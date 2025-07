Nửa đầu năm, Trung Quốc tăng mua một sản vật cao cấp, Việt Nam thu về gần 2.000 tỷ đồng

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản phẩm tôm chân trắng chiếm tỷ trọng cao nhất với 62,1%, tiếp theo là tôm loại khác (chiếm 27,4%) tôm sú (chiếm 10,5%). Đáng chú ý, tôm loại khác ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục tới 124%.

Về thị trường, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu với kim ngạch đạt gần 595 triệu USD, tăng mạnh 81% so với cùng kỳ.

Sự phục hồi tiêu dùng, nhu cầu tăng cao dịp hè và đối với tôm hùm từ Việt Nam tiếp tục giúp Trung Quốc trở thành thị trường bứt phá nhất.

Ngược lại, thị trường Mỹ - từng là đầu tàu xuất khẩu của tôm Việt - có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ chỉ đạt 341 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ, chủ yếu do các doanh nghiệp tranh thủ xuất hàng trước khi áp thuế giúp đẩy kim ngạch tháng 5 tăng vọt 66%, nhưng đến tháng 6 lại giảm mạnh 37%.

Thị trường Trung Quốc tiêu thụ tôm hùm ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm nay. Cụ thể, kim ngạch xuất tôm hùm sang thị trường tỷ dân này vọt lên 70 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng), chiếm gần một nửa giá trị xuất khẩu của ngành thủy sản sang Trung Quốc và gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm (báo cáo tháng 10/2024), xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 205,87 triệu USD, tăng 33 lần so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu này được South China Morning Post trích dẫn từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Sự gia tăng này cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc vẫn có nhu cầu cao đối với thực phẩm cao cấp, bất chấp sự do dự trong chi tiêu tổng thể. Chi phí nhập khẩu từ Việt Nam cũng thấp hơn đáng kể so với các nước khác do chênh lệch về chi phí lao động và vận chuyển.

Tờ China Daily (Trung Quốc) cũng đã có bài viết khẳng định: "Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu hải sản lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm" vào tháng 7/2025, cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với ngành thủy sản Việt Nam nói chung, trong đó cũng nhắc đến tăng trưởng tích cực của tôm hùm Việt Nam vào thị trường này.