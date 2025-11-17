Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

17-11-2025 - 08:15 AM | Bất động sản

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB) xong trong quý II/2025, nhưng đến nay (quý IV/2025) nút giao đường Phạm Tu - Xa La vẫn chìm trong công trường, mặt bằng chưa giải phóng xong. Tình trạng giao thông vẫn ùn tắc kéo dài.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 1.

Tuyến đường Phạm Tu nối từ đường Vành đai 3 đi đường 70 đã xong hơn 5 năm nhưng nút giao Xa La (vượt đường 70) vẫn chưa hoàn thành.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 2.

Tuyến đường thuộc dự án BT đổi đất lấy hạ tầng (đường Phạm Tu) có mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, được thành phố Hà Nội giao cho nhà đầu tư thực hiện từ năm 2015.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 3.

Tuy nhiên đến nay, tuyến đường dài 2,5 km rộng 10 làn xe đã hoàn thành 5 năm, nhưng nút giao xây cầu vượt (khung đỏ) cuối tuyến chưa xong, công trường dở dang, chưa phát huy hết giá trị, hiệu quả đầu tư.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 4.

Tại hạng mục xây cầu vượt nút giao mới, đơn vị thi công mới xây, đổ được trụ cầu đường dẫn phía đường Phạm Tu - nằm giữa đường, rồi dừng lại nhiều năm nay.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 5.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 6.

Phương tiện từ đường Phạm Tu và Xa La đổ về nút giao rộng từ 8 đến 10 làn xe, nhưng đến nút giao bị thắt nút cổ chai, để đi tiếp phương tiện đi vòng sang đường 70 (4 làn xe), dẫn đến ùn tắc thường xuyên xảy ra. Ảnh chụp chiều 16/11.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 7.

Dự án có mục tiêu giảm tải cho đường Vành đai 3, đường 70 nhưng lại đang gây phát sinh thêm điểm đen ùn tắc (nút giao Phạm Tu - đường 70) trên địa bàn TP Hà Nội nhiều năm qua.

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc- Ảnh 8.

Công trường nút giao Phạm Tu - Xa La (mũi tên) đang tồn tại nhà nhiều hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ (nay thuộc phường Định Công) chưa giải phóng xong.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (quản lý nhà nước dự án đường BT Phạm Tu) cho biết, hiện công trường nút giao vẫn đang treo lại vì phạm vi thi công còn tồn tại gần 100 hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) chưa giải phóng xong.

Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án và giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay, đầu năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã họp và yêu cầu huyện Thanh Trì cũ chậm nhất trong quý II/2025 phải xong mặt bằng, trong năm 2025 nhà đầu tư phải thi công xong nút giao. Tuy nhiên đến nay, mọi việc thi công ở hiện trường nút giao vẫn gần như đứng yên tại chỗ.

Nêu nguyên nhân chưa GPMB xong, đại diện chính quyền địa phương cho biết, các hộ dân đã cơ bản đồng thuận việc di dời, nhưng từ đầu năm nay, Luật Đất đai mới có hiệu lực, dẫn đến người dân trong diện GPMB đang đề nghị thành phố cho áp dụng đề bù theo giá đất mới.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup, Masterise Group, Sun Group nhập cuộc đua làm đường sắt, cao tốc, cảng biển, biến hạ tầng trở thành “vũ khí” gia tăng giá trị dự án

Vingroup, Masterise Group, Sun Group nhập cuộc đua làm đường sắt, cao tốc, cảng biển, biến hạ tầng trở thành “vũ khí” gia tăng giá trị dự án Nổi bật

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô

Quá khủng: Hà Nội dành gần 4.000ha gần sân bay Nội Bài để quy hoạch khu đô thị tại 3 điểm nóng bất động sản phía Bắc Thủ đô Nổi bật

Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch rộng gần 15.000 ha, định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ có khu du lịch rộng gần 15.000 ha, định hướng trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

08:05 , 17/11/2025
Onsen Fuji đăng ký khởi công ba dự án mừng Đại hội Đảng XIV

Onsen Fuji đăng ký khởi công ba dự án mừng Đại hội Đảng XIV

08:00 , 17/11/2025
Van Phuc City - Biểu tượng sống di sản bên sông Sài Gòn

Van Phuc City - Biểu tượng sống di sản bên sông Sài Gòn

08:00 , 17/11/2025
Agribank rao bán hai khoản nợ liên quan đến tập đoàn FLC

Agribank rao bán hai khoản nợ liên quan đến tập đoàn FLC

07:42 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên