Nữ NSND SN 1963 gốc Hà Nội được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương

Mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã chia sẻ tin vui thông báo về việc NSND Lê Khanh được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời Mọc - tia sáng vàng và bạc.



Nội dung thông báo như sau: "Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trân trọng chúc mừng NSND Lê Khanh – nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam – vinh dự được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc - tia sáng vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) trong đợt trao tặng Huân chương mùa Thu năm 2026.

Bà đã dành nhiều tâm huyết trong việc đưa văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua nghệ thuật biểu diễn, đồng thời tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Năm 2016, Bà đã góp phần hiện thực hóa việc dàn dựng vở diễn hợp tác giữa Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za và Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động đọc diễn cảm bằng tiếng Việt các tác phẩm văn học và truyện tranh Nhật Bản, Bà đã góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Đây là sự ghi nhận cao quý dành cho những đóng góp bền bỉ, tâm huyết của NSND Lê Khanh trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Lê Khanh không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm bằng tài năng, bản lĩnh và những cống hiến cho sân khấu nước nhà, mà còn tích cực tham gia các dự án hợp tác nghệ thuật quốc tế, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, đồng thời kết nối, giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản tới khán giả Việt Nam.

Đối với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSND Lê Khanh là một nghệ sĩ tiêu biểu, là niềm tự hào của nhiều thế hệ nghệ sĩ Nhà hát. Những đóng góp của bà không chỉ được khẳng định qua hành trình sáng tạo nghệ thuật mà còn qua vai trò kết nối, vun đắp tình hữu nghị và sự thấu hiểu văn hóa giữa hai dân tộc.

Huân chương Mặt trời mọc là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật và giao lưu văn hóa quốc tế của NSND Lê Khanh.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam xin gửi tới NSND Lê Khanh lời chúc mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Chúc Nghệ sĩ luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ trọn ngọn lửa đam mê, lan tỏa tình yêu nghệ thuật - truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ hôm nay và mai sau.

Tự hào nghệ thuật Việt Nam – Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản!".

Phía dưới thông báo, nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã bày tỏ niềm vui và chúc mừng NSND Lê Khanh như nghệ sĩ Chiều Xuân, nghệ sĩ Lê Quang Thanh Tâm, NSND Tâm Chính, đạo diễn Trần Lực…

NSND Lê Khanh được biết đến là một nghệ sĩ tài danh của sân khấu kịch miền Bắc, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.