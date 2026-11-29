Madam Pang thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc nắm tay chồng - ông Narat tại một khách sạn cao cấp ở Bangkok. Trong khung hình đậm không khí lễ hội cuối năm, ông Narat xuất hiện lịch lãm với áo phục, còn nữ tỷ phú người Thái Lan gây ấn tượng khi diện thiết kế váy quây dài chấm gót màu nâu đồng, khéo léo khoe bờ vai trần và vóc dáng gọn gàng, cân đối ở tuổi 60.

Khoảnh khắc nắm tay chồng hạnh phúc của Madam Pang (Ảnh: FBNV)

Đây là lựa chọn trang phục khá hiếm hoi của bà Nualphan Lamsam trong vài năm trở lại đây. Vốn gắn liền với hình ảnh người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đầy bản lĩnh, bà thường ưu tiên những bộ cánh kín đáo, chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng hoặc tham dự sự kiện. Một số dịp hiếm hoi khác, Madam Pang mới chọn kiểu dáng hai dây, cổ yếm hoặc hở lưng tinh tế để dự tiệc.

Vóc dáng săn chắc, trẻ trung của nữ doanh nhân sinh năm 1966 được nhận xét là kết quả của lối sống điều độ duy trì suốt nhiều năm. Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh và giữ nhịp sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, bà rất kỷ luật trong tập luyện. Theo chia sẻ trước đó của bà với tạp chí Praew, lịch vận động của bà thường duy trì khoảng 5 buổi mỗi tuần, kết hợp đi bộ nhanh 40 phút trên máy chạy bộ, các bài tập cardio đốt năng lượng và yoga nhằm tăng độ dẻo dai. Gần đây, bà còn làm quen với pickleball, bóng bàn và cầu lông - những bộ môn giúp rèn luyện sức bền, sự linh hoạt và phản xạ.

Madam Pang khi xuất hiện ở sân bóng (Ảnh: FBNV)

Madam Pang tích cực chơi thể thao (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc đời thường của nữ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Ngoài vai trò lãnh đạo thể thao, Madam Pang còn là gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh Thái Lan. Là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam, bà hiện giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Muang Thai Life Assurance và tham gia hội đồng quản trị nhiều doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ở mảng bóng đá, bà là người phụ nữ đầu tiên tại Thái Lan và châu Á đảm nhiệm vị trí chủ tịch một liên đoàn bóng đá quốc gia; giai đoạn làm trưởng đoàn từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024, bà từng chi khoảng 60 triệu baht tiền thưởng cho các đội tuyển và góp phần giúp tuyển Thái Lan hai lần liên tiếp đăng quang AFF Cup các năm 2021, 2022.

Trong đời sống riêng tư, sau cuộc hôn nhân đầu tiên với ông Watchara Phanachet (chia tay năm 2005) và có một con gái tên Prang Nuanwan Phanchet, Madam Pang tái hôn với tiến sĩ Narat vào năm 2014. Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành, cả hai vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ gắn bó, thân mật cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội.