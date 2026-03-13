Tiền đạo U23 Việt Nam báo "tin vui" sau 2 năm kết hôn: Sắp đón "ngựa con" đầu lòng!

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13-03-2026 - 21:14 PM | Lifestyle

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào sắp lên chức bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bùi Vĩ Hào đã khiến cộng đồng mạng rần rần chúc mừng khi chia sẻ bộ ảnh bầu đầy cảm xúc cùng bà xã Thảo Vy. Trong bộ ảnh, nam tiền đạo sinh năm 2003 lộ rõ vẻ hạnh phúc rạng ngời, âu yếm tựa đầu vào bụng bầu của vợ. Trước đó cặp đôi đã đăng ảnh siêu âm xác nhận gia đình nhỏ sẽ chào đón một "thiên thần nhí" tuổi Ngọ vào năm 2026.

Được biết, Bùi Vĩ Hào là một trong những cầu thủ kết hôn sớm nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Anh và bà xã Thảo Vy đã bí mật tổ chức lễ cưới vào năm 2023, ngay khi nam cầu thủ vừa bước sang tuổi 21. Dù lập gia đình ở độ tuổi khá trẻ, Vĩ Hào luôn khẳng định đây chính là quyết định đúng đắn giúp anh có tâm lý ổn định để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp sân cỏ.

Vợ Vĩ Hào đang mang bầu con đầu lòng (Ảnh: FBNV)

"Liều thuốc" tinh thần quý giá giữa giai đoạn khó khăn

Tin vui này đến vào thời điểm vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân Bùi Vĩ Hào. Cách đây không lâu, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi chân sút quê An Giang phải lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2026 do gặp đa chấn thương ở chân phải. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, anh cần thực hiện phẫu thuật và mất khoảng 10 tháng để bình phục hoàn toàn. Việc sắp đón con đầu lòng được xem là "liều thuốc" tinh thần vô giá, giúp Vĩ Hào có thêm động lực mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn điều trị và sớm trở lại với niềm đam mê bóng đá.

Cặp đôi về chung một nhà năm 2023 (Ảnh: FBNV)

Vĩ Hào từng cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (Ảnh: FBNV)

Bùi Vĩ Hào hiện là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển quốc gia cũng như ở cấp độ U23. Với tốc độ ấn tượng và khả năng dứt điểm đa dạng, anh từng để lại dấu ấn đậm nét tại ASEAN Cup 2024. Sự vắng mặt của anh trong các giải đấu đầu năm 2026 là một tổn thất lớn cho đội tuyển, nhưng người hâm mộ tin rằng với điểm tựa gia đình vững chắc, "ông bố trẻ" sẽ sớm tái xuất và bùng nổ hơn nữa.

Nữ diễn viên 9X đập thông 6 căn chung cư ở TP. HCM làm nhà ở, đang sống cùng mẹ là đại gia thủy sản nghìn tỷ

Theo Tiên Tiên

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt

Có gì trong quán cà phê mới tinh trên đất Mỹ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Khách xếp hàng tấp nập, có không gian trưng bày đặc biệt Nổi bật

1 thành phố của Việt Nam chính thức vượt Bắc Kinh, Osaka, Berlin ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ

1 thành phố của Việt Nam chính thức vượt Bắc Kinh, Osaka, Berlin ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ Nổi bật

Quán lẩu nướng của Ngọc Trinh bị đánh giá 3,7 sao

Quán lẩu nướng của Ngọc Trinh bị đánh giá 3,7 sao

20:43 , 13/03/2026
“Hoàng tử nhạc suy” Việt Nam: Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự Hà Nội, từng dạy tại trường Sĩ quan

“Hoàng tử nhạc suy” Việt Nam: Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự Hà Nội, từng dạy tại trường Sĩ quan

20:40 , 13/03/2026
Sao Hàn muốn ăn thử tiết canh của Việt Nam

Sao Hàn muốn ăn thử tiết canh của Việt Nam

20:30 , 13/03/2026
Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"

Vợ cũ thăm quán cafe của Đàm Vĩnh Hưng: "Vòng quanh Trái đất rồi lại gặp nhau. Thật hạnh phúc!"

19:28 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên