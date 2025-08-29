Ở đây có những câu chuyện rất dễ thương và rất Việt Nam

Sống hơn 10 năm ở Hà Nội, tôi từng nghĩ mình đã quen với thành phố này. Nhưng đến những ngày cận kề đại lễ 2/9 - theo chân dòng người xem các buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành, tôi mới nhận ra, vẫn còn nhiều điều mới mẻ mà thường khi bận rộn quá, mình chưa kịp để ý.

Trên những con đường quen dẫn về nhà, phát hiện ra bao điều thú vị: Vài câu chuyện ngắn ngủi với người xa lạ, những khoảnh khắc dễ thương của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ A80 không biết có gặp lại lần nào nữa, hay những hành động khiến tôi thấy các cô, các chú ở khu phố mình thật là hào sảng quá!

Tất cả góp lại thành những mẩu chuyện mà ai cũng có thể bắt gặp hình bóng của chính người thân mình, trong lời ăn tiếng nói, trong cách nghĩ và cách làm.

Bởi sự giản dị, gần gũi mà thân tình ấy - không đâu bằng Việt Nam!

Người đàn ông mang hết quạt, ghế trong nhà ra phục vụ người xem diễu binh: "Chỉ sợ mình không chu đáo"

Nhà có quạt mang quạt, có ghế mang ghế, có gì mời nấy để đón tiếp bà con từ các nơi xa về đây xem diễu binh.

Đó là câu chuyện của chú Dương tại phường Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. Chú Dương chia sẻ: "Biết bà con vất vả từ nơi xa về đây xem diễu binh, có người đi từ 3h sáng nên tôi cũng muốn góp chút công sức, ai muốn đi nhờ vệ sinh thì cứ ghé đây, chỉ sợ phục vụ bà con không chu đáo thôi".

Chú Dương (Ảnh: Di Anh)

Nhà có bao nhiêu chiếc quạt đều được chú Dương đem ra vỉa hè (Ảnh: Di Anh)

Nhiều người xem diễu binh thích thú khi ngồi trước nhà chú Dương (Ảnh: Di Anh)

Ở đường Điện Biên Phủ - khu vực gần cột cờ Hà Nội, một số người dân Thủ đô lại chuẩn bị điểm tiếp nước miễn phí để mời bà con đi xem diễu binh, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

"Thương mọi người đi xem diễu binh từ 3h sáng nên nhóm mình quyết định làm 1 quầy nước nho nhỏ để gửi đến bà con, cũng chỉ góp một chút sức của mình" - nhóm tình nguyện chia sẻ.

Nhóm phát nước miễn phí ở Điện Biên Phủ (Ảnh: Khoa)

Ở “đầu cầu” Kim Mã một chủ nhà cũng khiến nhiều người đi xem sơ duyệt ấn tượng khi mở cửa cho đi vệ sinh nhờ, gọt hoa quả ra mời mọi người. “Chu đáo dã man luôn ý, bọn cháu cảm ơn bác chủ nhà ạ” - người đi xem diễu binh chia sẻ.

Một chủ nhà ở Kim Mã cho người dân đi vệ sinh, mang hoa quả ra mời (Ảnh: MXH)

Khoảnh khắc một cụ bà mua áo mưa và đem phát cho người đi xem diễu binh xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ (Video: Uyên Ly)

Cặp anh em sinh đôi trong nhiệm vụ A80: "Ba mẹ không phải lo lắng gì đâu"

Sự dễ thương mà tôi được nhìn thấy còn đến từ các chiến sĩ, lắng nghe câu chuyện của họ với người thân, thêm hiểu về tinh thần trách nhiệm của những người đang tham gia vào sự kiện lớn của đất nước.

Phan Thái Bình - khối nam Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH và Phan Vĩnh Quang - khối nam Sĩ quan Cảnh vệ (phải) đến từ Gia Lai là anh em sinh đôi hiếm có trong dịp A80 lần này. Trong thời gian tập luyện cho lễ diễu binh, cả hai anh em nhận được sự ủng hộ và cổ vũ từ gia đình, thỉnh thoảng được gia đình gửi đồ ăn thức uống đặc sản từ quê nhà ra Hà Nội.

Đặc biệt vào ngày tổng duyệt tới đây, gia đình cặp sinh đôi đã có kế hoạch bay từ Gia Lai ra Hà Nội xem 2 anh em diễu binh vì đã 4 tháng rồi từ ngày làm nhiệm vụ A80, 2 anh em chưa về nhà. “Cuối tuần bọn mình thường gọi điện về cho gia đình, thông báo tình hình sức khỏe để cả nhà đỡ lo. Ba mẹ cứ ở nhà không phải lo lắng gì đâu, tụi con sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về với ba mẹ” - 2 anh em chia sẻ và nhắn gửi với gia đình.

Thái Bình (trái) và Vĩnh Quang (phải) (Ảnh: Quân)

Tôi cũng gặp Duyên - sinh viên năm 3 ngành Luật Quốc tế đi diễu hành trong khối kiều bào có màn song ca với một chú quân nhân cũng đi diễu hành. Hai chú cháu cùng hát bài Thơ Tình Của Núi tại dàn karaoke nhà dân trên phố Quán Thánh khiến mọi người đi qua đều phải ngoái nhìn.

Màn song ca đặc biệt và chia sẻ của Duyên (Video: Huyền Trang)

Duyên cho biết mình đăng ký đi diễu hành thông qua trường đại học. Bình thường vốn năng nổ, ham vui lại mê âm nhạc, thích hát nên cô bạn đã nhanh chóng hòa nhịp cùng không khí âm nhạc tại khu vực Quán Thánh trong thời gian chờ đến khi buổi lễ chính thức diễn ra.

“Bố mình rất hay nghe nhạc ngày xưa và có bài Thơ Tình Của Núi nên ở nhà mình hay hát với bố nên biết bài hát này” - Duyên chia sẻ lý do một Gen Z như cô lại hát nhạc đỏ cực mượt.

Cô chia sẻ thêm rằng bố mẹ mình rất vui và tự hào khi biết con gái được đi diễu hành dịp A80 này nhưng không thể lên Hà Nội xem nên đành theo dõi qua những video cô gửi về hoặc trên tivi.

Sau khi song ca, 2 chú cháu chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm

Tôi còn ấn tượng với 1 câu chuyện mà mình đọc được trên page Thông tin Chính phủ, về những người trẻ đang làm nhiệm vụ A80.

Bố mẹ của 1 chiến sĩ đi diễu binh khối Nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã di chuyển từ Bắc Ninh lên Hà Nội để chờ xem con trai (nickname là Bin).

Vì cô chú không thể gọi lớn để con nghe được nên chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại buổi tổng hợp luyện đã đề nghị mọi người xung quanh hỗ trợ: “Gọi hộ cô chú đi. Gọi hội chú ấy. Bin ơi! Bin ơi đi!”. Kết quả là bạn trẻ đi xem diễu binh cùng đồng thanh hô lên: “Bin ơi! Bin ơi! Bin ơi!”.

Nhờ sự hỗ trợ này, nam chiến sĩ đã nhanh chóng nhận ra bố mẹ và cười thật tươi chào lại.

“Người cha cầm tấm ảnh in hình con trai với dòng chữ ‘Bin ơi’, vừa nâng niu vừa hạnh phúc khoe với mọi người xung quanh” - trích bài đăng trên Thông tin Chính phủ.

Mọi người đồng thanh hô "Bin ơi" để chiến sĩ khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhìn thấy bố mẹ (Video: Đỗ Thắm)

Những câu chuyện đáng yêu như thế, trong suốt những ngày vừa qua và cả khi sự kiện chính thức diễn ra trong Đại lễ 2/9 - tôi nghĩ, sẽ còn rất nhiều.

Mỗi người có một cách riêng để góp sức, có thể là cống hiến trực tiếp trên lễ đài, tham gia vào công tác chuẩn bị, hay đơn giản chỉ là đứng dưới hàng cây, reo hò cổ vũ, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Nhưng dù là cách nào, tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu chung: Để lại dấu ấn đẹp đẽ nhất cho cột mốc 80 năm đáng nhớ của đất nước.

Có lẽ sau này, khi nhìn lại, chúng ta sẽ không chỉ nhớ đến những màn diễu binh, diễu hành hoành tráng; mà còn nhớ đến cảm giác được cùng nhau sống trong bầu không khí ấy - nơi niềm tự hào dân tộc và tình cảm “người một nhà” lan tỏa, gắn kết tất cả lại gần nhau hơn.

Những hình ảnh đẹp, dù nhỏ bé, đều xứng đáng được lan toả!

Hai chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ đứng cười hiền khi cho một bạn nhỏ tại Quán Thánh đội chiếc mũ của mình (Ảnh: Huyền Trang)

Trung bình các chiến sĩ tại khu vực giao lưu ở Yên Phụ luôn có một hoặc một vài người dân đến chụp ảnh cùng (Ảnh: Huyền Trang)

Cảnh tượng mọi người đến chụp ảnh cùng các chiến sĩ cũng diễn ra ở khu vực Thanh Niên (Ảnh: Châu Linh & Bùi Linh)

Các cô chú lao công "khối xanh - sạch - đẹp" nhận được sự cổ vũ của người xem diễu binh (Ảnh: Như Hoàn)

Dù những ngày lễ nên công việc nhiều nhưng ánh mắt ai cũng rạng người niềm vui (Ảnh: Quân)

Xa mặt nhưng không cách lòng, các chiến sĩ khối khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an vẫy tay chào mọi người theo cách riêng (Ảnh: Huyền Trang)

Việt Nam tôi đó dễ thương vô cùng! (Ảnh: Châu Linh & Bùi Linh)