Nữ NSND 63 tuổi nói thẳng: "Chắc do ăn ở"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của NSND Lê Khanh – nữ diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND, biểu tượng nhan sắc phụ nữ Hà Nội.

Mở đầu chương trình, MC Nguyên Khang nhận định: "Đây là thời điểm vàng nên tôi và công chúng mới được thấy NSND Lê Khanh xuất hiện nhiều nhất đến giờ".

NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh khiêm tốn nói: "Không phải đâu, chẳng may hai dự án phim tôi tham gia lại cùng hội tụ một thời điểm. Chắc do ăn ở nên tôi được vậy, được mọi người mời đóng phim".

Tiếp đó, NSND Lê Khanh chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Mỗi khi ngủ dậy, hoạt động tôi yêu thích nhất, đẹp đẽ nhất và ấm cúng nhất là thời điểm ăn sáng với gia đình.

Trong nhà tôi hiện nay, thường xuyên có hai thế hệ là mẹ tôi là tôi cùng nhau bày biện một bữa sáng ngon lành, ngồi cà phê với nhau rồi nghe nhạc nhẹ nhàng.

Nếu hôm đó tôi rảnh không đi dự án nào thì tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, quan sát nhà cửa rồi đi chuẩn bị bữa cơm trưa.

Với một người như tôi thì việc chuẩn bị bữa cơm trưa là tôi mê lắm. Tôi thích nấu ăn rồi cùng ngồi ăn cơm với gia đình. Đó cũng là giây phút trải nghiệm tuyệt vời.

MC Nguyên Khang

Bữa tối mới là vui nhất, khiến tôi mê nữa vì lúc đó các con tôi mới đi làm về, hội tụ đầy đủ. Cả nhà tôi sau khi ăn lại cùng nhau nghe nhạc, trò chuyện quây quần bên nhau.

Tới khuya tôi lên sân thượng chăm chút cho khu vườn xinh xinh của mình. Tóm lại là tôi có rất nhiều đam mê".

MC Nguyên Khang nói: "Những niềm vui tưởng chừng rất giản dị của NSND Lê Khanh lại là niềm mơ ước của rất nhiều người.

Như tôi sống một mình, nên cuộc đời tôi gắn liền với các shipper, giao hàng. Shipper gọi điện thì tôi xuống nhận cơm, lấy đồ chứ ít khi tôi có được một bữa cơm với gia đình.

Trước đây tôi hay ăn cơm cùng gia đình vì mẹ tôi sống gần tôi, nhưng bây giờ thì ít hơn. Vì thế nên tôi nghĩ, điều đó với nhiều người trong cuộc sống hiện đại này càng trở nên quý hiếm hơn".