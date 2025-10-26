Tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia tiết lộ 1 NGUYÊN TẮC quan trọng: Thì ra đây là bí quyết chinh phục đỉnh cao Olympia

Sáng 26/10, trận Chung kết năm thứ 25 của "Đường lên đỉnh Olympia" diễn ra với sự góp mặt của bốn thí sinh xuất sắc: Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè – Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) và Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học – Huế).

Kết quả chung cuộc, Trần Bùi Bảo Khánh giành ngôi vô địch, mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau 15 năm, kể từ chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010. Thanh Tùng giành ngôi Á quân, trong khi Duy Khoa và Nhựt Lam đồng hạng ba.

Từ "cậu học trò lớp chọn" đến quán quân toàn quốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Bảo Khánh hiện là học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Từ nhỏ, em đã học trong các lớp chọn của Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội. Trong suốt 12 năm phổ thông, Bảo Khánh luôn là học sinh xuất sắc, có thành tích nổi bật ở cả khoa học tự nhiên và xã hội.

Lớp 9, Khánh giành giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố các môn Khoa học. Lên THPT, em tiếp tục đạt giải Nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh học trong hai năm liên tiếp và huy chương Bạc Olympic Khoa học tự nhiên 2025.

Tại Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khánh còn là Trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học, thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, sự kiện học thuật về "thiên kiến nhận thức" hay "tâm lý học đạo đức". Ngoài giờ học, em có sở thích đọc tiểu thuyết, nghe nhạc và nấu ăn.

Bảo Khánh cho biết trên Tuổi trẻ, ước mơ được đứng trên sân khấu Olympia đã có từ khi em còn học tiểu học. Cả bà nội và bà ngoại đều là những khán giả trung thành của chương trình, thường ngồi trước TV cùng cháu mỗi trưa Chủ nhật. Từ đó, cậu bé Khánh bắt đầu tưởng tượng mình là thí sinh, trả lời các câu hỏi để rèn phản xạ.

Lên cấp 3, Khánh tham gia cuộc thi mô phỏng OlympiAms do chính câu lạc bộ của trường tổ chức và giành chiến thắng, trở thành đại diện chính thức của trường dự thi Olympia năm nay. Điểm mạnh của em là khả năng phản xạ nhanh, tư duy logic và kỹ năng xử lý tình huống sắc bén.

Nguyên tắc mà Khánh tự đặt ra xuyên suốt hành trình là "không cần phải nhanh nhất, nhưng phải chính xác". Để rèn luyện, em thường tạo tình huống thi thật, tự bấm giờ và tập trung vào bản thân thay vì bạn chơi. Trước mỗi trận, Khánh hít thở sâu để ổn định tinh thần. Nam sinh nhìn nhận điều này giúp em luôn suôn sẻ dẫn đầu phần thi "Khởi động".

Ngay sau chiến thắng, cả điểm cầu Hoàng thành Thăng Long như bùng nổ trong tiếng reo hò, cờ đỏ và những vòng nguyệt quế tung bay.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, cô giáo Bùi Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, cho biết: "Bảo Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư sống. Em có kiến thức rất rộng, trách nhiệm, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè".

Cô Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay: "Khánh đã mang lại niềm tự hào lớn cho toàn trường, nhất là trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Ams. Khoảnh khắc em khoác lá cờ của khối chuyên Sinh lên sân khấu thật sự xúc động".

Còn nam sinh thì nhắn nhủ đến các bạn trẻ: Hãy tin tưởng vào bản thân. Khi bạn thật sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn.

Chia sẻ về dự định của mình, Khánh cho biết hiện tại, em chưa chắc chắn, song khả năng cao em sẽ theo đuổi các ngành liên quan đến khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo bởi tin rằng khoa học kỹ thuật là mũi nhọn tăng trưởng kinh tế trong hiện tại, và là nền tảng của kinh tế Việt Nam và thế giới trong tương lai.

Từ cậu bé từng mơ được đứng trên sân khấu Olympia đến tân quán quân 2025, hành trình của Trần Bùi Bảo Khánh là minh chứng rằng tri thức, bản lĩnh và niềm tin có thể đưa một người chạm tới ước mơ và viết tiếp truyền thống vẻ vang cho ngôi trường mang tên "Amsterdam".

