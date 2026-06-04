Khách Trung Quốc nể hoạt động du lịch ở Việt Nam: “Một chiếc thuyền thôi mà hoạt động gì cũng có”

Mở đầu đoạn chia sẻ, nam du khách không giấu được sự hào hứng khi cho biết anh hoàn toàn không nghĩ rằng ở Việt Nam lại có một hình thức giải trí thú vị đến như vậy. Theo anh, chỉ với một chiếc thuyền, du khách đã có thể tận hưởng hàng loạt hoạt động khác nhau, từ âm nhạc, ẩm thực cho đến các trò chơi dưới nước.

Điều khiến anh ấn tượng là bầu không khí cởi mở và sôi động trên thuyền. Du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng vẫn dễ dàng hòa nhập, cùng nhau ca hát, giao lưu và tận hưởng kỳ nghỉ. “ Người từ mọi quốc gia đều có thể lên hát một bài ”, anh chia sẻ, cho thấy sự kết nối tự nhiên giữa những người xa lạ trong cùng một chuyến đi.

Không chỉ có âm nhạc và những bữa ăn ngon, hành trình còn mang đến cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên. Từ việc nhảy xuống biển, bơi lội giữa làn nước mát cho đến ngắm nhìn khung cảnh đại dương rộng lớn, tất cả đều góp phần tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn.

Trong đó, điều khiến nam du khách nhớ nhất chính là độ xanh và sạch của biển. Anh liên tục dành lời khen cho độ trong của làn nước nơi đây và cho biết mình vô cùng ngạc nhiên khi có thể mở mắt dưới nước mà không hề cảm thấy khó chịu. Trải nghiệm này khiến anh cảm thấy như đang khám phá một thế giới hoàn toàn khác dưới mặt biển.

Càng bất ngờ hơn khi vẻ đẹp dưới đáy đại dương còn vượt xa những gì anh tưởng tượng. Nam du khách cho biết, khung cảnh dưới nước thực sự rất đẹp và để lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến anh tiếc nuối nhất là không thể ghi lại những hình ảnh đó để chia sẻ với bạn bè và người thân.

Từ những hoạt động vui chơi sôi động đến vẻ đẹp của thiên nhiên, tất cả đã tạo nên một hành trình đáng nhớ đối với vị khách Trung Quốc. Anh cho biết nơi đây mang lại cảm giác hứng khởi và những cảm xúc rất khó diễn tả thành lời.

Khép lại chia sẻ bằng một câu nói hài hước, nam du khách nhận xét rằng bầu không khí trên thuyền sôi động đến mức “ không sợ bạn quẩy, chỉ sợ bạn quẩy quá đà ”. Câu nói dí dỏm ấy cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của những trải nghiệm du lịch biển tại Việt Nam, nơi không chỉ có cảnh đẹp mà còn mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ cho du khách từ khắp nơi trên thế giới.