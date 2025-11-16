Sau giai đoạn nhiều biến động, Tập đoàn FLC đang dần trở lại với hàng loạt dự án bất động sản trọng điểm trên cả nước. Điểm sáng nổi bật hiện nay là dự án Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Dự án đang thi công vượt tiến độ gần một năm, các đơn vị xây dựng đang huy động nhân lực và máy móc liên tục, dự kiến cất nóc vào giữa tháng 11/2025 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.