Nút 'bí mật' trên lò vi sóng giúp bạn nấu ăn ngon như đầu bếp

Lò vi sóng là một thiết bị quen thuộc với mọi gia đình, có thể dùng để hâm nóng thực phẩm cũng như nấu chín thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vật lộn không biết làm thế nào để sử dụng lò vi sóng một cách hiệu quả để cho ra những món ăn ngon miệng nhất.

Mới đây, một đầu bếp đã tiết lộ một mẹo ai cũng có thể áp dụng để giúp món ăn nấu trong lò vi sóng chín đều và ngon miệng hơn.

Đầu bếp Shilpa Uskokovic (sống tại Mỹ) mới đây chia sẻ trên kênh YouTube Epicurious rằng nút điều chỉnh công suất (power button) – một tính năng ít người biết đến – có thể chính là chìa khóa để đạt được kết quả tốt nhất khi nấu ăn bằng lò vi sóng.

Trong video, nữ đầu bếp giải Shilpa đã giải thích lý do tại sao tất cả chúng ta nên sử dụng nút điều chỉnh công suất của lò vi sóng. Khi chuẩn bị nướng bánh sô-cô-la trong lò vi sóng, Shilpa đã giải thích tầm quan trọng của nút này và cách sử dụng chính xác.

Sử dụng lò vi sóng đúng cách sẽ giúp bạn có được những món ăn ngon miệng.

Cô nói: “Nút điều chỉnh công suất cũng giống như việc điều chỉnh nhiệt độ trên bếp. Khi bạn điều chỉnh mức công suất, điều đó không làm giảm công suất phát ra; nó chỉ đơn giản là kiểm soát số lần lò vi sóng bật và tắt.”

Cô tiếp tục giải thích thêm về lợi ích: “Nếu tôi đặt công suất lò vi sóng ở mức 50% trong một phút, thì lò sẽ hoạt động trong 30 giây và nghỉ 30 giây ở các khoảng thời gian khác nhau.”

Sau khi lấy chiếc bánh ra khỏi lò vi sóng, cô lập tức hài lòng với kết quả, cho rằng việc nướng bánh ở mức công suất thấp hơn chính là bí quyết.

Cô khẳng định: “Nướng bánh ở mức công suất 50% thực sự giúp tôi có được món bánh chín đều rất đẹp. Bạn có thể thấy khi tôi xắn bánh ra, nó chín đều từ rìa đến giữa. Vì vậy, để nấu ăn chính xác tối đa, hãy sử dụng nút điều chỉnh công suất. Đây là nút ít được quan tâm nhất trên lò vi sóng.”

Trước đó, báo Daily Express đã chỉ ra năm yếu tố phổ biến có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của lò vi sóng và làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Andrew Wright, người sáng lập thương hiệu thiết bị nhà bếp Cookology, cho biết: “Lò vi sóng là công cụ tuyệt vời khi được sử dụng đúng cách, nhưng chúng tôi thấy những sai lầm giống nhau lặp đi lặp lại. Mọi người thường xem lò vi sóng như một thiết bị chỉ cần nhấn một nút là xong, nhưng chỉ cần một chút kiến thức là có thể cải thiện kết quả và kéo dài tuổi thọ máy rất nhiều.”

Những lỗi phổ biến nhất bao gồm: sử dụng hộp đựng không an toàn, không khuấy hoặc xoay thức ăn, đậy hộp quá kín, bỏ qua vệ sinh, và dùng mặt trên của lò vi sóng để chứa đồ.