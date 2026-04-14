OKX và VPBank ký thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển hợp tác trong lĩnh vực tài sản số và ứng dụng công nghệ blockchain

Ngọc Thảo | 14-04-2026 - 19:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo nội dung hợp tác, OKX, thông qua OKX Ventures, sẽ góp vốn vào CAEX - một thành viên trong hệ sinh thái VPBank - trong tháng 4, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Ngày 14/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và OKX – một trong những nền tảng tài sản số lớn nhất thế giới – đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận chiến lược đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững.

Việc ký kết hợp tác giữa VPBank và OKX được xem là bước đi tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam nhằm tiếp cận lĩnh vực tài sản số một cách bài bản, có kiểm soát và phù hợp với định hướng của cơ quan quản lý. Việt Nam đang từng bước xây dựng khung khổ pháp lý nhằm quản lý và phát triển lĩnh vực này một cách hiệu quả, đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết 05/NQ-CP, với trọng tâm là thúc đẩy đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Theo nội dung hợp tác, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp giải pháp công nghệ, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành, cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - một thành viên trong hệ sinh thái VPBank. Đồng thời, OKX, thông qua OKX Ventures, sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đồng hành phát triển sàn CAEX, VPBank và OKX cũng định hướng mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng blockchain vào các hoạt động tài chính – ngân hàng. Hai bên sẽ tập trung vào một số hướng thực tiễn như tăng cường bảo mật hệ thống, cải thiện tốc độ và hiệu năng xử lý giao dịch, cũng như nâng cao tính minh bạch trong vận hành.

Sự kết hợp giữa VPBank và OKX tạo nên một mô hình hợp tác "local strength – global expertise". Trong đó, VPBank đóng vai trò là đối tác nội địa với lợi thế về hệ sinh thái tài chính toàn diện, am hiểu thị trường và năng lực vận hành, trong khi OKX mang đến kiến thức và công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và triển khai lĩnh vực tài sản mã hoá tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

CAEX được cho là khởi đầu cho việc hợp tác của hai bên, định hướng xây dựng với hệ thống vận hành, kiểm soát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn cao, đặt trọng tâm vào quản trị, tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư. Việc phát triển CAEX không chỉ mở rộng hệ sinh thái khác biệt của VPBank, mà còn góp phần xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch, có kiểm soát và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, sự hợp tác giữa VPBank và OKX không chỉ hướng tới việc phát triển một nền tảng giao dịch tài sản số, mà còn góp phần kiến tạo một môi trường đầu tư đáng tin cậy cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó đưa Việt Nam từng bước trở thành điểm đến uy tín trong hệ sinh thái tài sản số toàn cầu.

Ngày 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng Nổi bật

Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc Nổi bật

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể tăng hoặc giảm tùy vào tình hình thực tế, tuyệt đối đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có thể tăng hoặc giảm tùy vào tình hình thực tế, tuyệt đối đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng

19:16 , 14/04/2026
Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

18:46 , 14/04/2026
Eximbank khẳng định vị thế khi được LSEG trao giải cao nhất “Best Market Maker”

Eximbank khẳng định vị thế khi được LSEG trao giải cao nhất “Best Market Maker”

17:30 , 14/04/2026
Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối: Thị trường vàng đang có sự thay đổi, 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối: Thị trường vàng đang có sự thay đổi, 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng

17:22 , 14/04/2026

