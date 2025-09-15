Nữ NSND được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc nhẹ" tiết lộ: "lần đầu tiên có 1 bài hát khiến tôi chịu thua"

Live concert "Dương Thụ - Bài hát Thu về" vừa được công bố lịch diễn chính thức. Cụ thể, Live concert được tổ chức lúc 20h ngày 4/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm hứa hẹnlà câu chuyện âm nhạc nhiều cảm xúc, đưa khán giả Hà Nội trở lại với những hoài niệm đẹp đẽ, những ký ức thanh xuân và tình yêu qua các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ.

Chương trình “Cửa sổ âm nhạc số 5” với chủ đề “Dương Thụ - Bài hát Thu về” do nhạc sĩ Dương Thụ đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật kiêm Biên tập âm nhạc cùng nhà báo Minh Đức. Live concert do Công ty Ngọc Việt tổ chức, Nhà sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc sản xuất Đoàn Thiên Bảo.

“Dương Thụ - Bài hát Thu về” quy tụ những giọng ca gắn bó với âm nhạc của nhạc sĩ nhiều năm qua như Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Đào Tố Loan, Orange và Minh Đức.

Gắn bó hơn 30 năm với âm nhạc Dương Thụ, Thanh Lam xuất hiện trong hầu hết những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Cô cũng là giọng hát chính trong nhiều album do ông biên tập và thực hiện. Giọng hát nội lực của diva Thanh Lam được ví như "tiếng vọng từ trái tim Hà Nội".

Album mang tính đột phát thị trường ca nhạc của ca sĩ Thanh Lam mang tên Cho em một ngày (1996) - tên một bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ và cũng là một trong những bài hát thành công nhất của Thanh Lam. Đây là album bán chạy hàng đầu trước khi kỷ nguyên Làn Sóng Xanh bùng nổ.

Sau này, Thanh Lam và nhà sản xuất âm nhạc của chị là nhạc sĩ Quốc Trung còn hợp tác với nhạc sĩ Dương Thụ trong một album có thể coi là đỉnh cao nhất của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại đầu thế kỷ 21 là Mây trắng bay về (2001) với những ca khúc đình đám như Mây trắng bay về, Gọi anh, Lời tôi ru, Bay vào ngày xanh, Cầm tay mùa Hè… Sự nghiệp ca hát rực rỡ của Thanh Lam có nhiều ca khúc hit do nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác, kéo dài từ đầu thập niên 1990 đến tận bây giờ.



Trong sự kiện giới thiệu live concert số 5 của nhạc sĩ Dương Thụ, diva Thanh Lam tiết lộ, có 1 bài hát mà lần đầu tiên khiến Thanh Lam chịu thua. "Thanh Lam khai phá nhiều bài mới của Nhạc sĩ Dương Thụ. Hôm đó làm đĩa Mây trắng bay về, anh Quốc Trung phối bài Họa mi hót trong mưa, hay lắm, rất tâm đắc. Nhưng khi vào phòng thu thì họa mi như con đại bàng… “hỡi chim họa mi dịu dàng”, Thanh Lam bảo mình không thể làm họa mi được. Đoạn đầu thì Thanh Lam hát được nhưng đoạn cuối “vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về”, Thanh Lam bảo anh Quốc Trung “em chịu thua”. Đó cũng là bài duy nhất Thanh Lam chịu thua, không thể hát hay được, Thanh Lam hát được đoạn đầu thôi, sau cần phải có Khánh Linh", Diva Hà thành hài hước chia sẻ.