Nam ca sĩ N. bị hủy show gấp, cát-xê 25 tỷ cũng không chịu

Trịnh Y Kiện hay được biết với nghệ danh Noodles, từng là một trong những gương mặt biểu tượng của làn sóng phim ảnh - âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990, nổi lên nhờ loạt phim Người Trong Giang Hồ và sở hữu lượng fan trung thành suốt gần ba thập kỷ. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, anh vẫn đều đặn hoạt động và thỉnh thoảng tổ chức các đêm nhạc riêng để gặp gỡ khán giả.

Thế nhưng, giữa lúc người hâm mộ háo hức chờ đợi buổi diễn tại Tokyo vào ngày 5/12, show bất ngờ bị hủy gấp chỉ trước ngày diễn 10 ngày, mở ra một làn sóng tranh luận không nhỏ. BTC đưa ra thông báo chính thức, chỉ nói ngắn gọn đêm nhạc ở thủ đô Nhật Bản không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vì “yếu tố bất khả kháng”. Khán giả đã mua vé không kịp trở tay, đồng thời đặt ra câu hỏi xoay quanh trách nhiệm của nghệ sĩ, công tác tổ chức và các rủi ro từ những “vấn đề nhạy cảm” phía sau sự kiện.

Đơn vị tổ chức cho biết sẽ triển khai hoàn vé và đang xem xét khả năng tổ chức bù lại vào một ngày khác, nhưng đến hiện tại vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể. Nhiều khán giả yêu cầu bồi hoàn thêm chi phí đổi - hủy vé máy bay, tiền khách sạn, trong khi một số khác mong được xem buổi diễn thay thế.

Vì quyết định được đưa ra quá sát ngày, ước tính mức tổn thất trung bình có thể dao động từ 868–1689 tệ (khoảng 3,3 triệu đến 6,3 triệu đồng). Trước đó, địa điểm tổ chức cũng từng đổi từ Yokohama sang Tokyo, khiến một bộ phận khán giả chịu thiệt hại kép.

Trên mạng xã hội, có ý kiến đặt vấn đề về “những yếu tố nhạy cảm kéo dài nhiều năm” liên quan đến nghệ sĩ, dẫn đến việc show diễn bị soi xét kỹ hơn. Một số người đào lại phát ngôn cũ về mặt địa lý của Trịnh Y Kiện trong một show giải trí, từ đó tranh luận xem liệu những nội dung gây tranh cãi trước đây có phải là lý do đằng sau việc hủy show.

Trong khi đó, fandom lên tiếng bảo vệ thần tượng bằng cách đưa ra loạt thông tin về hoạt động nghệ thuật, những đóng góp thiện nguyện và hồ sơ sự nghiệp để chứng minh anh vẫn là nghệ sĩ chuyên nghiệp, không vi phạm bất kỳ quy định nhạy cảm nào. Ngoài ra, lượng lớn khán giả đã đặt vé từ xa, nhưng gần sát ngày diễn lại xuất hiện các rủi ro liên quan đến thủ tục, di chuyển và quy định lưu hành nội dung, dẫn đến làn sóng hoàn vé quy mô lớn. Điều này khiến buổi diễn không thể đảm bảo hiệu quả vận hành.

Cũng có ý kiến liên hệ đến một số sự kiện giải trí bị tạm hoãn trong cùng thời điểm, cho rằng có thể liên quan tới những quy định mới về kiểm soát nội dung. Tuy nhiên, phía ban tổ chức phủ nhận việc bị can thiệp từ bên ngoài.

Tính đến hiện tại, sự cố đã vượt xa câu chuyện một buổi hòa nhạc bị hủy. Nó trở thành đề tài xoay quanh cách nghệ sĩ đối mặt những rủi ro nhạy cảm, khả năng kiểm soát tình huống của đơn vị tổ chức và mức độ minh bạch trong các hoạt động biểu diễn xuyên biên giới. Khán giả vẫn chờ ban tổ chức hoặc nghệ sĩ đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn và phương án bồi hoàn cụ thể để khép lại tranh cãi.

Sinh năm 1967, Trịnh Y Kiện bước vào ngành giải trí từ giữa thập niên 1980 với điểm xuất phát khá bình thường: quay quảng cáo, đóng vai phụ và tham gia các lớp đào tạo diễn viên. Nhờ gương mặt sáng và phong thái trầm ổn, anh dần được chú ý trên truyền hình và sau đó thử sức ở lĩnh vực ca hát. Trịnh Y Kiện còn được biết đến là giọng ca Cantopop/Mandopop với nhiều ca khúc ăn khách như Một Mình Vui Vẻ, Thời Gian Tình Bạn, Những Ngày Ta Đi Qua, Tình Yêu Và Lời Hứa, Kiếm Và Mộng… gắn liền với hình ảnh phong trần, trẻ trung của anh trong thập niên 1990, trở thành “huyền thoại tuổi thanh xuân” của nhiều thế hệ fan.

Những năm đầu sự nghiệp, anh hoạt động song song cả hai mảng, phát hành các sản phẩm Cantopop và góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh nhỏ. Tên tuổi Trịnh Y Kiện thực sự bùng nổ vào giai đoạn giữa thập niên 1990 khi anh thủ vai Trần Hạo Nam trong loạt phim Người Trong Giang Hồ. Hình tượng thủ lĩnh giang hồ lạnh lùng nhưng nghĩa khí giúp anh trở thành hiện tượng văn hóa, đưa anh lên hàng sao hạng A của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, Trịnh Y Kiện vừa là diễn viên ăn khách của dòng phim hành động - xã hội đen, vừa là ca sĩ có chỗ đứng riêng với loạt ca khúc được yêu thích và nhiều concert cháy vé trong khu vực.

Sau giai đoạn đỉnh cao, Trịnh Y Kiện chuyển sang hình ảnh trầm lắng hơn, ưu tiên chọn dự án phù hợp thay vì chạy theo số lượng. Anh đóng thêm các bộ phim tâm lý - hành động, tham gia show truyền hình, đồng thời duy trì sự nghiệp ca hát ở mức ổn định. Cuộc sống đời thường kín tiếng, ít ồn ào scandal giúp anh giữ được thiện cảm trong mắt khán giả. Dù không còn xuất hiện dày đặc như thời hoàng kim, Trịnh Y Kiện vẫn là gương mặt có sức ảnh hưởng, đặc biệt với thế hệ gắn bó cùng điện ảnh và âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc).



Đạo diễn Văn Tuyển tiết lộ, Trịnh Y Kiện là cái tên được săn đón ở làng giải trí Trung Quốc đại lục. Từng có đơn vị sẵn sàng chi 7 triệu tệ (khoảng 25 tỷ đồng) để mời nam nghệ sĩ tới Bắc Kinh ghi hình 1 ngày nhưng Trịnh Y Kiện vẫn từ chối thẳng thừng. Xem ra Trịnh Y Kiện thực sự không mấy mặn mà với thị trường đầy tiềm năng ở đại lục.

Được biết, Trịnh Y Kiện từng thử sức tại Trung Quốc đại lục từ rất sớm nhưng anh không thể thích nghi được với nhịp hoạt động, làm việc nơi đây. Đặc biệt, năm đó, nam diễn viên còn có những kỉ niệm không mấy vui khi tham gia gameshow mạo hiểm, phải vất vả leo núi lại còn làm mếch lòng đồng nghiệp vì sự khác biệt về tính cách. Ngoài ra, Trịnh Y Kiện thấy không thoái mái khi bị camera theo sát mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ngủ. Đây là lý do khiến sao nam Người Trong Giang Hồ từ chối đến Trung Quốc đại lục quay show, bất chấp mức cát-xê cực khủng.