13-03-2026 - 21:39 PM | Lifestyle

Nữ NSƯT bay về Mỹ một mình: "2 tuần nữa tôi sẽ quay lại Việt Nam"

Trước khi lên máy bay, Ngọc Huyền hẹn với khán giả 2 tuần nữa sẽ quay lại Việt Nam.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền bất ngờ ra sân bay về lại Mỹ để xử lý công việc đột xuất sau hơn nửa tháng ở Việt Nam. Như mọi lần, Ngọc Huyền một mình về Mỹ, có một trợ lý tiễn cô ra sân bay.

Ngọc Huyền ăn bánh chưng

Nữ nghệ sĩ mang theo cả bánh chưng và củ cải muối ra sân bay để ăn lót dạ. Cô nói: "Bánh chưng và củ cải muối là dư vị ngày Tết vẫn còn, tôi đem ra sân bay để lúc làm thủ tục và sẽ ăn lót dạ, nhớ chút hương vị Tết ở Việt Nam. Tôi thích ăn bánh chưng và củ cải muối lắm, ăn từ Tết đến giờ không chán".

Vì thế, Ngọc Huyền chỉ mở bánh chưng ra ăn cùng củ cải muối, để trợ lý tự gọi đồ ăn riêng ở sân bay. Trong lúc đang đẩy hành lý, cô bất ngờ được fan hâm mộ nhận ra. Fan này đi cùng gia đình sang Mỹ và cả gia đình 4 người đều yêu thích, ái mộ Ngọc Huyền.

Trước khi lên máy bay, Ngọc Huyền hẹn với khán giả 2 tuần nữa sẽ quay lại Việt Nam. Cô nói: "Sắp tới tôi sẽ có một mini show ở Việt Nam, diễn ra vào ngày 29/3 ở phòng trà Không Tên.

Mini show này là show diễn kỷ niệm 42 năm làm nghề, đam mê ca hát của tôi, tri ân khán giả đã luôn yêu thương, mến mộ, dành tình cảm cho tôi. Hẹn gặp lại mọi người, hai tuần nữa tôi sẽ bay về Việt Nam. Bây giờ tôi lên máy bay đây".

NSƯT Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại TP.HCM, là một trong những tên tuổi tiêu biểu của sân khấu cải lương sau thế hệ vàng. Cô bắt đầu đi hát từ sớm và nhanh chóng khẳng định được vị trí nhờ chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu.

Trong sự nghiệp, Ngọc Huyền ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, từ tuồng cổ đến tâm lý xã hội, tiêu biểu là vai Phi Giao trong vở Xử án Phi Giao. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương vàng Trần Hữu Trang và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001.

Sau này, Ngọc Huyền kết hôn và sang Mỹ sống. Sau nhiều năm xa quê, từ năm 2016, cô trở về nước tham gia các chương trình truyền hình và làm giám khảo các cuộc thi nghệ thuật. Hiện tại, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ ở cả trong nước lẫn hải ngoại.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

