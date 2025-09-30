Ô tô Trung Quốc không ngừng giảm giá ở thị trường Việt Nam

Tháng 9/2025 rơi gần đúng vào tháng 7 âm lịch – thời điểm thường được coi là tháng Ngâu. Trong giai đoạn này, người tiêu dùng trong nước có xu hướng hạn chế chi tiêu cho các tài sản lớn như ô tô, tạo ra thách thức đáng kể cho thị trường.

Để đối phó với tình trạng này, các hãng xe đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi với mức giảm lớn, vừa để kích cầu vừa chạy đà doanh số chuẩn bị cho mùa cao điểm cuối năm.

Cuộc đua giảm giá có sự tham gia rộng rãi của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, áp dụng cho cả những mẫu xe bán chạy nhất. Không đứng ngoài xu hướng này, xe Trung Quốc gần đây liên tục được hãng và đại lý áp dụng các chương trình ưu đãi lớn.

Bắt đầu với Geely, hãng này triển khai chương trình giảm giá cho toàn bộ dải sản phẩm từ đầu tháng. Trong đó, mẫu SUV cỡ B Coolray được bán với giá ưu đãi từ 499 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn hỗ trợ thêm 50% phí trước bạ, tương đương mức giảm 26,5-31,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Geely Coolray đang có giá bán thuộc hàng thấp nhất phân khúc SUV cỡ B.

Mẫu SUV cỡ D là Geely Monjaro giá từ 1,099-1,199 tỷ đồng cũng được ưu đãi 50% phí trước bạ, mức giảm tương đương khoảng 55-60 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu SUV điện EX5 có giá 839-889 triệu đồng được giảm trực tiếp 30-34 triệu đồng, tùy phiên bản. Bên cạnh đó, hãng còn có thêm quà tặng là bộ sạc cầm tay 2.2kW, bộ sạc treo tường 7kW hoặc quy đổi giảm giá 5 triệu đồng nếu không nhận bộ sạc 7kW.

Thương hiệu cùng nhà phân phối với Geely là Lynk & Co cũng không đứng ngoài cuộc đua khuyến mãi với chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ hòng tăng doanh số. Ưu đãi áp dụng cho toàn bộ các mẫu xe đang bán gồm 06, 01, 05, 03+ và 09.

Trong số này, hai mẫu Lynk & Co 01 Hyper (919 triệu đồng) và Lynk & Co 01 (999 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 92-100 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu còn lại được ưu đãi 50% phí trước bạ. Mức giảm quy đổi sang tiền mặt dao động khoảng 34-132 triệu đồng tùy mẫu mã và địa phương đăng ký.

Một trong những hãng xe Trung Quốc tích cực chạy khuyến mãi nhất là MG, hiện đang áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe cả VIN 2024 và 2025. Lần lượt MG5, ZS, HS, MG4 EV và cả những mẫu xe mới như G50 hay Cyberster đều được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà. Giá trị khuyến mãi dao động 10-50 triệu tùy mẫu xe và phiên bản.

Omoda & Jaecoo, hãng xe liên doanh với Geleximco có chương trình tặng quà cho khách hàng mua Jaecoo J7 trong khi mẫu Omoda C5 được hưởng ưu đãi lãi suất vay mua xe và tặng phí trước bạ. Đáng chú ý, một số đại lý hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Omoda C5 bản Luxury, đưa giá lăn bánh xuống còn khoảng 500 triệu đồng.

Ở nhóm xe điện, chương trình khuyến mãi của BYD chủ yếu do các đại lý chủ động triển khai để kích cầu. Khảo sát một số đại lý BYD ở miền Nam, mẫu SUV điện BYD Atto 3 đang được giảm giá mạnh từ 80-130 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn 686-756 triệu đồng trong tháng 9.

Dòng xe cao cấp hơn là BYD Seal ghi nhận mức giảm lớn hơn, khoảng 192-214 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, hai phiên bản của dòng sedan này có giá bán được đưa xuống chỉ còn 927 triệu và 1,145 tỷ đồng.

Một số mẫu xe hybrid thương hiệu Trung Quốc đang được khuyến mãi lớn tại đại lý gồm có Haval H6 HEV và Haval Jolion. Tổng giá trị ưu đãi bao gồm quà tặng được giới tư vấn bán hàng thông báo là khoảng 44-120 triệu đồng, tùy mẫu mã và phiên bản.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn các mẫu xe Trung Quốc nêu trên đều được áp dụng khuyến mãi trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây. Một số hãng tới nay vẫn giảm giá cho xe VIN 2024, cho thấy áp lực về hàng tồn kho cần giải phóng vẫn là khá lớn dù năm 2025 đã bước vào những tháng cuối.

Thực tế, việc các hãng xe Trung Quốc chạy đua giảm giá trong thời gian dài gần như là bắt buộc để có thể tồn tại trên thị trường. Để có thể cạnh tranh với những thương hiệu xe Nhật và Hàn đã có chỗ đứng, ô tô Trung Quốc còn phải đưa tới những ưu đãi với mức giảm cao hơn mới mong thu hút được khách hàng.