh THPT Việt Nam. Ra mắt năm 1999, chương trình nhanh chóng trở thành sân chơi trí tuệ được hàng triệu khán giả yêu mến và gắn bó suốt nhiều thế hệ.

Người đặt nền móng và cũng là nữ MC đầu tiên dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia chính là nhà báo Tạ Bích Loan. Từ số phát sóng đầu tiên đến trận chung kết năm 2000, cô không chỉ đảm nhận vai trò MC mà còn là đạo diễn trong 5 mùa đầu.

Nhà báo Tạ Bích Loan dẫn Olympia năm đầu tiên 1999 đến trận chung kết tổ chức vào ngày 26/3/2000.

Mới đây, trong một chương trình của VTV, nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện hình thành Đường lên đỉnh Olympia. Điều khiến cô trăn trở nhất là việc đặt tên và chọn hình tượng vừa thể hiện được nỗ lực, cố gắng của các thí sinh, vừa truyền tải trọn vẹn tinh thần và ý nghĩa của cuộc thi. Cô nghĩ đến hình ảnh chặng đường leo núi với vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympus.

Nhà báo Tạ Bích Loan cũng muốn tên chương trình phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa đến khoa học. Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của cô khi tham dự kỳ thi Olympic tiếng Nga. Bài hát ca ngợi “ánh sáng của các vị thần chiếu rọi đỉnh Olympus” đã gieo vào cô ý tưởng về hành trình tri thức đầy khát vọng.

Sau khi hoàn thiện ý tưởng, cô chia sẻ với nhạc sĩ Hoàng Vân, người ngay lập tức đồng tình và sáng tác tặng chương trình ca khúc Đường lên đỉnh núi – tiền thân của nhạc hiệu Đường lên đỉnh Olympia ngày nay. Cũng chính Tạ Bích Loan đề xuất đội vòng nguyệt quế như phần thưởng cho người chiến thắng, và nó trở thành biểu tượng vinh quang suốt 25 năm qua.

Ngoài vai trò MC, trong 5 năm đầu, cô còn đảm nhận vị trí đạo diễn, là người định hình format, kịch bản và phong cách của Đường Lên Đỉnh Olympia. Xuất phát từ hình ảnh chặng đường leo núi, do đó, cấu trúc của cuộc thi gồm có 4 phần là khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích.

Cô vẫn không quên những ngày đầu tiên của chương trình, trong một căn phòng luôn đóng cửa ở tầng 4, cô và nhà báo Tùng Chi vò đầu bứt tai, nghĩ ra những câu hỏi để làm khó thí sinh. Không chỉ góp phần định hình chương trình, nhà báo Tạ Bích Loan cùng ekip đã tạo nên một sân chơi trí tuệ uy tín, nơi những ước mơ học tập được tôn vinh.

Dàn MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia gồm MC Tạ Bích Loan, MC Tùng Chi, MC Diệp Chi, MC Ngọc Huỵ.

Dù chương trình thành công ngay từ đầu, nhà báo Tạ Bích Loan chưa từng nghĩ Olympia sẽ đi tới mùa thứ 25 mà vẫn được nhiều thế hệ yêu thích. Cô tâm sự: “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ Olympia có thể kéo dài 10 năm, hoặc hơn chứ không nghĩ đến 25 năm".

Trải qua chặng đường dài, Đường lên đỉnh Olympia đã thay đổi người dẫn từ Tạ Bích Loan, Tùng Chi, Diệp Chi, Kiều Anh cho đến thế hệ trẻ như Khánh Vy, Ngọc Huy nhưng tinh thần của chương trình vẫn được gìn giữ và truyền nối qua từng thế hệ.

Sau gần 30 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó có 16 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp Ban, nhà báo Tạ Bích Loan nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2024.