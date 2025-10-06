Nút giao phức tạp nhất dự án Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe vào cuối năm nay, loạt dự án BĐS xung quanh hưởng lợi

Thời gian qua, xu hướng dịch chuyển cư dân theo hạ tầng, từ lõi trung tâm ra vùng vệ tinh diễn ra mạnh mẽ. Việc hình thành các hạ tầng kết nối liên vùng đang tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở.

Đồng thời, thị trường bất động sản cũng chứng kiến nhiều khu vực liên tục lập mặt bằng giá mới nhờ hưởng lợi từ các công trình giao thông trọng điểm. Điển hình là các dự án quanh hạ tầng như Vành đai 3, nút giao Tân Vạn, Vành đai 4, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, …

Trong đó, nút giao Tân Vạn, công trình phức tạp nhất dự án Vành đai 3 TP.HCM đang được thi công ngày đêm với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025; hoàn thành toàn bộ năm 2026, trở thành động lực cho thị trường bất động sản TP.HCM (mới) và Đồng Nai. Nút giao này tiếp giáp với 6 tuyến đường bộ huyết mạch gồm: Đường Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 1A, tuyến Metro số 1, đường Vành đai 3, ĐT.743A (đoạn 3 và 4) và đường Nguyễn Xiển. Đồng thời, công trình còn kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai, tuyến giao thông liên tỉnh then chốt của khu vực Đông Nam Bộ.

Nút giao được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tối ưu hóa kết nối giao thông giữa TP.HCM với các đô thị vệ tinh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực tam giác kinh tế TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai. Đồng thời thúc đẩy sự dịch chuyển dân cư, tăng nhu cầu về nhà ở, và nâng cao giá trị bất động sản trong khu vực, thu hút đầu tư vào các dự án có vị trí chiến lược tại cửa ngõ kinh tế này.

Nút giao Tân Vạn kết nối Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3, cao tốc, và các tuyến đường quan trọng, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành và các khu vực khác. Theo đó, các dự án bất động sản gần nút giao Tân Vạn hưởng lợi trực tiếp, thu hút dân cư, đầu tư.

Việc hình thành các hạ tầng kết nối liên vùng đang tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở. Ảnh minh hoạ

Phải kể đến dự án The Gió Riverside của An Gia ((phường Đông Hòa, TP.HCM) nằm tại ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3. Xung quanh dự án cũng tập hợp nhiều công trình tiện ích như Metro, bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, trung tâm hành chính. Các đợt giới thiệu sản phẩm tại dự án này nhận được sự quan tâm đáng kể. Trong quý cuối năm 2025, chủ đầu tư giới thiệu 700 căn hộ cuối cùng thuộc tháp Gió Đông, đồng thời đưa mô hình “Ngôi trường hạnh phúc” về dự án.

Theo đó, mới đây công ty ký kết hợp tác cùng hệ thống trường học Pathway Tuệ Đức, triển khai xây dựng trường liên cấp Tiểu học và Trung học tại dự án The Gió Riverside. Trường học có quy mô khoảng 7.000m2 gồm 1 hầm, 1 trệt và 4 lầu, được thiết kế theo không gian mở, hiện đại, tích hợp các khu vực học tập, vui chơi, trải nghiệm; phục vụ cư dân dự án và khu vực lân cận.

Một dự án nằm gần nút giao Tân Vạn khác là Fresia Riverside của CTCP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings), do EximRS tiếp thị và phân phối độc quyền. Đây là dự án căn hộ giá hợp lý, chỉ từ 1,79 tỷ đồng/căn 2PN nằm ở mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, Biên Hoà (Đồng Nai) đang nhận được sự quan tâm tích cực. Nhờ mặt bằng giá hợp lý và chính sách bán hàng hấp dẫn như khách hàng giao dịch sớm được chiết khấu 2%; ưu đãi 5% nếu thanh toán nhanh, mua sỉ chiết khấu 1%; giãn thanh toán nhẹ nhàng chỉ 0,5%/tháng…. nên được người mua quan tâm.

Ngoài nút giao Tân Vạn, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương, đã được khởi công vào tháng 6/2025 cũng là hạ tầng trọng điểm tác động đến thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM. Hiện dự án đang đẩy mạnh tiến độ và có kế hoạch đưa vài khai thác vận hành quý 2/2028.

Các dự án BĐS quanh dự án hạ tầng trọng điể được dự báo sẽ tăng thêm một “nấc giá” từ cuối năm nay. Ảnh minh hoạ

Dự án Vành đai 4 có tổng chiều dài hơn 207 km, đi qua nhiều địa phương, trong đó có đoạn 47,9 km qua Bình Dương. Dự án kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, và Tây Ninh. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm ùn tắc giao thông, tối ưu hóa logistics và mở rộng không gian đô thị, công nghiệp cho khu vực, từ đó thúc đẩy nhu cầu về nhà ở.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, trong thời gian tới, nguồn cung nhà ở chủ yếu đến từ các khu vực vệ tinh TP.HCM. Bên cạnh yếu tố sáp nhập, giá trị bất động sản còn phụ thuộc vào “kỳ vọng tương lai” bao gồm vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận tiện, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, pháp lý minh bạch và tiềm năng phát triển kinh tế của khu vực.

Theo ông Kiệt, xu hướng giãn dân từ trung tâm ra vùng ven ngày càng rõ nét. Đặc biệt, khu Đông TP.HCM được hưởng lợi nhiều nhất nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang triển khai. Thống kê từ CBRE cho thấy, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM cũ tăng trung bình gần 30%/năm. Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai cũng đạt mức tăng 14 – 15%/năm. Đặc biệt, khi các tuyến hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn thiện sẽ tác động trực tiếp đến mặt bằng giá bất động sản.