Ô tô ngập nước vì bão Bualoi: Khi nào bảo hiểm đền bù, khi nào không?

Mùa mưa bão thường kéo dài, nguy cơ ngập úng là điều khó tránh. Với những chủ xe ô tô, thiệt hại do nước ngập không chỉ gây tốn kém chi phí sửa chữa mà còn tiềm ẩn nhiều rắc rối nếu không nắm rõ quy định của hợp đồng bảo hiểm.

Xe bị ngập nước do mưa bão

Trước hết, cần khẳng định rằng ngập nước do mưa bão được xếp vào nhóm rủi ro "bất khả kháng do thiên tai". Nếu chủ xe đã mua bảo hiểm vật chất còn hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí khắc phục thiệt hại trong phạm vi hợp đồng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế cho thấy, để được chi trả đầy đủ, chủ xe cần ngay lập tức liên hệ công ty bảo hiểm khi phát hiện xe bị ngập. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cử giám định viên đến hiện trường để xác minh nguyên nhân, mức độ thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo quyền lợi của chủ xe.

Nếu chủ xe tự ý kéo xe về garage hoặc tiến hành sửa chữa khi chưa thông báo cho bảo hiểm, công ty có quyền giảm mức bồi thường xuống còn 70–80% giá trị thiệt hại thực tế. Vì vậy, việc tuân thủ quy trình thông báo và giám định là vô cùng quan trọng.

Xe bị thủy kích

Thủy kích là tình huống nước lọt vào buồng đốt khi xe chạy qua vùng ngập sâu hoặc cố khởi động động cơ khi xe chết máy. Đây được xem là một trong những hỏng hóc nghiêm trọng và tốn kém nhất, có thể phải đại tu hoặc thay mới động cơ.

Điểm cần lưu ý là không phải mọi hợp đồng bảo hiểm vật chất đều mặc định chi trả cho thủy kích. Chủ xe chỉ được bồi thường nếu đã mua thêm điều khoản mở rộng về bảo hiểm thủy kích. Tỷ lệ chi trả phổ biến hiện nay là khoảng 70–80% chi phí sửa chữa.

Lời khuyên dành cho khách hàng là khi ký hợp đồng, nên cân nhắc bổ sung điều khoản này. Thực tế, rất nhiều vụ xe bị chết máy trong vùng ngập, sau khi cố khởi động lại đã gây ra thủy kích và chi phí sửa chữa động cơ thường cao gấp nhiều lần giá trị phí bảo hiểm bỏ ra.

Xe ô tô điện

Với sự phát triển nhanh của xe điện, nhiều công ty bảo hiểm hiện đã triển khai gói bảo hiểm chuyên biệt cho loại phương tiện này, bao gồm cả bảo hiểm vật chất xe và bảo hiểm pin.

Trong trường hợp thiên tai như bão, lũ, ngập nước gây hư hại pin hoặc các linh kiện điện tử, chủ xe vẫn có thể được bồi thường. Quy định chi trả tương tự như bảo hiểm thủy kích với xe truyền thống, dao động 70–80% giá trị thiệt hại, tùy theo điều khoản hợp đồng.

Điều này đặc biệt quan trọng vì chi phí thay pin xe điện hiện nay khá lớn, có thể chiếm tới 30–40% giá trị xe.

Một số lưu ý quan trọng

Luôn liên hệ ngay với công ty bảo hiểm khi xảy ra sự cố.

Lưu lại hình ảnh hiện trường (ảnh, video) để làm bằng chứng khi giám định.

Không tự ý sửa chữa hoặc di dời xe khi chưa có sự đồng ý của bảo hiểm.

Đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt là các điều khoản mở rộng như bảo hiểm thủy kích hoặc pin xe điện.

Nên chủ động mua thêm điều khoản mở rộng phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng xe, nhất là ở khu vực thường xuyên ngập úng.



