Nữ triệu phú USD thẳng tay bán biệt thự 4 phòng ngủ, thu lãi gấp đôi rồi đi thuê chung cư: "Tôi không muốn tiền của mình bị khóa chặt trong bất động sản"

Bernadette Joy – nữ nhà đầu tư sở hữu khối tài sản 2 triệu USD - đã mua căn nhà đầu tiên của mình vào năm 28 tuổi.

Đến năm 2019, bà đã sở hữu ba bất động sản và sống trong một căn nhà bốn phòng ngủ ở bang North Carolina, không nợ thế chấp.

Nhưng cách đây ba năm, ở tuổi 40, bà Joy và chồng đã bán căn nhà đó với giá gấp đôi so với giá mua ban đầu - và chuyển sang thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố Charlotte với giá 1.960 USD mỗi tháng.

Bà Joy là một trong nhiều triệu phú ở Mỹ chọn thuê nhà, thay vì sở hữu, vì họ muốn có sự linh hoạt cũng như khả năng đầu tư số tiền vốn có thể bị “khóa chặt” trong bất động sản.

Theo RentCafe, số người thuê nhà có thu nhập trên 1 triệu USD ở Mỹ đã tăng gấp ba lần, từ 4.512 người vào năm 2019 lên 13.692 người vào năm 2023. Số lượng triệu phú thuê nhà tập trung đông nhất ở New York, tăng hơn gấp đôi từ 2.204 người lên 5.661 người chỉ trong ba năm. Tại bờ Tây, ở San Francisco, con số này tăng từ 321 triệu phú thuê nhà lên 1.411 trong vòng bốn năm.

Trong khi đó, số lượng triệu phú sở hữu nhà cũng tăng từ 52.966 lên 143.320, nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với nhóm đi thuê.

“Vợ chồng tôi đi công tác và du lịch khá nhiều, và việc quay về để lo lắng chuyện bảo trì một ngôi nhà thực sự tiêu hao năng lượng”, bà Joy nói. “Đối với chúng tôi, thuê nhà tiết kiệm chi phí hơn nhiều khi tính cả chi phí bảo trì, dọn dẹp và việc phải sắm sửa cho một không gian lớn hơn”, bà chia sẻ thêm.

Bà Joy cũng cân nhắc chuyển ra nước ngoài trong tương lai, và việc thuê nhà cho phép vợ chồng bà có thể nhanh chóng di chuyển nếu muốn. Bà nói thêm rằng việc chuyển sang thuê nhà cũng giúp mình “buông bỏ chủ nghĩa vật chất”, vì không còn cảm giác phải "lấp đầy một ngôi nhà lớn". Số tiền lẽ ra bỏ vào bất động sản, bà đã đầu tư trở lại vào công việc kinh doanh và các tài khoản hưu trí.

Theo Ruthie Assouline - một môi giới bất động sản hạng sang của Douglas Elliman - cho biết, ngày càng nhiều triệu phú chọn thuê thay vì mua, bởi họ không thể thoải mái chi trả cho căn nhà mơ ước.

“Nếu muốn mua một căn nhà 12 triệu hay 13 triệu USD… thì chi phí hàng tháng, đặc biệt ở Florida, tăng rất nhanh – từ bảo hiểm, thuế, tài chính. Không phải ai cũng có thể đặt cọc vài triệu USD rồi gánh thêm khoảng 70.000 USD/tháng, trong khi họ có thể thuê với giá 50.000 USD/tháng”, bà nói.

Một số người khác thì thích “sự linh hoạt” - dễ dàng chuyển đi khi muốn - và tin rằng tiền của họ sẽ sinh lời nhiều hơn nếu đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Bà Assouline nói thêm: “Có thể hôm nay họ mua nổi, nhưng rồi sẽ rơi vào tình cảnh "có nhà mà không có tiền". Họ không tận dụng được cơ hội trên thị trường, lại bị kẹt trong căn nhà đó, và một phần lớn giá trị tài sản ròng bị trói chặt. Vậy nên họ chọn thuê, đầu tư tiền vào thị trường và kênh khác để kiếm thêm.

Jennette McCurdy - nữ diễn viên kiêm nhà văn - cũng chia sẻ quan điểm về xu hướng này: "Tôi thích thuê nhà", cô nói.

Ngôi sao này, với tài sản ròng được ước tính khoảng 3,5 triệu USD, đã mua một căn nhà ba phòng ngủ ở Los Angeles năm 2013 với giá 905.000 USD, nhưng ba năm sau đã bán lại với giá 995.000 USD. Cô giải thích: "Tôi thích cảm giác bất cứ thứ gì hỏng hóc, chỉ cần gửi email là sẽ có người sửa ngay ngày hôm sau hoặc trong vòng một tuần".

Theo The Telegraph