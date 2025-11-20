NVIDIA công bố doanh thu tăng cao kỷ lục 62%, CEO Jensen Huang tuyên bố "Không có bong bóng AI"

Giữa làn sóng lo ngại về bong bóng AI đang lan rộng trong giới đầu tư, CEO Jensen Huang của NVIDIA hôm thứ Tư vừa qua đã có tuyên bố đanh thép: "Đã có rất nhiều thảo luận về bong bóng AI, nhưng từ góc nhìn của chúng tôi, chúng tôi thấy điều gì đó hoàn toàn khác." Ông khẳng định NVIDIA là công ty duy nhất có vị thế đặc biệt trong mọi giai đoạn của AI, và thế giới hiện đang ở điểm chuyển mình mà NVIDIA được định vị để dẫn dắt.

Lời tuyên bố của ông Huang được đưa ra ngay sau khi NVIDIA công bố kết quả tài chính quý 3 vượt xa mọi kỳ vọng. Doanh thu đạt 57 tỷ USD, tăng 22% so với quý trước và tăng tới 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫn đầu là mảng data center với doanh thu 51.2 tỷ USD, tăng 25% theo quý và 66% theo năm, khẳng định vị trí thống trị của NVIDIA với tư cách là nhà cung cấp chính cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscalers).

Thời điểm bùng phát lịch sử

Giải thích cho quan điểm của mình, ông Huang cho biết thế giới hiện đang trải qua ba cuộc chuyển đổi nền tảng lớn cùng một lúc. Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên sự hội tụ như vậy xảy ra kể từ thời kỳ định luật Moore, khi đồng sáng lập Intel Gordon Moore quan sát thấy rằng chip trở nên mạnh gấp đôi sau mỗi 2 năm khi công nghệ được cải thiện.

Cuộc chuyển đổi đầu tiên liên quan đến sự dịch chuyển từ điện toán đa mục đích sang điện toán tăng tốc. Ông Huang cho biết NVIDIA có 20 năm đầu tư liên tục vào các thư viện phần mềm tăng tốc, điều này đặt công ty vững chắc ở vị trí hàng đầu trong mô phỏng khoa học và kỹ thuật, đồ họa máy tính và xử lý dữ liệu.

Chuyển đổi thứ hai xoay quanh generative AI, điều mà ông Huang cho rằng sẽ mang lại mức tăng doanh thu đáng kể cho các hyperscaler. GenAI cuối cùng sẽ thay thế machine learning trên nhiều lĩnh vực như tìm kiếm, xếp hạng, hệ thống gợi ý, công nghệ quảng cáo và kiểm duyệt nội dung.

Làn sóng thứ ba liên quan đến các hệ thống agentic AI có khả năng suy luận, lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ coding. Ông Huang chỉ ra những người tiên phong của agentic AI trên thế giới bao gồm OpenAI, Anthropic, xAI của Elon Musk, Google, Tesla và những công ty khác. Ông tuyên bố các hệ thống này đánh dấu ranh giới tiếp theo của điện toán.

Điểm then chốt mà ông Huang nhấn mạnh là kiến trúc độc nhất của NVIDIA đóng vai trò quan trọng trong cả ba cuộc chuyển đổi nền tảng này. Và như ông lưu ý, hầu như tất cả các công ty dẫn đầu trong những chuyển đổi đó đều là khách hàng của NVIDIA, điều này giải thích tại sao ông khẳng định "NVIDIA không giống bất kỳ công ty tăng trưởng nào khác."

Triển vọng 4.000 tỷ USD trong tương lai

Về triển vọng tương lai, CFO Colette Kress cho biết NVIDIA kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ 3 đến 4.000 tỷ USD chi tiêu cho hạ tầng AI vào năm 2030. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng NVIDIA cần quyền truy cập vào Trung Quốc để duy trì tính cạnh tranh, trong khi doanh số GPU hàng đầu của công ty bị chặn tại thị trường này do các hạn chế và lệnh cấm từ phía Mỹ và Trung Quốc.

Bà Kress cho biết dự báo của NVIDIA giả định không có doanh thu từ Trung Quốc cho quý hiện tại, giống như hai quý trước. Bà nhấn mạnh: "Mỹ phải giành được sự ủng hộ của mọi nhà phát triển và trở thành nền tảng lựa chọn cho mọi doanh nghiệp thương mại, bao gồm cả những doanh nghiệp ở Trung Quốc."

Kết quả tài chính ấn tượng này được công bố chỉ một ngày sau khi NVIDIA thông báo hợp tác với Anthropic về thiết kế và kỹ thuật, cũng như mở rộng quan hệ đối tác với Microsoft để cung cấp quyền truy cập rộng rãi hơn vào chatbot Claude của Anthropic. Bà Kress cho biết NVIDIA sẽ tiếp tục đầu tư chiến lược trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận kỷ luật trong quản lý dòng tiền.

NVIDIA đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư hoài nghi với các khoản đầu tư cổ phần vào các dự án và công ty về AI và hạ tầng dữ liệu thuộc hệ sinh thái khách hàng của mình. Trong hồ sơ Form 13F mới nhất được công bố ngày 14 tháng 11, công ty tiết lộ nhiều khoản đầu tư như vậy, bao gồm 3.3 tỷ USD vào CoreWeave, nhà cung cấp hạ tầng đám mây và khách hàng của NVIDIA, cùng 177 triệu USD vào Applied Digital Corp.

NVIDIA cũng có các khoản đầu tư vào ARM Holdings trị giá 155.8 triệu USD, Nebius Group với 133.7 triệu, Recursion Pharmaceuticals với 37.6 triệu và WeRide với 17.2 triệu USD. Ông Huang giải thích tất cả các khoản đầu tư này đều nhằm mục đích hợp tác kỹ thuật với một số công ty tốt nhất và xuất sắc nhất trên thế giới, trong đó một số là các công ty chỉ xuất hiện một lần trong một thế hệ.

Kết thúc bài phát biểu, ông Huang nhấn mạnh: "Chúng ta đã bước vào vòng tuần hoàn đức hạnh của AI. Hệ sinh thái AI đang mở rộng nhanh chóng với nhiều nhà sản xuất foundation model mới hơn, nhiều startup AI hơn, trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp hơn và ở nhiều quốc gia hơn." Ông kết luận với tuyên bố đầy tự tin: "AI đang đi đến mọi nơi, làm mọi thứ, tất cả cùng một lúc."