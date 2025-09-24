Nữ nghệ sĩ là hoa hậu màn ảnh Việt hiếm hoi công khai chồng, sống hạnh phúc dù "mỗi người một nơi"

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "hoa hậu màn ảnh Việt"

Khánh Huyền sinh năm 1971 tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia câu lạc bộ Họa Mi. Năm 1990, người đẹp thi đỗ vào lớp Diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu kịch phía Bắc.

Khánh Huyền thời nổi danh là "hoa hậu màn ảnh Việt"

Những năm 1990, truyền hình Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là thời điểm Khánh Huyền khẳng định tên tuổi với nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Gương mặt trong sáng, lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp cô được khán giả ưu ái gọi là “hoa hậu màn ảnh Việt”.

Không chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc đằm thắm, Khánh Huyền còn chứng minh thực lực diễn xuất qua loạt vai diễn đa dạng, từ thiếu nữ Hà Nội dịu dàng đến những người phụ nữ nhiều nội tâm. Nổi bật trong sự nghiệp của dô có thể kể đến các phim Ngọt ngào và man trá, Người thổi tù và hàng tổng…

Mỗi vai diễn của Khánh Huyền đều để lại dấu ấn, giúp cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt suốt nhiều thập kỷ. Khi chuyển vào TP.HCM sinh sống, nữ nghệ sĩ tiếp tục tham gia đóng các phim phía Nam, đồng thời thử sức với vai trò MC dẫn chương trình. Giọng nói truyền cảm, phong thái đĩnh đạc đã giúp cô được tin tưởng giao nhiều chương trình ăn khách.

Khánh Huyền gây ấn tượng với vai diễn trong phim Gió ngang khoảng trời xanh

Gần đây, Khánh Huyền tái xuất phim giờ vàng VTV với một vai diễn trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Theo nữ nghệ sĩ, giờ đây, cô nhận phim không còn áp lực, mà coi đó là cơ hội để đi, trải nghiệm và thấy cuộc sống thêm ý nghĩa.

Đời tư kín tiếng, được chồng thấu hiểu, yêu thương

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ cùng thời, Khánh Huyền khá kín đáo về đời tư. "Hoa hậu màn ảnh Việt" từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ trước khi đến với người chồng hiện tại.

Bạn đời của cô là người ngoài giới nghệ thuật, sống giản dị, kín tiếng nhưng thấu hiểu và đồng hành cùng vợ. Không những thế, anh còn yêu thương 2 con riêng của vợ như con ruột. Sau khi kết hôn, Khánh Huyền sinh thêm cho chồng một cô con gái.

Khánh Huyền chia sẻ ảnh tụ họp gia đình, hiếm hoi tiết lộ hình ảnh của ông xã (mặc áo xanh rêu ngồi cạnh nữ nghệ sĩ)

Hiếm khi chia sẻ về hôn nhân, nhưng mỗi lần nhắc đến chồng, Khánh Huyền luôn dành cho anh sự trân trọng, tự hào. Theo Khánh Huyền, ông xã cô ít xem phim Việt, thậm chí khi cả hai mới quen nhau, anh còn không biết cô là diễn viên. Dù vậy, anh luôn tin tưởng vợ, không ghen tuông và tạo mọi điều kiện để cô theo nghề. Trong gia đình, chồng giỏi lo việc học hành của con cái, còn Khánh Huyền chăm sóc tổ ấm.

Hiện tại, Khánh Huyền sống một mình ở TP.HCM. Các con của cô đều đã trưởng thành, có người ra ở riêng, có người đi học xa. Trong khi đó, chồng Khánh Huyền đang ở Nha Trang để chăm sóc mẹ già năm nay đã gần 100 tuổi.

Sự xa cách về địa lý không làm tình cảm vợ chồng phai nhạt, bởi theo Khánh Huyền, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tôn trọng và thấu hiểu. Họ vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, và mỗi khi có thời gian, cô lại thu xếp để đoàn tụ cùng chồng con.

Khánh Huyền hiện tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, yêu bản thân

Ngoài nghệ thuật, Khánh Huyền còn tìm thấy niềm vui trong việc vào bếp nấu ăn. Cô có thể thức khuya, dậy sớm chỉ để chuẩn bị những bữa cơm gia đình. Với nữ nghệ sĩ, khoảnh khắc cả nhà quây quần bên mâm cơm mới là điều hạnh phúc nhất. Đó cũng là cách cô giữ cho tổ ấm của mình luôn đầy ắp yêu thương.

Ở tuổi 54, Khánh Huyền sống thanh thản hơn, biết trân trọng những điều bình dị, yêu bản thân. Cô vẫn giữ được nhan sắc đằm thắm, rạng ngời, phong thái sang trọng nhờ tinh thần lạc quan, sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng.

"Tôi sống giản dị, ít toan tính, dễ vui nên gương mặt cũng nhẹ nhõm hơn. Đã trải qua nhiều khó khăn, tôi càng hiểu giá trị của sự thanh thản và biết đủ", nữ nghệ sĩ chia sẻ với Dân trí.