Nữ tiếp viên người Hàn trong tổ bay Việt sở hữu nhan sắc rạng rỡ, đang được chú ý là ai?

Mới đây, một nữ tiếp viên người Hàn Quốc đang công tác tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đốn tim netizen bởi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, thanh tú cùng những chia sẻ chân thành về hành trình học tập, huấn luyện và cuộc sống thường nhật tại Việt Nam.

Hành trình chinh phục giấc mơ bay và chiếc áo dài xanh ngọc

Trở thành tiếp viên hàng không vốn là ước mơ của rất nhiều cô gái trẻ, nhưng việc lựa chọn làm việc cho một hãng hàng không nước ngoài lại mang đến những thách thức hoàn toàn khác biệt. Để khoác lên mình tà áo dài xanh ngọc truyền thống của Vietnam Airlines, cô gái người Hàn Quốc Nessie Han đã phải trải qua một quá trình tuyển chọn và huấn luyện khắt khe.

Nữ tiếp viên chia sẻ, chương trình đào tạo tiếp viên hàng không tại Việt Nam đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực rất cao. Bên cạnh việc nắm vững các kiến thức chuyên môn về an toàn bay, quy trình phục vụ hành khách chuẩn quốc tế hay các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, cô còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa.

Nhờ sự kiên trì cùng tinh thần cầu thị, cô nàng không chỉ hoàn thành xuất sắc các khóa đào tạo khắt khe mà còn ngày càng tự tin khi giao tiếp, phục vụ các hành khách trên mỗi chuyến bay. Khoảnh khắc diện lên mình bộ đồng phục áo dài dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng theo chuẩn mực hàng không, cô gái trẻ ghi điểm tuyệt đối với gương mặt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ và thần thái chuyên nghiệp.

Cuộc sống đời thường và tình yêu với nhịp sống Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng trong tà áo dài đồng phục khi làm nhiệm vụ, ở đời thường, nữ tiếp viên Hàn Quốc còn sở hữu phong cách thời trang vô cùng trẻ trung, hiện đại và quyến rũ. Trong những video hay hình ảnh chia sẻ về "ngày nghỉ của tiếp viên" (Cabin Crew Day Off), cô nàng thoải mái thể hiện cá tính riêng với lối trang điểm tự nhiên, gu ăn mặc thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Sống và làm việc tại Việt Nam, cô dần hòa nhập và yêu thích bầu không khí nơi đây từ lúc nào không hay. Nữ tiếp viên cho biết cô đặc biệt ấn tượng với sự hiếu khách, ấm áp của người dân Việt Nam. Vào những ngày nghỉ, cô nàng thường dành thời gian khám phá quán cà phê đẹp, thưởng thức các món ăn địa phương ngon lành hay đơn giản là tận hưởng không gian sống yên bình trong căn hộ của mình. Sự năng động, tràn đầy năng lượng tích cực của cô trên mạng xã hội đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ có cùng đam mê theo đuổi ngành hàng không.

Trên tất cả, sự chu đáo, tận tâm cùng nụ cười luôn thường trực trên môi giúp cô nàng Nessie Han nhận được rất nhiều thiện cảm từ hành khách lẫn các đồng nghiệp Việt Nam.