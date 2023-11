Nước gừng thêm 2 thứ bán đầy chợ Việt, uống vào mùa đông là ‘thuốc bổ’ cho miễn dịch, giảm viêm cực tốt

Nước gừng thêm 2 thứ sẽ thành "thuốc bổ" cho miễn dịch



Gừng thuộc họ thực vật Zingiberaceae, có nguồn gốc từ châu Á và là một trong những loại gia vị có vị cay, thường được dùng trong các món ăn quen thuộc của người châu Á.

Không chỉ được sử dụng để thêm vào các món ăn, nhiều người còn thêm gừng vào nước nóng hoặc trà để sử dụng như một loại đồ uống đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một trong những lợi ích phổ biến nhất của nước gừng là giúp tăng khả năng miễn dịch và phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh. Đặc biệt, vào mùa đông lạnh giá một cốc nước gừng nóng có tính ấm có thể giúp cơ thể bớt lạnh hơn.

Ảnh minh họa.

Lợi ích tăng cường miễn dịch đến từ chất chống oxy hóa của gừng. Đặc biệt, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Molecules cũng cho thấy rằng gingerol - hợp chất trong gừng - có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Trên thực tế, một bản đánh giá dựa trên 9 nghiên cứu khác nhau về gừng cho thấy sử dụng 1-3g gừng mỗi ngày trong 12 tuần làm giảm mức độ protein phản ứng C (CRP) trong cơ thể - một dấu hiệu của tình trạng viêm. Điều này có nghĩa là gừng có đặc tính chống viêm.

Chuyên gia tâm lý hành vi Justin Gasparovic cho biết: “Những lát gừng có thể là ‘đồng minh’ của cơ thể giúp củng cố hệ miễn dịch bằng cách giảm tình trạng viêm mạn tính. Uống nước gừng có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể, giúp chống lại các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng và bệnh tật theo mùa”.

Các chuyên gia cho biết, để tăng cường khả năng miễn dịch và phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh, mọi người có thể thêm một vài lát chanh, cam, nước cốt cam hoặc chanh vào nước gừng. Trong chanh và cam chứa nhiều vitamin C, có thể giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu, yếu tố cần thiết để chống lại tình trạng nhiễm trùng.

Chuyên gia y tế Matt Durkin chia sẻ trong một bài phỏng vấn với trang tin Express: “Sự kết hợp giữa chanh và gừng có thể mang lại một số tác dụng tích cực cho sức khỏe khi bạn uống nó hàng ngày. Những lợi ích này bao gồm tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện chức năng tiêu hóa và quản lý cân nặng. Tuy nhiên, tùy vào từng cá nhân mà mức độ cải thiện sức khỏe sẽ khác nhau”.

Ảnh minh họa.

Một số lợi ích khác của nước gừng và gừng

Ngoài lợi ích giúp tăng cường miễn dịch, nước gừng còn có thể đem đến một số lợi ích khác cho cơ thể, chẳng hạn như:

- Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột: Một số chuyên gia cho rằng gingerol trong gừng có thể giúp giảm buồn nôn do mang thai hoặc do bị say tàu xe.

Chuyên gia dinh dưỡng Candace O'Neill tại Phòng khám Cleveland chia sẻ: “Trong gừng chứa một số loại enzyme có thể giúp giảm tình trạng đầy hơi, táo bón và giúp giảm buồn nôn. Ngoài ra, nước gừng còn giúp giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích”.

- Hỗ trợ giảm cân: Nghiên cứu được công bố bởi Viện Hàn lâm Khoa học New York, Mỹ chỉ ra rằng gừng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất. Các hợp chất trong gừng, bao gồm gingerol và shogaol, đã được chứng minh là có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất, tăng cường khả năng đốt cháy calo hiệu quả, từ đó giúp cơ thể tăng cường đốt cháy chất béo và giúp giảm cân hiệu quả.

Ảnh minh họa.

- Điều chỉnh lượng đường trong máu: Gừng có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì bằng cách giảm mức insulin lúc đói, giảm huyết sắc tố A1C (Hemoglobin A1C là dấu hiệu cho biết lượng đường trong máu trong 2-3 tháng) và giảm chất béo trung tính.

- Hạ huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng tiêu thụ gừng với liều lượng 2-6 gam hàng ngày có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch. Thêm gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp hạ huyết áp; giúp ngăn ngừa các cơn đau tim; giúp giảm cholesterol và phòng ngừa hình thành cục máu đông; cải thiện lưu thông máu.

Nước gừng có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, do đó mọi người có thể thêm nó vào chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là trong mùa lạnh để tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể toàn diện hơn.