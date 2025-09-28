Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ NSND 69 tuổi nói một chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng

28-09-2025 - 20:27 PM | Lifestyle

"Mỗi khi Đàm Vĩnh Hưng mở lời tôi không thể nào từ chối" – NSND Kim Xuân nói.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một số hình ảnh trong hậu trường MV mới của mình.

Nữ NSND 69 tuổi nói một chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng và NSND Kim Xuân

Anh chia sẻ: "Hôm nay tôi quay một bối cảnh trong MV mới của tôi mang tên Chị anh làm em khóc. Đây là một sáng tác riêng dành cho tôi của nhạc sĩ Trần Mạnh Cường, cũng là tác giả bài Anh đau từ lúc em đi.

Lúc nghe xong bài Anh đau từ lúc em đi, tôi thích quá, hỏi Cường ơi có bài nào mới mang tâm trạng giống bài này thì gửi anh ngay. Trần Mạnh Cường chưa hề viết từ trước nhưng đã viết rất nhanh và gửi ngay liền cho tôi.

Bài Chị anh làm em khóc này được viết cho đúng giọng của tôi, đo theo màu sắc âm nhạc của tôi nên tôi thấy đây là bài đúng với âm nhạc của tôi nhất, hợp với tôi nhất.

Nó thuộc về những năm thập niên 2000, ca từ rất tuyệt vời. Tôi có thể nhập vào tâm trạng bài hát một cách nhanh chóng.

Nữ NSND 69 tuổi nói một chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 2.

Người nghệ sĩ như tôi có những cái hơi lãng mạn, hơi khùng, cho phép tôi hóa thân vào nhân vật này, nhân vật kia, đặt mình vào trong cảm xúc đó, cảm giác đó để mình sống được với nhân vật.

Đề tài của bài hát này là đề tài gần như chưa có ai sử dụng, từ ca từ, câu cú cũng chưa có ai. Vì thế, tôi tin chắc bài này sẽ thắng".

Để thực hiện MV này, Đàm Vĩnh Hưng đã mời được NSND Kim Xuân. Anh nói: "Khi chị Kim Xuân đồng ý, tôi mừng lắm, phải cảm ơn chị rất nhiều. Trong MV này, tôi cần một người từng trải, đã đi qua nhiều nỗi đau, chịu đựng nỗi đau đó rồi tự giải thoát mình theo cách người từng trải.

Về nét diễn, ánh mắt để lột tả sự đau khổ, chịu đựng thì khó ai qua được chị Kim Xuân. Tôi nhắn tin cho chị Kim Xuân khi chị đang ở Đà Nẵng và chị đồng ý luôn".

Về phía mình, NSND Kim Xuân cũng nói một chi tiết về Đàm Vĩnh Hưng: "Với tôi, Đàm Vĩnh Hưng là người em mà tôi luôn nhớ trong trái tim mình. Mỗi lần đến với Hưng, tôi đều nhận được sự làm việc hết sức chỉn chu, nghiêm túc và đầy tính nghệ thuật.

Tất cả những yếu tố đó cộng lại khiến mỗi khi Đàm Vĩnh Hưng mở lời tôi không thể nào từ chối".

Nữ minh tinh được mệnh danh là "nữ hoàng EQ cao nhất Cbiz": Sở hữu khối tài sản hơn 18.000 tỷ đồng, “tái sinh” rực rỡ sau ly hôn

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

