Chuyển khoản nhầm gần 55 triệu, người nhận mãi không trả lại: Người phụ nữ quyết định báo công an

10-09-2025 - 22:05 PM | Smart Money

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Đức, chị Lê Thị Hằng đã được trả lại số tiền chuyển nhầm.

Chị Hằng đã chủ động liên hệ người nhận tiền chuyển khoản nhầm, nhưng mãi vẫn chưa được trả lại. Sau đó, chị tới công an trình báo.

Chị Hằng đã chủ động liên hệ người nhận tiền chuyển khoản nhầm, nhưng mãi vẫn chưa được trả lại. Sau đó, chị tới công an trình báo.

Theo Báo Gia Lai Điện tử, sáng 10/9, Công an xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Lê Thị Hằng (SN 1982, ở thôn An Thường 2, xã Vạn Đức) nhận lại 54,87 triệu đồng đã chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, ngày 4/9, chị Hằng trong lúc chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền trên đến số tài khoản của một cá nhân ở phường Thành Đông, TP. Hải Phòng. Chị Hằng sau đó đã chủ động liên hệ người này nhiều lần nhưng vẫn chưa được trả lại số tiền chuyển nhầm.

Sáng 10/9, chị Hằng đã trình báo sự việc với Công an xã Vạn Đức. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Đức nhanh chóng làm việc, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Thành Đông (TP. Hải Phòng) để xác minh, giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, chị Hằng đã được hoàn trả đầy đủ số tiền nói trên.

Vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Hằng đã viết thư cảm ơn Công an xã Vạn Đức và Công an phường Thành Đông vì đã tận tình hỗ trợ chị.

Cơ quan Công an lưu ý, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc. Nếu nhận được điện thoại từ ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.

