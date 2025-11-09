Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam

09-11-2025 - 14:45 PM | Lifestyle

“Ở Việt Nam, tôi chỉ là người đầu bếp tồi” - huyền thoại nấu ăn thế giới thẳng thắn thừa nhận.

Gordon Ramsay được nhiều người biết đến là đầu bếp nổi tiếng của thế giới, không chỉ bởi tài năng nấu nướng được nhiều người công nhận mà còn nổi tiếng bởi tính cách thẳng thắn. Nhiều người quen mặt với ông qua những chương trình truyền hình ăn khách như Masterchef, Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares và Gordon’s Escape. Không những thế, ông hiện đang sở hữu nhà hàng Restaurant Gordon Ramsay tại London (Anh) giữ vững 3 sao Michelin liên tục từ năm 2001 đến nay.

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 1.

Nam đầu bếp đã có chuyến ghé thăm Việt Nam và thưởng thức ẩm thực vô cùng thú vị

Bên cạnh đó, ông còn được nhiều người biết đến là vị đầu bếp có tình cảm rất đặc biệt dành cho ẩm thực Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua những lần khám phá ẩm thực của Việt Nam được ông chia sẻ trên trang chính thức.

Trong lần ghé thăm Mai Châu, Phú Thọ, Gordon Ramsay đã có những trải nghiệm ẩm thực phong phú cùng người dân bản địa dịp ăn mừng mùa vụ cuối cùng trong năm. Tại đây, vị đầu bếp nổi tiếng đã được thử tự tay đổ bánh cuốn nhưng vì chưa quen nên quá trình đổ có hơi khó khăn. 

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 2.
Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 3.

Gordon Ramsay được tự tay đổ bánh cuốn

Một chi tiết khiến cho nhiều người phải bật cười đó chính là trong lúc Gordon Ramsay ngồi xuống ghế nhựa thì ông đã bị ngã, vô tình làm đổ gần một nửa nguyên liệu đổ bánh và chiếc ghế nhựa cũng bị hư nốt. Ông nói rằng: “Thật mắc cỡ, hy vọng rằng tôi có thể gây ấn tượng với kỹ năng nấu nướng của mình”. Ngay sau đó, ông lại tiếp tục ngồi dậy và làm quen với chiếc ghế này rồi tiếp tục thử đổ bánh.

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 4.
Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 5.

Một tình huống khiến nhiều người phải bật cười

Gordon Ramsay rất tự tin đổ nguyên liệu lên lò nhưng do chỉ mới nhìn người dân bản địa làm nên chiếc bánh của vị đầu bếp này có phần chưa nguyên vẹn. Nam đầu bếp chưa đợi bánh chín mà đã dùng dụng cụ để lấy nó nên nên phần bánh gạo vẫn còn bị dính. Thử lại lần hai, kết quả cũng không khá hơn là bao, nam đầu bếp đã thẳng thắn thừa nhận: “May là tôi không lớn lên ở Việt Nam, không là tôi sẽ là một đầu bếp vô dụng”.

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 6.

Vì chưa quen tay nên bánh nướng của Gordon Ramsay chưa chín

Ngôi nhà mà vị đầu bếp này ghé thăm chào đón ông với một bàn tiệc linh đình, tại đây có những món đặc sản của Mai Châu và cả món bánh cuốn mà Gordon Ramsay vừa được nhìn thấy người bản địa thực hiện. Trên bàn tiệc còn có một món ăn thu hút vị đầu bếp này đó chính là xôi gấc, nam đầu bếp đã tò mò và ăn thử rất ngon miệng.

Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 7.
Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 8.
Đầu bếp 17 sao Michelin thế giới ngồi khúm núm ăn xôi ở Việt Nam- Ảnh 9.

Khoảnh khắc Gordon Ramsay khúm núm ăn xôi khiến nhiều người phải bật cười

Nhiều người sau khi xem xong trải nghiệm của vị đầu bếp này đã để lại nhiều bình luận khá hài hước và công nhận sự nhiệt tình, không ngừng học hỏi của Gordon Ramsay như:

- Đầu bếp với nhiều sao Michellin ngồi khúm núm ăn xôi.

- Người ta là đầu bếp nổi tiếng thế giới nhưng vẫn không ngừng học hỏi nhiều điều nhỏ nhặt ở những nơi ít ai biết đến. Thì ra cách họ nổi tiếng và tài giỏi là như vậy.

- Nhưng mà Gordon Ramsay học được cách làm bánh như vậy là nhanh rồi đó.

- Mình thấy ông ấy rất giỏi thích khám phá giới hạn của bản thân,ham học hỏi.phải cố gắng đến mức nào để thành vua đầu bếp Michelin chứ.

Sau đó, vị đầu bếp còn dành rất nhiều lời khen cho các món ăn ở nơi đây, vị đầu bếp này đã công nhận rằng Việt Nam có nhiều kỹ thuật nấu ăn với gạo rất độc đáo. Có thể nói, ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng, khiến cho nhiều du khách quốc tế phải nhớ thương.

Nguồn: YouTube Gordon Ramsay

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

