Sơn Tùng có thể sĩ đến hết đời: Khối diễu binh vừa đi vừa hát bản hit 10 năm tuổi, nhân dân đứng quanh cùng hoà ca!

Sau buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất diễn ra thành công, tối nay 24/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã tiếp tục tổ chức Tổng hợp luyện lần 2 nhằm chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Theo kế hoạch, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ gồm 6 khối chính: lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; cùng lực lượng Không quân thực hiện màn bay chào mừng.

Tổng hợp luyện lần 2 đã diễn ra vào ngày 24/8

Trong không khí hân hoan và háo hước, hàng nghìn người dân đã đổ bộ, quây kín khắp các tuyến đường xung quanh khu vực Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Dù đã kéo dài cả ngày, mọi người vẫn vui vẻ dõi theo, nán lại đến cuối cùng. Gần tới nửa đêm, một khoảnh khắc bất ngờ tại Quảng trường Ba Đình khiến không chỉ dân chúng có mặt tại đó, mà đông đảo cư dân mạng cũng phải phấn khích.

Cụ thể, một đoạn video ghi lại cảnh tượng đẹp vô cùng: khối diễu binh vừa đi vừa cất tiếng hát theo bản hit 10 năm tuổi của Sơn Tùng - Như Ngày Hôm Qua. Giai điệu quen thuộc vang lên trong lúc các chiến sĩ, quân nhân nghiêm trang đi đều tạo nên một khung hình đáng nhớ, thậm chí được cho là “hiếm có khó tìm”. Một bài hát ballad nhẹ nhàng, tri ấn tới đại gia đình Sky, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Khối diễu binh vừa đi vừa cất tiếng hát theo bản hit 10 năm tuổi của Sơn Tùng - Như Ngày Hôm Qua

Ngay khi xuất hiện trên MXH, đoạn video đã nhanh chóng viral, được truyền tay qua khắp các trang thông tin. Đặc biệt, chính chủ Sơn Tùng đã bắt kịp sóng, không quên thả tim liền tay vào bài đăng gốc. Tương tác nhỏ này đã bị người hâm mộ “tóm dính”, khen ngợi có quá nhiều điều dễ thương và giản dị trong một video.

Sơn Tùng đã thả tim vào bài đăng gốc

Netizen bày tỏ niềm thích thú, đồng thời gật gù công nhận Như Ngày Hôm Qua là bản nhạc rất tình cảm, phù hợp với những dịp kỷ niệm tri ân. Nhiều này khẳng định đoạn video này là minh chứng cho việc kho tàng âm nhạc của “bá tước” Sơn Tùng mang tính vượt thời gian, mãi được yêu thích và khó lỗi thời. Biệt đội Sky thì phổng mũi tự hào, dịp này là “gáy” vang trời mà antifan không ai dám bắt bẻ.

Như Ngày Hôm Qua là một trong những ca khúc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Sơn Tùng, bởi đây không chỉ đơn thuần là một khúc ballad nhẹ nhàng, sâu lắng mà còn là món quà tinh thần anh dành riêng cho cộng đồng fan Sky. Ca khúc được phát hành vào đúng 0h ngày 25/12/2015, nhân dịp Giáng sinh và cũng là cột mốc tròn 3 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Với giai điệu tình cảm, ca từ giản dị nhưng giàu ý nghĩa, Như Ngày Hôm Qua khắc họa tình bạn chân thành, niềm tin kiên định và những giây phút gắn bó vượt thời gian. Trong từng câu hát, người nghe cảm nhận được sự động viên, lời nhắn gửi mãi bên nhau như một lời tri ân mà Sơn Tùng gửi tới những khán giả luôn đồng hành cùng mình. Ca khúc này lại mang một sắc thái ấm áp, gần gũi, tạo nên sợi dây kết nối bền chặt giữa Sơn Tùng và Sky, trở thành “Sky Song” được yêu thích và thường xuyên vang lên trong các fanmeeting, liveshow cho đến tận hôm nay.

Theo kế hoạch, sau hai đợt Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình. Tiếp đó, Tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra từ 6h30 ngày 30/8. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng chương trình diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.