Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em gái Mỹ Linh: "Quạt trần rơi vào đầu không ảnh hưởng đến trí nhớ chị tôi"

27-11-2025 - 18:09 PM | Lifestyle

"Chị ơi chị dạy em với. Sao em hiền mà chị ác thế" – Mỹ Linh nói.

Vừa qua, chương trình AI là ai? đã lên sóng với sự tham gia của các diva divo, vocalist hàng đầu Việt Nam là NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Hà Trần và ca sĩ trẻ Orangre.

Em gái Mỹ Linh: "Quạt trần rơi vào đầu không ảnh hưởng đến trí nhớ chị tôi"- Ảnh 1.

Bản AI của Mỹ Linh

Tại chương trình tuần này, diva Mỹ Linh phải đối diện với phiên bản song trùng AI giống hệt mình, do một người quen đóng giả.

Phiên bản song trùng AI này biết rất nhiều bí mật về quá khứ của Mỹ Linh như từng bị quạt trần rơi vào đầu ở Hải Phòng, từng bị chó cắn, từng lập ban nhạc riêng, từng có mối tình với Bằng Kiều, thích mặc áo sơ mi trắng và đỏ khi đi diễn… khiến ai cũng trầm trồ, bất ngờ.

Khi phiên bản AI tiết lộ Mỹ Linh luôn phải uống cà phê mới làm việc được, NSND Thanh Lam hỏi lại: "Thế Mỹ Linh uống bao nhiêu ly cà phê một ngày?". Phiên bản AI hất hàm đáp: "Uống mấy ly còn tùy thuộc vào việc Mỹ Linh có thời gian hay không".

Thanh Lam thốt lên: "Khiếp, Mỹ Linh này chảnh thế. Mỹ Linh thật nên học tập bản Mỹ Linh AI này". Trấn Thành hùa theo: "Mỹ Linh này hơi bị thái độ, hơi bị láo luôn".

Mỹ Linh cũng lên tiếng: "Chị ơi chị dạy em với. Sao em hiền mà chị ác thế".

Em gái Mỹ Linh: "Quạt trần rơi vào đầu không ảnh hưởng đến trí nhớ chị tôi"- Ảnh 2.

Em gái Mỹ Dung và Mỹ Linh

Bản AI tiết lộ thêm: "Xin lỗi, Mỹ Linh chỉ thích đi dạy hát thôi, không thích dạy kỹ năng sống". Mỹ Linh lúc này thừa nhận: "Đúng vậy, kỹ năng sống tôi chán quá, dạy được ai".

Tiếp đó, phiên bản AI tiết lộ, Mỹ Linh có tài lẻ là biết rất nhiều ngoại ngữ, nhà từng nuôi 7 con chó, thường nuôi hộ cả mèo được gửi.

Mỹ Linh thấy vậy liền hỏi bản AI một câu khó: "Tên gọi ở nhà của con trai Mỹ Linh là gì?". Bản AI nói luôn: "Nickname ở nhà của con trai Mỹ Linh là Dần".

Lúc này, Mỹ Linh thốt lên: "Thôi mình dừng câu chuyện ở đây. AI này biết quá nhiều. Biết nhiều thế này thì chỉ có thể là trợ lý của tôi nhưng từ nãy tới giờ tôi vẫn thấy trợ lý mang nước ra đây cho tôi uống nên chắc không phải. Tôi nghĩ đây là em gái tôi Mỹ Dung".

Trấn Thành nói: "Mỹ Linh hoàn toàn bị AI đo ván, hoàn toàn bị tiêu diệt".

Cuối cùng, người đứng sau phiên bản AI đã lộ diện, là em gái Mỹ Linh – Đỗ Mỹ Dung. Mỹ Linh vô cùng bất ngờ, liền chạy lên sân khấu ôm chầm lấy em gái.

Em gái Mỹ Linh cũng chia sẻ: "Sau chương trình này, tôi nhận ra, quạt trần rơi vào đầu không ảnh hưởng đến trí nhớ chị tôi".

Diva Mỹ Linh tiết lộ 53 tuổi sẽ làm điều bất ngờ: “Biết đâu tôi nổi hơn cả anh Thành Lộc”

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Em gái Mỹ Linh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam nghệ sĩ "Trương Chi nhạc đỏ" sở hữu nhà vườn 12.000m2, U60 sống an yên: "Cứ thấy hạnh phúc là làm"

Nam nghệ sĩ "Trương Chi nhạc đỏ" sở hữu nhà vườn 12.000m2, U60 sống an yên: "Cứ thấy hạnh phúc là làm" Nổi bật

Cùng làm cô dâu nhưng Tiên Nguyễn được nhà tỷ phú "phá lệ" làm 1 điều mà Hà Tăng, Linh Rin bị cấm

Cùng làm cô dâu nhưng Tiên Nguyễn được nhà tỷ phú "phá lệ" làm 1 điều mà Hà Tăng, Linh Rin bị cấm Nổi bật

U40 về quê sống bên sông núi, tưởng được an nhàn nhưng 1 năm sau phải thốt lên: “Khác xa những gì tôi nghĩ”

U40 về quê sống bên sông núi, tưởng được an nhàn nhưng 1 năm sau phải thốt lên: “Khác xa những gì tôi nghĩ”

16:48 , 27/11/2025
Nỗi niềm của Hiền Hồ

Nỗi niềm của Hiền Hồ

16:40 , 27/11/2025
Mỹ nhân đẹp bậc nhất Việt Nam thành sao hạng A sau khi livestream xin lỗi NSND Trung Dân

Mỹ nhân đẹp bậc nhất Việt Nam thành sao hạng A sau khi livestream xin lỗi NSND Trung Dân

16:07 , 27/11/2025
"Lạc lối" trước bình hoa khói tím: Loài cây nhìn như mây bông đang gây sốt góc nhà chị em

"Lạc lối" trước bình hoa khói tím: Loài cây nhìn như mây bông đang gây sốt góc nhà chị em

15:40 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên