Vừa qua, chương trình AI là ai? đã lên sóng với sự tham gia của các diva divo, vocalist hàng đầu Việt Nam là NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hà Trần và ca sĩ trẻ Orangre.

Bản AI của Mỹ Linh

Tại chương trình tuần này, diva Mỹ Linh phải đối diện với phiên bản song trùng AI giống hệt mình, do một người quen đóng giả.

Phiên bản song trùng AI này biết rất nhiều bí mật về quá khứ của Mỹ Linh như từng bị quạt trần rơi vào đầu ở Hải Phòng, từng bị chó cắn, từng lập ban nhạc riêng, từng có mối tình với Bằng Kiều, thích mặc áo sơ mi trắng và đỏ khi đi diễn… khiến ai cũng trầm trồ, bất ngờ.

Khi phiên bản AI tiết lộ Mỹ Linh luôn phải uống cà phê mới làm việc được, NSND Thanh Lam hỏi lại: "Thế Mỹ Linh uống bao nhiêu ly cà phê một ngày?". Phiên bản AI hất hàm đáp: "Uống mấy ly còn tùy thuộc vào việc Mỹ Linh có thời gian hay không".

Thanh Lam thốt lên: "Khiếp, Mỹ Linh này chảnh thế. Mỹ Linh thật nên học tập bản Mỹ Linh AI này". Trấn Thành hùa theo: "Mỹ Linh này hơi bị thái độ, hơi bị láo luôn".

Mỹ Linh cũng lên tiếng: "Chị ơi chị dạy em với. Sao em hiền mà chị ác thế".

Em gái Mỹ Dung và Mỹ Linh

Bản AI tiết lộ thêm: "Xin lỗi, Mỹ Linh chỉ thích đi dạy hát thôi, không thích dạy kỹ năng sống". Mỹ Linh lúc này thừa nhận: "Đúng vậy, kỹ năng sống tôi chán quá, dạy được ai".

Tiếp đó, phiên bản AI tiết lộ, Mỹ Linh có tài lẻ là biết rất nhiều ngoại ngữ, nhà từng nuôi 7 con chó, thường nuôi hộ cả mèo được gửi.

Mỹ Linh thấy vậy liền hỏi bản AI một câu khó: "Tên gọi ở nhà của con trai Mỹ Linh là gì?". Bản AI nói luôn: "Nickname ở nhà của con trai Mỹ Linh là Dần".

Lúc này, Mỹ Linh thốt lên: "Thôi mình dừng câu chuyện ở đây. AI này biết quá nhiều. Biết nhiều thế này thì chỉ có thể là trợ lý của tôi nhưng từ nãy tới giờ tôi vẫn thấy trợ lý mang nước ra đây cho tôi uống nên chắc không phải. Tôi nghĩ đây là em gái tôi Mỹ Dung".

Trấn Thành nói: "Mỹ Linh hoàn toàn bị AI đo ván, hoàn toàn bị tiêu diệt".

Cuối cùng, người đứng sau phiên bản AI đã lộ diện, là em gái Mỹ Linh – Đỗ Mỹ Dung. Mỹ Linh vô cùng bất ngờ, liền chạy lên sân khấu ôm chầm lấy em gái.

Em gái Mỹ Linh cũng chia sẻ: "Sau chương trình này, tôi nhận ra, quạt trần rơi vào đầu không ảnh hưởng đến trí nhớ chị tôi".