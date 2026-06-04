Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ" tái xuất sau 1 năm lấy chồng doanh nhân: “Tôi chưa bao giờ quên khán giả của mình”

“Tôi chưa bao giờ quên khán giả của mình”

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt với chất giọng nội lực. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn được biết đến với danh xưng "nữ đại gia đất mỏ" nhờ hoạt động kinh doanh thuận lợi cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Năm 2025, ở tuổi 45, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa với doanh nhân đã gắn bó cùng cô suốt 5 năm. Sau khoảng thời gian lựa chọn cuộc sống chậm rãi và hạn chế xuất hiện trước công chúng, Hồ Quỳnh Hương quyết định trở lại sân khấu trong chương trình Phòng khách 3 thế hệ. Cô cho biết gia đình nhỏ hiện là chỗ dựa tinh thần và nguồn động viên lớn nhất để mình tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

“Hiện tôi có nhiều động lực hơn. Trước đây tôi sống một mình, sống rất ngẫu hứng và muốn được tĩnh lặng. Hiện giờ, tôi có sự ủng hộ của hai ba con Táo (chồng và con trai của ca sĩ). Mỗi lần mẹ đi hát, hai ba con bao giờ cũng đi tháp tùng, và Táo lúc nào cũng muốn được xem những video quay mẹ hát. Tôi cảm thấy có động lực”, nữ ca sĩ nói.

Bên cạnh đó, tình cảm của khán giả luôn là điều khiến cô trân quý suốt nhiều năm qua. “Thực ra thì Hương cũng chưa bao giờ quên được khán giả của mình. Tình cảm của khán giả là một điều gì đó rất là quý giá với Hương. Khi sẵn sàng với tinh thần, sức khỏe và cảm xúc thì Hương sẽ xuất hiện”.

Giữa nhiều lời mời biểu diễn, Hồ Quỳnh Hương cho biết Phòng khách 3 thế hệ thuyết phục cô bởi sự đồng điệu trong cách làm nghề và tình yêu dành cho âm nhạc.

Nữ ca sĩ chia sẻ, điều đầu tiên khiến cô hứng thú là cơ hội được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ nghiêm túc, tâm huyết. Với cô, đây không chỉ là dịp để biểu diễn mà còn là cơ hội để thưởng thức, lắng nghe và học hỏi từ những đồng nghiệp mà mình yêu mến.

“Thứ nhất là khi mình hát cùng với những người nghệ sĩ cũng rất nghiêm túc và tâm huyết với nghệ thuật thì tham gia vào chương trình, mình vừa là người hát, mình cũng có thể thưởng thức những giọng hát khác, đó cũng là một điều rất thú vị”, Hồ Quỳnh Hương nói.

Bên cạnh đó, sự tin tưởng dành cho nhạc sĩ Dương Cầm và ê-kíp tổ chức cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cô nhận lời tham gia chương trình.

“Nhạc sĩ Dương Cầm là một người rất chỉn chu trong âm nhạc. Hương vẫn thường nói, hai vợ chồng Dương Cầm làm nghệ thuật rất chuyên nghiệp và đặt để rất nhiều ý thức trách nhiệm trong đó”.

Theo Hồ Quỳnh Hương, điều khiến người nghệ sĩ hạnh phúc nhất là được đứng trên một sân khấu được đầu tư nghiêm túc, nơi nghệ thuật được tôn trọng và giọng hát có thể đến với khán giả một cách trọn vẹn nhất. Chính vì vậy, cô luôn dành sự ưu tiên cho những chương trình được thực hiện bằng sự tử tế và tâm huyết.

Hát nhạc Đức Huy cần sự chân thành hơn kỹ thuật

Trong đêm nhạc lần này, Hồ Quỳnh Hương sẽ thể hiện một số ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy - một nhạc sĩ mà cô cho biết đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

“Nhạc của nhạc sĩ Đức Huy là một dòng nhạc rất đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, thế hệ của Hương đã nghe rất nhiều ca khúc của ông. Đó là những bài hát rất lãng mạn, giai điệu đẹp, ca từ gần gũi và có sức lan tỏa tự nhiên đến mức nhiều người có thể nghe một vài lần là nhớ, là thuộc và muốn hát theo”.

Với Hồ Quỳnh Hương, thử thách lớn nhất khi hát nhạc Đức Huy không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc: “Âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy không phải vấn đề là cần phải dùng kỹ thuật để đưa những nốt cao mà chính là ở sự tinh tế, nhẹ nhàng, chân thật”.

Nữ ca sĩ cho rằng những ca khúc của Đức Huy giống như những lời tâm tình hoặc lời yêu dành cho nhau nên người hát phải thực sự cảm được ca từ và giai điệu. “Thực sự nhạc của nhạc sĩ Đức Huy vốn dĩ đã rất hay rồi, nên Hương nghĩ mình chỉ cần hát một cách mộc mạc, chân thành là được”.

Nói về việc thể hiện những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, Hồ Quỳnh Hương cho rằng điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm. “Khi Hương hát những bài hát đã gắn với kỷ niệm của khán giả thì chính bản thân Hương cũng đang như được quay trở lại kỷ niệm đó cùng với mọi người”.

Theo cô, sự tự nhiên trong cảm xúc chính là điều giúp âm nhạc chạm tới trái tim người nghe. “Khán giả nhớ đến bài hát, nhớ Hương hát bài hát đó. Cho nên khi gặp nhau sẽ giống như gặp lại người thân quen cũ, không có gì khó, không có gì áp lực”.

“Ba thế hệ sẽ tạo nên một bức tranh rất đẹp”

Lần đầu đứng chung sân khấu với Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân trong Phòng khách 3 thế hệ, Hồ Quỳnh Hương tin rằng điểm hấp dẫn nhất của chương trình nằm ở sự cộng hưởng giữa những nguồn năng lượng khác nhau.

“Nhạc sĩ Dương Cầm trêu nhạc sĩ Đức Huy là ông ngoại, Hồ Quỳnh Hương là mẹ, còn hai bạn trẻ giống thế hệ con, là ba thế hệ” - nữ ca sĩ hài hước cho biết sau chương trình có lẽ cô phải gọi nhạc sĩ Đức Huy là “ông ngoại”, còn hai nghệ sĩ trẻ phải gọi mình là “mẹ”.

Đằng sau câu chuyện vui ấy, cô có cái nhìn khá thú vị về sự khác biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ: “Thế hệ của nhạc sĩ Đức Huy có một cái gì đó rất bình ổn, vững chắc; thế hệ của Hương vẫn có một chút gì đó trẻ trung, sôi nổi nhưng mà thêm sự trải nghiệm rồi; còn với thế hệ Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân thì có lẽ các bạn ấy đang là một sức sống trẻ tràn ngập”.

Theo Hồ Quỳnh Hương, khi những nguồn năng lượng ấy hòa quyện với nhau, khán giả sẽ cảm nhận được một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, đầy đủ và giàu cảm xúc. “Bản thân Hương cũng sẽ như được tận hưởng, lắng nghe những thế hệ đi trước như nhạc sĩ Đức Huy, đồng thời được thưởng thức những nguồn năng lượng sôi nổi của các bạn trẻ. Hương thấy đây là một chương trình rất thú vị”.

Trong khi ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng nhạc sĩ Đức Huy đều rất háo hức chờ ngày hội ngộ trên sân khấu, nhạc sĩ Dương Cầm hé lộ thêm “sẽ có những bản phối độc quyền dành riêng cho Phòng khách 3 thế hệ”. Theo anh, đây sẽ là những phiên bản chỉ có thể được nghe trong không gian của chương trình, nơi âm nhạc của các thế hệ gặp gỡ và đối thoại với nhau.

Số đầu tiên của Phòng khách 3 thế hệ sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 14/6. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu đêm diễn trong sự nghiệp, Dương Cầm thừa nhận cảm giác chờ đợi vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu làm nghề.

“Các bản phối chỉ có tại Phòng khách 3 thế hệ sẽ vang lên trong số đầu tiên tại Nhà hát Hồ Gươm ngày 14/6. Không biết đêm diễn thứ bao nhiêu trong đời rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy mong ngóng, thổn thức vì âm nhạc”, anh chia sẻ.

Có lẽ chính sự mong ngóng ấy của những người làm nghề, cùng sự hội ngộ của ba thế hệ nghệ sĩ trên một sân khấu, sẽ tạo nên một đêm nhạc Phòng khách 3 thế hệ giàu cảm xúc, nơi khán giả không chỉ nghe những ca khúc quen thuộc mà còn tìm thấy sự kết nối giữa ký ức, hiện tại và những giá trị bền vững của âm nhạc.