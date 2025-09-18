Omotenashi: Nghệ thuật hiếu khách trong từng mét vuông tại Kinera

Mỗi mét vuông đều đem đến hạnh phúc

Thế hệ mới đang từng ngày thay đổi cách nhìn về bất động sản cao cấp. Với họ, ngôi nhà không còn là biểu tượng để trưng bày thành tựu hay địa vị.

Đó không phải là nơi ta cố thích nghi, mà là nơi được tạo ra để thấu hiểu và đồng hành cùng ta – trong từng nhịp sống, từng giấc mơ và hành trình trưởng thành.

Chính từ cảm hứng sống tinh tế ấy, Kinera – nhà phát triển bất động sản thế hệ mới – đã định hình triết lý thương hiệu: Precious Living – Sống Trân Quý.

Thông điệp quảng bá của Kinera được khách hàng đón nhận tích cực

Không chỉ dừng lại ở những sản phẩm hữu hình, Kinera kiến tạo một hành trình trọn vẹn: từ khoảnh khắc đầu tiên tại nhà mẫu, đến trải nghiệm tư vấn tinh tế, và sự đồng hành chu đáo khi khách hàng chính thức dọn về an cư.

Kinera gọi đó là Marvelous Experience, tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng đặt nhu cầu cư dân lên trên hết. Thay vì bị động chờ khách hàng phản hồi, Kinera chủ động trao tặng trải nghiệm sống cá nhân hóa, để cư dân thực sự cảm thấy "được sống cho chính mình".

Theo bà Nicole Trúc Nguyễn, Giám đốc Trải nghiệm khách hàng của Kinera, chia sẻ: "Chúng tôi không tạo ra một không gian chung cho tất cả, mà kiến tạo từng chi tiết xoay quanh lối sống riêng của bạn: góc nhỏ karaoke dành cho người yêu ca hát, căn bếp ấm áp để bạn thoải mái bày biện, và ánh sáng dịu nhẹ chào đón bạn sau một đêm thức trắng…".

Kinera là nhà phát triển bất động sản thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Ẩn sau mỗi chi tiết được chăm chút là một nguồn cảm hứng đầy tinh tế: Omotenashi. Xuất phát từ Nhật Bản, Omotenashi là nghệ thuật hiếu khách tận tâm và chân thành – nơi dịch vụ không chỉ đáp ứng mà luôn đón đầu nhu cầu, kể cả khi khách hàng chưa kịp cất lời.

Kinera tiên phong đưa tinh thần này vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, và phát triển thành 5 cấp độ dịch vụ: từ sự minh bạch và đáng tin cậy, đến cách cư xử chuẩn mực, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường sống mang tính hiếu khách, và đỉnh cao là Omotenashi – chu đáo, thấu cảm và tận tụy

Mang chuẩn khách sạn 5 sao vào từng trải nghiệm

Trên thế giới, xu hướng "hotelization in real estate" – đưa tinh thần phục vụ của khách sạn vào không gian sống thường nhật – đã hình thành chuẩn mực mới tại New York, London hay Singapore. Những dịch vụ từng chỉ xuất hiện trong kỳ nghỉ nay trở thành một phần tất yếu trong đời sống hàng ngày của giới thượng lưu. Ở New York, những dự án trứ danh như One57 hay 432 Park Avenue mang đến cho cư dân đầy đủ dịch vụ concierge, room service, spa... và gắn dịch vụ chuẩn khách sạn thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm cư trú hạng sang. Tương tự với One Hyde Park tại London, The Ritz-Carlton Residences tại Singapore… Tất cả đều trở thành biểu tượng của lối sống thời thượng mới.

Một trong những dự án chuẩn bị ra mắt của Kinera tại TP. Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, Kinera là một trong những nhà phát triển tiên phong kiến tạo phong cách sống này. Không cần đợi đến kỳ nghỉ dưỡng – cư dân Kinera có thể tận hưởng dịch vụ chuẩn khách sạn ngay tại chính tổ ấm của mình.

Với dòng sản phẩm hạng sang, Kinera tích hợp hệ thống dịch vụ chuẩn 5 sao như concierge riêng, housekeeping chuyên nghiệp, bữa tối fine-dining tại gia, spa, chăm sóc thú cưng, đến quản lý vận hành trọn gói – tất cả được thiết kế chỉn chu để mang đến trải nghiệm sống vượt kỳ vọng.

Sau một ngày dài, bạn trở về một căn hộ luôn gọn gàng, được dọn dẹp chuyên nghiệp. Bạn có thể đặt bữa tối tinh tế tại nhà mà không cần di chuyển, yên tâm công tác dài ngày vì mọi thứ – kể cả thú cưng – đã được chăm sóc chu đáo.

Không chỉ xuất hiện tại một vài dự án riêng lẻ, tiêu chuẩn dịch vụ này sẽ được đồng nhất áp dụng trên toàn bộ các sản phẩm cao cấp của Kinera – nhằm thiết lập một chuẩn mực sống mới cho thị trường bất động sản hạng sang.

Với hơn 260ha quỹ đất sạch tại các thành phố chiến lược như TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu và Phú Quốc, cùng 8 dự án cao cấp đang được Kinera triển khai với tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tỷ USD trong giai đoạn 2025–2030.

Từ những "ốc đảo giữa phố thị" đến khu đô thị ven biển, mỗi dự án đều mang theo tinh thần sống trân quý và chuẩn mực dịch vụ khác biệt – hứa hẹn đưa Kinera trở thành một trong những tên tuổi nổi bật trong thị trường bất động sản Việt Nam.