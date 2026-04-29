Nút giao 785 tỷ đồng dang dở gần 10 năm, hẹn hoàn thành cuối năm nay

Nhiều năm qua, nút giao Phạm Tu - đường 70 với hình thù "dị dạng", thắt cổ chai trở thành điểm ùn tắc kéo dài ở khu vực phía Nam Hà Nội.
Lưu lượng xe lớn trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện khiến khu vực này thường xuyên quá tải, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Nguyên nhân chính xuất phát từ việc dự án hoàn thiện nút giao Phạm Tu - Phan Trọng Tuệ - Xa La chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến được khởi công từ năm 2014 và đã đưa vào khai thác từ năm 2019-2020, riêng hạng mục nút giao được phê duyệt năm 2017 lại phải dừng thi công từ năm 2018 đến nay, khiến công trình rơi vào tình trạng dang dở, làm giảm hiệu quả đầu tư của toàn tuyến.
Theo quy mô đầu tư, tuyến đường có tổng mức hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó phần nút giao Phạm Tu với đường 70 chiếm hơn 785 tỷ đồng. Ngày 27/4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có nút giao Phạm Tu - đường 70. Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng theo các mốc cụ thể trong tháng 5, đồng thời không để dự án tiếp tục kéo dài. Chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, xử lý đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12. (Ảnh: Quang Thái)
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại khu vực nút giao, nhiều hạng mục vẫn trong tình trạng dang dở. Phần cầu vượt mới hoàn thiện đường dẫn rồi dừng thi công trong thời gian dài, trong khi khu vực xung quanh có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Ở các khu vực giải phóng mặt bằng thuộc phường Thanh Liệt và Hà Đông, nhiều hộ dân bắt đầu dọn dẹp, tháo dỡ công trình để bàn giao đất cho dự án.
Không khí di dời diễn ra khẩn trương trong những ngày cuối tháng 4, nhằm kịp tiến độ theo yêu cầu.
Sinh sống tại đây từ năm 1979, bà Dương Thị Liên (77 tuổi, phường Thanh Liệt) cho biết, gia đình bà đã thu xếp chuyển sang nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án. Theo bà, dù việc di dời ban đầu gặp không ít xáo trộn, nhưng gia đình vẫn đồng thuận với chủ trương chung.
“Con đường này chậm quá lâu rồi, nên chúng tôi cũng mong sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn cho người dân trong khu vực”, bà Liên chia sẻ.
Trong khi đó, một số hộ dân khác đã chủ động di chuyển để nhường mặt bằng cho dự án. Ông Trung, người có nhà nằm trong phạm vi thu hồi, cho biết gia đình đã gấp rút thu dọn đồ đạc để bàn giao đúng thời hạn.
“Chúng tôi thuê chỗ ở tạm gần đây để tiện sinh hoạt trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tái định cư. Ai cũng mong dự án sớm thi công trở lại để việc đi lại thuận lợi hơn”, ông Trung chia sẻ.
Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt, trên địa bàn có hơn 50 hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án. Sau quá trình vận động, nhiều hộ đã chấp thuận phương án và di dời. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp tiếp tục kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Nút giao Phạm Tu - đường 70 là hạng mục quan trọng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Xa La, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng phía Nam Hà Nội.
Khi được hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối các trục giao thông lớn, giảm áp lực cho cửa ngõ Thủ đô và phát huy hiệu quả đầu tư của toàn tuyến.