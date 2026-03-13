Nóng nhất giới ẩm thực: Nhà hàng 3 sao Michelin bị tẩy chay vì bếp trưởng sỉ nhục và bạo hành nhân viên suốt nhiều năm

Mới đây, câu chuyện về nhà hàng 3 sao Michelin Noma đang gây xôn xao dư luận khi 35 nhân viên đồng loạt lên tiếng tố cáo bị bạo hành bởi vị bếp trưởng người Đan Mạch René Redzepi. Ông được xem như người tiên phong của phong trào ẩm thực Bắc Âu mới, giúp nhà hàng này nhiều lần đứng đầu danh sách The World s 50 Best Restaurants cũng như trở thành điểm đến mơ ước của giới sành ăn trên khắp thế giới.

Những món ăn tại Noma nổi tiếng vì sự cầu kỳ và sáng tạo, từ côn trùng làm từ trái cây, những bông hoa dại được nhặt trong rừng cho đến các loại thực phẩm lên men phức tạp. Chính sự táo bạo đó đã khiến nhà hàng trở thành một trong những nơi có ảnh hưởng nhất ngành ẩm thực toàn cầu. Tuy nhiên, tờ New York Times vừa khiến nhiều người rúng động khi phỏng vấn 35 nhân viên và phanh phui những câu chuyện bạo lực xoay quanh nhà hàng này như một phiên bản The Menu ngoài đời thật.

Hàng loạt cáo buộc từ 35 cựu nhân viên

Trong số đó, câu chuyện của một nữ đầu bếp đến từ Trung Mỹ khiến nhiều người ám ảnh nhất. Để có cơ hội làm việc tại Noma vào năm 2013, cô đã bán đi chiếc xe ô tô duy nhất và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cả năm trời để bay sang Đan Mạch. Cô khóc nức nở kể lại rằng mình phải làm việc điên cuồng đến mức không có đủ thời gian để ăn và sụt tận 18kg chỉ trong năm đầu tiên.

Cô còn bàng hoàng chia sẻ về ký ức khi bị René Redzepi đấm mạnh vào mạn sườn, khiến cô ngã văng đập vào cạnh bàn kim loại và rách hông chỉ vì lỗi cầm điện thoại điều chỉnh âm thanh cho khách hàng. Cô nằm thụp xuống sàn, máu chảy và nước mắt giàn giụa, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong bếp dám lên tiếng hay dừng tay lại giúp đỡ. Sau đó, một bếp phó chỉ đến hỏi xem cô ấy có thể quay lại làm việc tiếp được không. Đại diện nhà hàng Noma cho biết họ có xem xét nghiêm túc lời khiếu nại của cô ấy và đã điều tra, nhưng không thể xác minh lời kể này.

Một sự việc khác vào năm 2014 cũng gây sốc không kém khi vị bếp trưởng bị cáo buộc đuổi toàn bộ nhân viên ra ngoài trời lạnh giá chỉ để chứng kiến cảnh ông sỉ nhục một bếp phó vì sở thích âm nhạc cá nhân không phù hợp với tiêu chuẩn. Đặc biệt, một cựu đầu bếp kể lại đêm phục vụ năm 2011, chỉ vì trót để lại một vết nhíp trên cánh hoa trang trí, anh đã bị René đấm hai phát vào bụng. Theo lời kể của một số nhân viên, khi René muốn kỷ luật họ nhưng lại có khách trong phòng ăn, ông sẽ cúi xuống dưới quầy bếp mở và dùng ngón tay hoặc một dụng cụ bếp gần đó như nĩa nướng để chọc vào chân họ.

Những câu chuyện tương tự chỉ thực sự được chú ý gần đây khi Jason Ignacio White, cựu trưởng phòng lên men của Noma đăng nhiều bài viết trên Instagram kể về môi trường làm việc tại nhà hàng. Ông cho biết bản thân đã làm việc tại đây 3 năm và chứng kiến rất nhiều hành vi bạo lực thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết của ông đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và các cựu nhân viên khác cũng bắt đầu chia sẻ trải nghiệm của mình với báo chí. Từ năm 2009 đến năm 2017, vị đầu bếp trưởng này đã thực hiện nhiều hành vi như đấm nhân viên, chọc nhân viên bằng dụng cụ bếp và đẩy họ vào tường. Ngoài ra, còn có những hình thức bạo lực tinh thần như chế giễu ngoại hình, đe doạ sự nghiệp hoặc làm nhục trước tập thể. Các nhân viên cho biết họ từng bị đe dọa sẽ bị phong sát sự nghiệp trên toàn cầu, hoặc thậm chí bị đe dọa trục xuất gia đình nếu dám hé môi về những gì xảy ra phía sau cánh cửa bếp.

Một vị đầu bếp chia sẻ rằng để phục vụ mỗi bữa tối, nhiều đầu bếp phải bắt đầu làm việc từ sáng sớm và chỉ rời bếp vào khoảng 1 giờ sáng. Tuy môi trường khiến nhiều nhân viên e ngại nhưng một số đầu bếp thừa nhận rằng mình đã học được rất nhiều kiến thức tại đây.

Ngay cả những nhân viên trong nhà hàng cũng bắt đầu có hành vi bạo lực

Dù sau năm 2017, René Redzepi bắt đầu có dấu hiệu kiềm chế bản thân, nhưng hành động bạo hành mà ông để lại đã trở thành hành vi thường thấy ở đội ngũ quản lý cấp cao. Mehmet Cekirge, một thực tập sinh năm 2018, đã chia sẻ: "René đã nuôi dạy một thế hệ những kẻ bắt nạt, và rồi chính những kẻ đó lại quay sang hành hạ chúng tôi."

Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet thường xuyên bị các bếp phó nhạo báng bằng những tiếng kêu giả thanh động vật mỗi khi anh đi ngang qua. Anh bị chế giễu về giọng nói, bị gọi là "con lừa" và bị xúc phạm là không đủ tư cách đứng trong bếp Noma. "Tôi đã nuốt hết mọi cay đắng vì muốn chứng minh mình là một người đồng đội biết chịu đựng. Để rồi sau 3 tháng, thứ duy nhất tôi nhận được là nỗi nhục nhã và thất bại mà phải mất nhiều năm sau mới có thể chữa lành", anh chia sẻ.

Thậm chí, Blaine Wetzel - người được cho là "đệ tử ruột" người Mỹ của René Redzepi, sau khi rời Noma đã mở nhà hàng riêng nhưng cũng phải đóng cửa vào năm 2022 vì những cáo buộc bạo hành tương tự như sư phụ mình.

Đáng nói hơn, hệ thống quản lý tại Noma dường như đã cố tình "nhắm mắt làm ngơ". Người phụ trách nhân sự hỗ trợ thực tập sinh, bà Bente Svendsen, lại chính là mẹ vợ của René Redzepi. Nhiều cựu nhân viên khẳng định rằng cả bà Bente, vợ của René là Nadine, lẫn Giám đốc điều hành Peter Kreiner đều biết rõ những trận đòn roi và sự sỉ nhục trong bếp nhưng chưa bao giờ thực sự hành động để chấm dứt nó. Mỗi năm, hàng trăm thực tập sinh từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, chấp nhận làm việc không lương trong sự bạo lực, để rồi nhiều người đã phải rời đi trong nước mắt hoặc biến mất chỉ sau vài ngày vì không thể chịu đựng nổi sự tàn nhẫn dưới danh tiếng "đặc quyền làm việc tại Noma".

Làn sóng tẩy chay từ thực khách, các đối tác buộc vị đầu bếp này phải lên tiếng

Thực tế, René Redzepi đã nhiều lần công khai xin lỗi về thái độ làm việc của mình. Ông từng thừa nhận bản thân là một "kẻ bắt nạt" và cho biết đã phải đi trị liệu tâm lý để học cách kiểm soát cơn giận. Đến năm 2022, sau khi bị truyền thông phanh phui việc sử dụng thực tập sinh không lương, vị đầu bếp này đã tuyên bố bắt đầu trả lương cho nhân viên học việc tại Noma. Ngay sau đó, ông cũng thông báo đóng cửa mô hình nhà hàng truyền thống để chuyển sang các dự án sáng tạo ẩm thực.

Sau sự việc trên, sức ép từ dư luận quốc tế đã tạo nên một làn sóng tẩy chay mạnh mẽ chưa từng có. Tại Los Angeles, nơi Noma đang tổ chức các buổi pop-up xa xỉ, các đối tác lớn như American Express đã lập tức "quay xe", rút tài trợ để bảo vệ uy tín.

Trước sức ép từ dư luận, vào ngày 11/03/2026, René Redzepi đã chính thức thông báo từ chức và rời khỏi vị trí điều hành. Ông thừa nhận áp lực phải duy trì vị thế dẫn đầu đã khiến ông có những hành vi gây tổn thương cho nhân viên. Hiện tại, sự việc vẫn đang là tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn ẩm thực, đặt ra câu hỏi lớn về văn hóa làm việc tại những nhà hàng danh tiếng nhất thế giới.

Theo The New York Times, CNN