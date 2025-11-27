Ồn ào sau chung kết Miss Universe: Chủ tịch bị truy tố, Á hậu bỏ danh hiệu

Chưa đầy một tuần sau chung kết Miss Universe 2025 , nhưng cuộc thi liên tục gặp phải nhiều biến cố. Khán giả tỏ ra ngán ngẩm với một tổ chức uy tín, được coi là đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch Miss Universe bị truy tố

Theo The Latin Times, ông Raúl Rocha Cantú - Chủ tịch tổ chức Miss Universe vừa bị chính quyền liên bang ở Mexico truy tố với các cáo buộc bao gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

Ông đang đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến mạng lưới tội phạm đa quốc gia, được cho là đã hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc các doanh nghiệp.

Tài liệu tòa án mô tả một hoạt động chi tiết liên quan đến việc mua bán và vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp từ Guatemala vào Mexico. Các nhiên liệu này bị chỉnh sửa để che giấu nguồn gốc và tránh bị cơ quan quản lý phát hiện.

Chủ tịch Miss Universe bị truy tố để điều tra.

Trước đó vài ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin về việc nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip - cựu chủ tịch Miss Universe bị truy nã với cáo buộc đồng phạm lừa đảo.

Theo ANN, Tòa án quận Phra Nakkon Tai đã ra lệnh bắt giữ "bà trùm hoa hậu" này sau khi bà không xuất hiện tại phiên tòa xét xử. Có đồn đoán cho rằng nữ tỷ phú này đã rời khỏi Thái Lan và trốn sang Mexico, đồng thời chuyển đổi khoảng 6 tỷ baht (tương đương 4.910 tỷ đồng) sang tiền điện tử, để lại khoản nợ trái phiếu chưa thanh toán lên tới hơn 3 tỷ baht.

Tân Hoa hậu bị tấn công

Vượt qua hơn 120 thí sinh, Fátima Bosch đến từ Mexico đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2025. Tuy nhiên kết quả này của cô không nhận được đồng tình của phần đông khán giả.

Sau chung kết, fanpage của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng nhận nhiều bình luận với nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu.

Sau nhiều ngày im lặng, Miss Universe 2025 đã phải lên tiếng trước những phản ứng tiêu cực từ dân mạng. Cô chia sẻ những tin nhắn đe dọa, lăng mạ cô trên các nền tảng mạng.

Tân Miss Universe nhận nhiều tranh cãi sau đăng quang.

Nàng hậu khẳng định với danh hiệu Miss Universe, cô sẽ tiếp tục lên tiếng và chiến đấu để bảo vệ phụ nữ. Cô hy vọng không một ai trở thành nạn nhân bị tấn công trên mạng xã hội, chỉ vì họ tỏa sáng, nỗ lực.

"Gửi đến những người phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, tôi hứa với các bạn một điều: bản thân sẽ không im lặng. Tôi sẽ sử dụng vai trò, tiếng nói của mình để bảo vệ phụ nữ. Các bạn không hề đơn độc", người đẹp chia sẻ.

Á hậu 4 từ bỏ danh hiệu

Chỉ sau 3 ngày đăng quang, người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025.

Người đẹp cho biết quá trình dự thi Miss Universe giúp cô nhận ra khả năng vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục con đường riêng, cô nói phải giữ vững những giá trị cốt lõi gồm sự tôn trọng, phẩm giá, tính xuất sắc và cơ hội bình đẳng.

"Tôi đã cống hiến bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Nếu phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn" , cô viết.

Đại diện Bờ Biển Ngà từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe.

Olivia Yacé cũng tuyên bố từ bỏ danh hiệu phụ Miss Universe Africa & Oceania (Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương). Cô nói mong muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, nhất là các cô gái, khuyến khích họ vượt qua giới hạn và tự tin đón nhận bản sắc.

Quyết định này của người đẹp nhận được đồng tình của khán giả. Từ đầu cuộc thi, đại diện Bờ Biển Ngà liên tục được dự đoán là người xứng đáng giành vương miện.

Miss Universe Vietnam khiếu nại kết quả của Hương Giang

Ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo đã gửi văn bản tới Tổ chức Miss Universe (MUO) yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa).

Theo đó, dù đại diện Việt Nam đã nhận 233.130 lượt bình chọn - cao hơn rất nhiều so với đại diện đứng thứ 4 với 134.738 phiếu, nhưng cô không nằm trong top 3 được trao giải.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam khiếu nại kết quả của Hương Giang.

“Con số này tương đương với hơn 200.000 USD giá trị bình chọn - khoản đầu tư lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Ngay từ đầu, các quy định của cuộc thi nêu rõ số phiếu bầu từ người hâm mộ sẽ chiếm 50% quyết định cuối cùng.

Vì vậy, chúng tôi muốn hiểu tiêu chí chấm điểm cuối cùng mà MUO sử dụng, khi một quốc gia khác chỉ nhận được 400 phiếu lại được trao giải 3 thay vì Việt Nam và các quốc gia có lượng bình chọn cao hơn rất nhiều”, tổ chức Miss Universe Vietnam bày tỏ.

Theo Valentin Trần, ông đã liên hệ với các thành viên thuộc tổ chức MUO thông qua điện thoại. Do vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức hay rõ ràng nào nên ông tiếp tục gửi thư.