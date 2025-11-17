Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được: Sắp có loạt cầu, đường nối TP.HCM và Đồng Nai

Giải quyết dứt điểm dự án chống ngập và Khu thể thao Rạch Chiếc

Tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP.HCM sáng 14/11, các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc đầu tư hệ thống giao thông kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, kịp tiến độ khi sân bay này vận hành; dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và khu Liên hợp thể thao Rạch Chiếc cũng được chất vấn lãnh đạo, các sở, ngành.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, đây là những dự án trọng điểm TP.HCM đặc biệt quan tâm,và sẽ triển khai dứt điểm, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố thời gian tới.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sau nhiều năm thi công vẫn chưa thể vận hành. (Ảnh: Lương Ý)

Với dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, thành phố đã triển khai từ nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện. Lãnh đạo Chính phủ và TP.HCM đều rất quan tâm và đã chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành.

UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều cuộc họp nghe báo cáo, đưa ra phương án giải quyết. Hiện nay, thành phố đang thực hiện theo đúng quy định pháp luật, sẽ thanh toán theo đúng hợp đồng BT ký trước đây. Đồng thời, kiểm toán cũng đã vào cuộc thực hiện kiểm toán dự án.

“Sau kiểm toán, thành phố sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng BT. Còn hiệu quả của dự án đến đâu, như thế nào sẽ được đánh giá và thông tin khi có kết quả kiểm toán, kiểm tra, đánh giá tiếp theo”, ông Được nói.

Về Khu liên hợp Thể thao Rạch Chiếc, ông Được cho biết khu vực này đã có trong quy hoạch của thành phố; hiện các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đã xong, thành phố đang triển khai tiếp nhận nhà đầu tư dự án này theo hình thức BT.

"Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ khởi công vào ngày 19/12 tới. Trước mắt sẽ thu hồi khoảng 5 ha để thực hiện khởi công", ông Được cho biết.

Tuy nhiên, để thực hiện đầu tư mới, thành phố sẽ dừng chủ trương đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc 8.000 tỷ đồng đã được thông qua trước đây.

“Thành phố cam kết Khu thể thao Rạch Chiếc sẽ được quy hoạch hiện đại, xứng tầm quốc tế. Sau 5 năm triển khai đầu tư, TP.HCM sẽ có một khu liên hợp thể thao đủ điều kiện tổ chức các giải đấu quốc tế” , ông Được nhấn mạnh.

Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc dự kiến khởi công ngày 19/12. (Ảnh: Lương Ý)

Chia sẻ về dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc , đại biểu Trần Thành Trọng cho rằng rất cần thiết để đầu tư khi TP.HCM không có sân vận động lớn đảm bảo tổ chức các giải thể thao xứng tầm.

Ông Trọng lưu ý khi chuyển sang hình thức đầu tư mới với Khu liên hiệp thể thao Rạch Chiếc, thành phố cần mời gọi nhà đầu tư uy tín, đủ lực để đầu tư dự án, vì đây là dự án lớn, nằm giữa các khu đô thị giá trị đang phát triển rất sôi động và có tính kết nối với sân bay Long Thành. Làm sao có được một dự án thể thao xứng tầm, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư và thành phố, đất nước

"Phát triển được dự án này sẽ tạo được sức bật lớn cho thành phố. TP cần quan tâm làm sao trong dự án này phải có được một sân vận động tầm cỡ quốc tế, đủ tầm tổ chức các giải thể thao quốc tế.

Hiện nay TP.HCM không có sân vận động nào đủ sức tổ chức các giải bóng đá, các giải thể thao lớn, người dân chúng tôi rất chạnh lòng" , ông Trọng nói.

Bên cạnh đó, ông Trọng cũng yêu cầu tính toán lại các quy hoạch khu thể thao của 3 địa phương trước đây. Vì Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng có quy hoạch các khu thể thao lớn.

Ví dụ, Bình Dương quy hoạch khu thể thao hơn 200ha, trong đó có 1 sân vận động sức chưa 40-60 nghìn chỗ. Nếu có Rạch Chiếc, các khu thể thao của Bình Dương, Vũng Tàu có còn thực hiện nữa hay dừng. Nếu nguồn lực hạn chế thì ưu tiên thực hiện Rạch Chiếc, các dự án khác tạm dừng lại.

Đầu tư loạt cầu, đường nối TP.HCM - Đồng Nai

Liên quan đến các tuyến metro, đường sắt kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành, kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, ông Được cho biết TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã làm việc và thống nhất nhiều hạng mục, dự án kết nối giao thông liên vùng Đông Nam bộ, trong đó có nhiều tuyến nối TP.HCM và Đồng Nai bằng đường sắt, đường bộ, các cây cầu…

TP.HCM và Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông hiện đại kết nối 2 địa phương. (Ảnh: Lương Ý)

Trước mắt, 2 địa phương sẽ ưu tiên 2 dự án đường sắt trực tiếp kết nối sân bay. Trong đó, tuyến đường sắt Long Thành – Suối Tiên sẽ do tỉnh Đồng Nai chủ trì triển khai.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ do TP.HCM phụ trách đầu tư. Hiện TP.HCM và Đồng Nai cũng đã làm việc với các nhà đầu tư để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Cũng theo ông Được, các dự án đường sắt kết nối sân bay đang được tiếp tục xin chủ trương từ Chính phủ. Khi hoàn thiện sẽ có 1 hệ thống metro hiện đại kết nối 2 sân bay quốc tế với nhau, đảm bảo nhu cầu giao thông liên vùng.

Ngoài đường sắt đô thị còn có các đường bộ, cầu kết nối 2 địa phương qua sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Hai địa phương sẽ xây dựng 3 cây cầu là cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, Phú Mỹ 2, dự kiến khởi công đầu 2026.

Ngoài ra còn một hệ thống cầu, đường khác kết nối 2 địa phương, nhằm tăng khả năng liên kết vùng sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới theo đúng cam kết.