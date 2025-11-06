Huỷ kết quả của Hương Giang tại Miss Universe

Sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến ban tổ chức và các hoạt động bên lề, phía Miss Universe Thái Lan (MUT) – đơn vị đăng cai - vừa chính thức ra thông báo hủy bỏ sự kiện "Ăn tối và Talkshow đặc biệt".

Phía MUT cho biết sau khi tổ chức Miss Universe (MUO) phát thông cáo không công nhận hoạt động "Ăn tối và Talkshow đặc biệt" thì các nhà tài trợ hợp tác với MUT đã bày tỏ những lo ngại, sự không thoải mái và áp lực, dẫn đến việc tạm ngừng tài trợ cho sự kiện nói trên.

Ekip của ông Nawat quyết định: "Chúng tôi không thể tiếp tục tổ chức sự kiện như kế hoạch ban đầu. Với tư cách là đơn vị đăng cai, chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả người hâm mộ và những người ủng hộ vì sự bất tiện có thể xảy ra, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự nhiệt tình và ủng hộ của mọi người trong việc bình chọn và đồng hành cùng các thí sinh".

Thông báo huỷ sự kiện của MUT đồng nghĩa với việc toàn bộ kết quả bình chọn của thí sinh, bao gồm Hoa hậu Hương Giang sẽ bị huỷ hoàn toàn. Kể từ khi phát động bình chọn trên fanpage MUT, Hương Giang luôn duy trì thành tích xếp thứ 2 với mức tương tác hơn 1 triệu lượt.

Miss Universe Thailand thông báo huỷ sự kiện bình chọn "Top 10 Ăn tối và Talkshow Đặc Biệt" với ông Nawat

Kết quả bình chọn của Hương Giang chính thức bị huỷ

Trước đó, MUT đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Sáng 3/11, MUO bất ngờ đăng tải thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Khi ông Nawat phản pháo MUO rằng đây là hoạt động nằm trong gói PR thì MUO tiếp tục có văn bản nhấn mạnh:

"Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, tôi xin khẳng định lại rằng cuộc thi bao gồm bốn phần thi chính thức được tính vào kết quả chung cuộc: Phỏng vấn cá nhân, Trình diễn trang phục dân tộc, Trình diễn váy dạ hội và Trình diễn áo tắm. Chỉ bốn phần thi này mới được ban giám khảo chính thức xem xét để quyết định kết quả cuối cùng của cuộc thi. Không thí sinh nào được ưu tiên hay hưởng lợi thế ngoài bốn hạng mục chính thức nói trên. Tính toàn vẹn của quy trình chấm điểm là tuyệt đối và sẽ được duy trì với sự chuyên nghiệp cao nhất".

Những ngày qua, MUT và MUO khiến fan sắc đẹp bị xoay mồng mồng khi liên tiếp thể hiện sự bất đồng trong khâu tổ chức cuộc thi năm nay

Từ những mâu thuẫn của MUT và MUO mà buổi trao sash Miss Universe 2025 đã diễn ra theo kịch bản không thể tưởng tượng. Trước khi trao sash chính thức, ông Nawat đã không kiềm chế cảm xúc, quát mắng thí sinh và còn gọi bảo vệ đến địa điểm diễn ra lễ trao sash khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Loạt thí sinh bỏ ra về và tuyên bố rút khỏi cuộc thi sau những phát ngôn của ông Nawat khiến Miss Universe 2025 trở thành đề tài bị chê cười khắp các diễn đàn sắc đẹp.

Sau ồn ào, ông Nawat đã có buổi livestream để kể rõ tình huống trong buổi lễ trao sash, ngoài ra ông cũng gửi lời xin lỗi và hứa hẹn với người hâm mộ nhan sắc sẽ chăm sóc tốt các thí sinh, không để drama tái diễn. Về phía MUO, tổ chức này đã đăng tải video phát biểu của ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - với tuyên bố:

"Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Ông ấy chỉ là người đăng cai, tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn", ông Raul Rocha tuyên bố.

Bên cạnh đó, chủ cuộc thi thừa nhận mối quan tâm ngày càng tăng của công chúng, đồng thời trấn an người hâm mộ, các đối tác và các tổ chức quốc gia rằng thương hiệu Miss Universe vẫn luôn cam kết duy trì sự liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.