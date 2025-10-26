Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia 2025 sở hữu profile "đỉnh nóc" thế nào?

Sáng 26/10, trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã chính thức diễn ra, quy tụ bốn thí sinh xuất sắc nhất: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Sau bốn vòng thi kịch tính, Bảo Khánh đã thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng nể để bứt phá ngoạn mục ở phần thi "Về đích", khép lại hành trình với 230 điểm.

Với chiến thắng này, Bảo Khánh chính thức trở thành Quán quân Olympia năm thứ 25, nhận vòng nguyệt quế danh giá, suất học bổng du học Australia cùng phần thưởng trị giá hàng chục nghìn USD. Bảo Khánh cũng là người đem về chức vô địch thứ 2 cho Hà Nội trong suốt 25 năm lịch sử chương trình.

Trần Bùi Bảo Khánh là tân Quán quân của Olympia

Điều thú vị là Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết năm. Ở vòng thi Quý đặc biệt, cậu từng khiến khán giả "ngả mũ" khi giành tới 270 điểm, vượt qua 4 đối thủ khác trong một trận đấu hiếm hoi có tới 5 thí sinh cùng tranh tài do sự cố ở vòng thi trước đó. Dù thời gian chuẩn bị ít hơn các đối thủ, Khánh lại có lợi thế quan sát, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và cậu đã biến điều đó thành lợi thế cực lớn của mình trong hành trình chạm đến đỉnh cao.

Không chỉ bản lĩnh trên sân khấu Olympia, Bảo Khánh còn nổi tiếng ở trường với hình ảnh một học sinh giỏi toàn diện và có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc hoặc nghe qua một lần là có thể nắm chắc nội dung. Nhờ khả năng ghi nhớ nhanh và tư duy logic, Khánh luôn xử lý gọn gàng các câu hỏi suy luận và phản ứng cực tốt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ.

Hồ sơ học tập của Quán quân Olympia 2025 thực sự khiến ai cũng phải ngưỡng mộ: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học (2022–2023), Giải Nhì môn Sinh học hai năm liên tiếp (2023–2024 và 2024–2025), Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên 2025 cùng nhiều giải thưởng học thuật khác.

Không chỉ học giỏi, Bảo Khánh còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại khóa của trường. Cậu từng tham gia Ban Tổ chức chương trình học thuật "Science Tornado", đồng thời giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tâm lý học - nơi Khánh cùng các bạn chia sẻ, thảo luận và lan tỏa tinh thần học tập tích cực.

Trong mắt bạn bè, thầy cô, Trần Bùi Bảo Khánh là một cậu học trò điềm đạm, khiêm tốn nhưng luôn toát lên sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ. Hành trình giành vòng nguyệt quế của Khánh không chỉ là chiến thắng của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần nỗ lực không ngừng và niềm đam mê tri thức của tuổi trẻ Việt Nam.