Nước lũ dâng cao ở miền Nam, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

24-11-2025 - 09:12 AM | Tài chính quốc tế

Thái Lan đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt dâng cao nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Nam.

Số liệu cập nhật sáng 23/11 từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết đã có 10 tỉnh phía Nam bị ngập lụt và khoảng 1,47 triệu người đang gặp khó khăn do mưa lớn liên lục vài ngày qua.

Songkhla là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ gây ngập lụt này. Tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại 7 huyện và ban hành lệnh sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao ở miền Nam, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai- Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy cảnh người dân lội qua vùng nước ngập trên đầu gối khi họ di tản, trong khi nhà cửa và xe cộ bị bỏ lại. Các tuyến đường bị ngập khiến xe cộ tắc thành hàng dài, ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Trong khi đó, trường học đã phải chuyển sang học trực tuyến, còn bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân do nước ngập.

Mưa lớn liên tục do rãnh gió mùa ở phía Nam và gió mùa Đông Bắc mạnh đã gây ngập lụt nhiều khu vực rộng lớn ở tỉnh phía Nam này kể từ ngày 19/11.

Mưa lớn liên tục xảy ra ở lưu vực sông U-tapao, ảnh hưởng đến các lưu vực và kênh rạch nhỏ khác. Một số khu vực đã quá tải, gây ra tình trạng lũ lụt nhanh chóng tràn vào các cộng đồng.

Cục Khí tượng cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục vào hôm nay và sẽ giảm dần từ ngày 24/11.

Mỹ tạm dừng đàm phán thuế quan với Thái Lan

Theo Ban thời sự

VTV

