“Ở khách sạn chục triệu nhưng phải nhắc con dừng la hét thì không còn sang trọng nữa”: Khái niệm xa xỉ thay đổi theo cách không ai ngờ

Trước đây, nhắc đến chuyện đi du lịch, không ít người sẽ nghĩ ngay tới việc phải ở khách sạn 5 sao, hoặc không thì cũng 3-4 sao. Ngày 2 bữa buffet - 1 sáng, 1 tối, đêm check in ở Sky bar hoặc Rooftop bar trên tầng cao nhất của khách sạn. Thế mới gọi là đi du lịch, chứ lâu lâu mới làm chuyến đi chơi mà lại ở homestay, chẳng có ai phục vụ, cũng chẳng có gì “để chụp ảnh đăng”, thì chán chết!

Đương nhiên, nhu cầu đó không có gì là sai. Nhưng hiện tại, không phải ai cũng còn muốn những điều như thế khi lên kế hoạch cho 1 chuyến đi chơi. Khái niệm “chuyến du lịch” đáng nhớ đang dần thay đổi, không còn gói gọn trong khuôn viên khách sạn hay những bài đăng “cúng” MXH.

Ưu tiên phương án “vừa rẻ, vừa có trải nghiệm” mới lạ

Leah Lee - CEO của The Week& Resort và The Connoisseur Hotel tại Hàn Quốc, là người trực tiếp chứng kiến sự thay đổi này. Bà cho biết nhóm khách hàng trẻ - điển hình là Gen Z, không còn quá hứng thú với kiểu nghỉ dưỡng xa hoa truyền thống.

Theo Leah Lee, điều mà khách hàng trẻ tìm kiếm hiện nay là “sự hiếm có trong lối sống”. Với tư cách là một người mẹ có hai con nhỏ dưới 8 tuổi, bà lấy chính trải nghiệm cá nhân để lý giải cho xu hướng này.

“Nếu phải trả 3.000 USD mỗi đêm để ở khách sạn nhưng lúc nào cũng phải nhắc con đừng la hét, đừng chạy nhảy vì sợ ảnh hưởng đến người khác, tôi không cảm thấy đó là sự sang trọng nữa” - Bà chia sẻ.

Leah Lee

Theo vị CEO này, thứ mà người trẻ cần tìm nhất trong những chuyến đi là thời gian nghỉ ngơi, thiên nhiên và sự bình yên. Thay vì tận hưởng những tiện nghi hào nhoáng trong khách sạn, ngày càng nhiều du khách trẻ muốn được bước ra ngoài, chạm vào thiên nhiên, tự mình trải nghiệm những điều khác biệt với cuộc sống thường nhật.

Leah Lee gọi xu hướng này là “curated discomfort” - Hiểu nôm na là chấp nhận những trải nghiệm bất tiện có chủ đích, để đổi lấy cảm xúc và ký ức đáng nhớ. Đó có thể là một chuyến trekking giữa rừng, một kỳ nghỉ tại vùng quê hẻo lánh - nơi không có buffet hay khách sạn, thậm chí “nhà nghỉ” cũng là thứ xa hoa nhưng nhiều người vẫn chấp nhận ở cùng nhà dân, ăn cơm chủ nhà nấu thay vì nằm dài trong khu nghỉ dưỡng. Thứ họ cần tìm chỉ đơn giản là một vài ngày “bình yên tuyệt đối”.

Khái niệm “xa xỉ” đang dần thay đổi

Quan điểm này được nhiều chuyên gia trong ngành du lịch đồng tình tại hội thảo Luxury Travel: From Bling to Meaning diễn ra trong khuôn khổ sự kiện WiT Singapore 2025.

Chris Hemmeter - Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư du lịch Thayer Ventures, nhận định rằng khái niệm du lịch xa xỉ đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Ông cho rằng trong tương lai, sự xa xỉ thực sự sẽ không còn nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu tài sản, mà nằm ở khả năng “biến mất khỏi thế giới số” trong một khoảng thời gian nhất định.

“Thời đại tiếp theo sẽ được định nghĩa bởi sự vắng mặt có chủ đích khỏi môi trường kỹ thuật số. Những du khách thực sự tìm kiếm sự xa xỉ đang đi tìm nghệ thuật của việc được ngắt kết nối” - Ông nói.

Sự thay đổi trong cách nhìn nhận về du lịch được cho là có liên quan trực tiếp đến sự trỗi dậy của Gen Z. Đây là thế hệ được dự báo sẽ trở thành nhóm dân số lớn nhất thế giới trong vòng 20 năm tới.

Ảnh minh họa

Kamonwan Wipulakorn, Tổng giám đốc Bound and Beyond Public Company Limited, cho biết đây là nhóm khách hàng đặc biệt quan tâm đến tác động xã hội và môi trường. “Họ đầu tư cho trải nghiệm, cho tính bền vững sinh thái và những hành trình có khả năng tái tạo giá trị cho điểm đến” - Bà nói.

Điều này phần nào cho thấy ranh giới giữa “xa xỉ” và “bình dân” đang ngày càng thay đổi. Thay vì chi hàng chục triệu đồng cho một đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao, nhiều người trẻ sẵn sàng dành ngân sách cho những trải nghiệm mang tính cá nhân hơn, từ các chuyến đi khám phá thiên nhiên đến những hành trình giúp họ kết nối với cộng đồng địa phương.

Dữ liệu của Bank of America cho thấy khi Gen Z và Millennials bước sâu hơn vào lực lượng lao động, tổng thu nhập của hai thế hệ này sẽ tăng gấp 5 lần, lên 33 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Và theo nhận định của Philippe Kjellgren - Nhà sáng lập PK's List, số tiền đó sẽ không còn được chi chủ yếu cho đồng hồ, xe hơi hay thời trang như các thế hệ trước.

“Thay vào đó, họ đang chi cho trải nghiệm” - Ô ng khẳng định.

Và đó có lẽ là lý do khiến những chuyến đi giản dị, gần gũi với thiên nhiên và giàu cảm xúc đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của người trẻ, thay thế cho những kỳ nghỉ xa hoa từng được xem là biểu tượng của sự thành công.

(Nguồn: Travel Weekly Asia)