Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại
Sau giai đoạn biến động, Tập đoàn FLC đang tái khởi động với hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành. Trong đó có Hausman Premium Residences nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo được xem là "gà đẻ trứng vàng".
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/can-canh-du-an-ga-de-trung-vang-khi-tap-doan-flc-dang-hoi-sinh-tro-lai-205251113055645721.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM