Nuôi loài cá dân dã được ví là "nhân sâm dưới nước" theo cách 'đặc biệt': Anh nông dân có thu về 6,6 tỷ/năm

Anh Phạm Ngọc Dung (SN 1990, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn siêu thâm canh, đạt doanh thu hơn 6,6 tỷ đồng mỗi năm và được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Trước khi khởi nghiệp, anh Dung từng có thu nhập ổn định hơn 30 triệu đồng/tháng từ kinh doanh. Năm 2019, anh quyết định bỏ công việc "lương khủng" để thử sức với mô hình nuôi lươn không bùn – hướng đi hoàn toàn mới tại địa phương.

Thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chưa hoàn thiện khiến anh nhiều lần thất bại, tỷ lệ hao hụt cao. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và liên tục cải tiến quy trình nuôi, mô hình dần phát huy hiệu quả.

Hiện, anh Dung sở hữu 3 khu nuôi với hơn 100 bể composite, cung cấp 60–70 tấn lươn thương phẩm mỗi năm, đồng thời sản xuất hàng triệu con giống, bao tiêu đầu ra và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 50 hộ dân. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình còn tạo việc làm ổn định, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp tại địa phương.

Nuôi lươn không bùn.

Mô hình nuôi lươn bề vững

Mô hình nuôi lươn không bùn đang ngày càng được nhiều địa phương quan tâm bởi những ưu thế vượt trội so với phương pháp nuôi truyền thống, đặc biệt phù hợp với định hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và nông nghiệp bền vững.

Khác với cách nuôi trong ao đất nhiều bùn, lươn được nuôi trong bể composite hoặc bể xây, sử dụng giá thể nhân tạo để làm nơi trú ẩn. Nhờ không có bùn đáy, môi trường nuôi luôn sạch, người nuôi dễ dàng kiểm soát chất lượng nước, hạn chế sự phát sinh của vi khuẩn, ký sinh trùng và mầm bệnh. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ hao hụt, ổn định đàn lươn trong suốt quá trình nuôi.

Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng nuôi với mật độ cao, nhưng vẫn đảm bảo lươn sinh trưởng tốt. Mô hình này giúp tiết kiệm diện tích, phù hợp với cả khu dân cư, vùng đô thị hóa hoặc những địa phương có quỹ đất sản xuất hạn chế. Người nuôi không cần ao hồ lớn mà vẫn có thể tổ chức sản xuất hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc quản lý và chăm sóc lươn cũng thuận lợi hơn. Không có bùn che khuất, người nuôi dễ theo dõi quá trình sinh trưởng, phát hiện sớm lươn yếu, lươn bệnh để kịp thời xử lý, hạn chế lây lan trên diện rộng. Điều này góp phần nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng đàn lươn.

Nhờ môi trường nuôi ổn định, lươn trong mô hình không bùn thường ít bị stress, ăn khỏe, lớn nhanh, kích cỡ đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chất lượng thương phẩm được đánh giá cao, phù hợp với các kênh tiêu thụ cao cấp, nhà hàng và chuỗi thực phẩm sạch.

Về lâu dài, mô hình còn giúp tiết kiệm chi phí, giảm công nạo vét, vệ sinh ao bùn, chủ động thay – xả nước, hạn chế rủi ro do thời tiết hay dịch bệnh. Đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, giá bán duy trì ở mức tốt.

Nhờ những ưu thế trên, nuôi lươn không bùn đang trở thành hướng đi mới trong nông nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao thu nhập và mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người nuôi.