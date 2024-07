Nửa năm thu 11.000 tỷ đồng từ du lịch, tỉnh này đang mong thành "thiên đường nghỉ dưỡng"

Mới đây, sân bay Phan Thiết (Bình Thuận) đã đón tàu bay đầu tiên, của Trung đoàn Không quân 920, hạ cánh và cất cánh an toàn. Sân bay Phan Thiết nằm trên địa bàn xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết có tổng diện tích hơn 542 ha, được quy hoạch là sân bay lưỡng dụng, dùng chung cho cả mục đích dân sự và quân sự.



Sân bay Phan Thiết được khởi công tháng 1/2015, sau đó được điều chỉnh từ sân bay cấp 4C, đường cất hạ cánh dài 2.400m, công suất khai thác 500.000 hành khách/năm lên thành cảng hàng không quốc nội cấp 4E, đường cất hạ cánh dài 3.050m, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm.

Sân bay lưỡng dụng Phan Thiết (Bình Thuận) được kỳ vọng biến địa phương thành thiên đường nghỉ dưỡng.

Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ đón trên 2 triệu khách mỗi năm theo công suất thiết kế. Song song đó, sân bay Phan Thiết được tiến hành đồng bộ với hàng loạt cơ sở hạ tầng giao thông khác kết nối liên vùng đó là tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết – Nha Trang.

Một điều quan trọng khác là hệ thống hạ tầng đường giao thông ở Bình Thuận thời gian qua được đầu tư rất hoàn chỉnh, đã hình thành tứ giác phát triển giữa Nha Trang – Phan Thiết – Đà Lạt – TP HCM. Nếu tiến độ hoàn thành sân bay Phan Thiết sớm, Bình Thuận sẽ là "thiên đường nghỉ dưỡng" của du khách và các nhà đầu tư hạ tầng.

Doanh thu du lịch của Bình Thuận tăng trưởng tích cực

Theo Cổng thông tin tỉnh Bình Thuận, Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết, cách Thành phố Hồ Chí Minh 183 km về phía Nam, cách Nha Trang 250 km và cách thủ đô Hà Nội 1.520 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Bình Thuận có biển dài 192 km kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng sản phẩm nội tỉnh Bình Thuận (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 dự ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,75% (nông nghiệp tăng 1,36%, lâm nghiệp tăng 9,12%, thủy sản tăng 8,06%); khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 12,06% (công nghiệp tăng 12,29%, xây dựng tăng 10,82%); khu vực dịch vụ tăng 6,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,40%, theo báo cáo của Cục Thống kê Bình Thuận.

Bình Thuận có thế mạnh lớn về du lịch. Trong 6 tháng đầu 2024, các chỉ số chính về du lịch của tỉnh đều tích cực.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 lượng khách du lịch đến Bình Thuận ước đạt 4,5 triệu lượt khách, tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước (trong đó lượt khách phục vụ trong ngày ước đạt 156.000 lượt khách, tăng 65,62% so với cùng kỳ năm trước). Cùng lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế ước đạt 234.000 lượt khách, tăng 91,25% so với cùng kỳ năm trước, ngày khách phục vụ ước đạt 930.000 khách, tăng 88,15% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 2.816,8 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ ăn uống ước đạt 8.823,8 tỷ đồng, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động lữ hành hỗ trợ du lịch ước đạt 118,3 tỷ đồng, tăng 36,12% so với cùng kỳ năm trước.

Còn doanh thu từ hoạt động du lịch lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11.832,2 tỷ đồng, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.