Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại

16-11-2025 - 07:29 AM | Bất động sản

Sau giai đoạn biến động, Tập đoàn FLC đang tái khởi động với hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành. Trong đó có Hausman Premium Residences nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo được xem là "gà đẻ trứng vàng".

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 1.

Sau giai đoạn nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang dần trở lại với hàng loạt dự án bất động sản trọng điểm trên cả nước. Điểm sáng nổi bật hiện nay là dự án Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Dự án đang thi công vượt tiến độ gần một năm, các đơn vị xây dựng đang huy động nhân lực và máy móc liên tục, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 11/2025 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 2.

Hausman Premium Residences nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, sát trục đường 70 mới – hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển đến khu trung tâm hành chính Mỹ Đình, đồng thời dễ dàng kết nối Aeon Mall Hà Đông, sân vận động Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3,5 và nhiều khu vực trọng điểm khác.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 3.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại đang được huy động để thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Không khí làm việc khẩn trương, các hạng mục được triển khai song song nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 4.

Với quy mô hơn 10.300 m², Hausman Premium Residences cung cấp khoảng 400 căn hộ cao cấp. Dự án gồm một tòa tháp cao 12 tầng nổi và 3 tầng hầm, đảm bảo mỗi căn hộ có 1–2 chỗ đỗ ô tô. Được biết, các căn hộ tại đây có giá từ 100-120 triệu đồng/m2. Mỗi căn hộ có giá từ 7-12 tỷ đồng được xem là "gà đẻ trứng vàng" trong giai đoạn Tập đoàn hồi sinh trở lại.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 5.

Tuy nhiên, Hausman Premium Residences là điểm sáng hiếm hoi. Cũng trong khuôn viên FLC Premier Parc, khu chung cư Verdi hiện vẫn là khu đất trống, được quây tôn và chưa có hạng mục xây dựng. Chủ đầu tư đã triển khai công tác san nền, hoàn thiện mặt bằng và huy động máy móc để sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công móng trong thời gian tới.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 6.

Khu đất dành cho các công trình phúc lợi như nhà trẻ, khu vui chơi cho trẻ em theo quy hoạch hiện vẫn chưa được triển khai.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 7.

Thay vào đó, khu vực này đang được quây tôn, với cỏ dại mọc um tùm.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 8.

Trong khi đó, một số biệt thự tại dự án đang bỏ hoang, có dấu hiệu xuống cấp, bên trong cỏ mọc đến ngang người. Dự án vẫn vắng bóng cư dân, một số dãy nhà còn quây tôn, nội thất chưa được hoàn thiện.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 9.

Nằm cách đó không xa, dự án nhà ở xã hội FLC Garden City bị đình trệ nghiêm trọng sau khi một số lãnh đạo của Tập đoàn FLC bị bắt. Khách hàng đã thanh toán đầy đủ theo hợp đồng, nhưng dự án đã chậm bàn giao hơn 3 năm.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 10.

Ngoài dự án Hausman Premium Residences, FLC cũng đang thực hiện các dự án khác như FLC Quảng Bình Hotel & Villas, đồng thời đẩy mạnh đầu tư tại các thị trường mới tiềm năng như Lào Cai, TP. HCM, Nha Trang, Hậu Giang và Gia Lai. Đồng thời, FLC cũng tham gia phát triển nhà ở xã hội với dự án FLC Tropical Hạ Long gồm 3 tòa nhà, cung cấp tổng cộng 765 căn hộ.

Cận cảnh dự án "gà đẻ trứng vàng" khi Tập đoàn FLC đang hồi sinh trở lại- Ảnh 11.

Ngày 11/11/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 với sự tham gia của 261 cổ đông, chiếm 36,23% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, lãnh đạo FLC cho biết, bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực với hơn 50 dự án đang triển khai tại 11 tỉnh, thành trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

 Toàn cảnh khu đất rộng gấp rưỡi phường Hoàn Kiếm, sắp được Vingroup đầu tư 41.000 tỷ làm khu đô thị ở Bắc Ninh

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes

Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes Nổi bật

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng Nổi bật

Thần tốc: Siêu dự án khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha giáp đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể khởi công sau hơn 1 tháng nữa

Thần tốc: Siêu dự án khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha giáp đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể khởi công sau hơn 1 tháng nữa

20:03 , 15/11/2025
Novaland công bố cột mốc quan trọng về dự án “sống còn”, lãnh đạo tiết lộ nhiều con số bất ngờ

Novaland công bố cột mốc quan trọng về dự án “sống còn”, lãnh đạo tiết lộ nhiều con số bất ngờ

17:49 , 15/11/2025
Toàn cảnh khu đất sắp xây sân vận động 50.000 chỗ sau hơn 30 năm 'bất động'

Toàn cảnh khu đất sắp xây sân vận động 50.000 chỗ sau hơn 30 năm 'bất động'

17:48 , 15/11/2025
Tỉnh lớn nhất Tây Nam Bộ sẽ xây dựng trung tâm hội nghị APEC gần 22.000 tỷ đồng tai "đảo ngọc", phục vụ sự kiện quy tụ VVIP

Tỉnh lớn nhất Tây Nam Bộ sẽ xây dựng trung tâm hội nghị APEC gần 22.000 tỷ đồng tai "đảo ngọc", phục vụ sự kiện quy tụ VVIP

17:48 , 15/11/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên