Ngân hàng sẽ đóng các tài khoản có số dư bằng 0, không phát sinh giao dịch

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa phát đi thông báo đóng Tài khoản thanh toán Cá nhân có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch (Đợt 2/2025)

Theo đó, từ ngày 24/9/2025, Sacombank sẽ thực hiện đóng các Tài khoản thanh toán có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong thời gian ít nhất 06 tháng kể từ thời điểm tài khoản có số dư bằng 0, căn cứ theo điều khoản mở và sử dụng tài khoản giữa Sacombank và Khách hàng (khoản 2 điều 5 tại Phụ lục Điều khoản và điều kiện đính kèm Phiếu đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng dịch vụ).

Nếu khách hàng vẫn còn nhu cầu sử dụng, cần thực hiện các giao dịch bổ sung nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản để tiếp tục duy trì mọi giao dịch liên quan trước ngày 24/9/2025. Sau thời gian này, Sacombank sẽ thực hiện đóng Tài khoản theo quy định.

Trước đó, Ngân hàng quốc tế (VIB) cũng thông báo sẽ đóng Tài khoản thanh toán không hoạt động của Khách hàng cá nhân, căn cứ vào Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng cá nhân.

Trường hợp Khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản, cần liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch VIB gần nhất để thực hiện nộp tiền vào tài khoản thanh toán.

Trường hợp Khách hàng không có nhu cầu sử dụng, hoặc không phản hồi, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo đến khách hàng, VIB sẽ chủ động đóng tài khoản không hoạt động. Số dư còn lại khi đóng tài khoản sẽ được xử lý theo Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng dành cho khách hàng cá nhân.

Người dùng tài khoản ngân hàng cần lưu ý, tài khoản thanh toán dù bỏ không cũng có thể bị tính nhiều loại phí khác nhau, từ phí quản lý, phí duy trì cho tới phí đóng tài khoản. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng, khách hàng nên chủ động thực hiện thủ tục đóng tài khoản để tránh chi phí không đáng có.