OneShop ra mắt: Bước tiến mới trong hành trình số hóa tiểu thương Việt Nam

One Mount Group vừa chính thức ra mắt thương hiệu OneShop, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược kiến tạo nền tảng thương mại số hiện đại cho tiểu thương Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của VinShop – nền tảng được One Mount Distribution (OMD) triển khai từ năm 2020, nay mang sứ mệnh mới: "Đồng hành cùng tiểu thương Việt làm giàu".

Ra đời trong bối cảnh Việt Nam có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 30% GDP nhưng đang đối mặt nhiều thách thức trong chuyển đổi số, OneShop được xem là lời giải cho bài toán thích ứng của khu vực bán lẻ truyền thống. Khi các quy định về hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng và bỏ thuế khoán sẽ chính thức áp dụng từ năm 2026, việc số hóa hoạt động kinh doanh trở thành nhu cầu tất yếu của hàng triệu cửa hàng tạp hóa trên cả nước.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, VinShop đã kết nối hơn 120.000 cửa hàng với hơn 500 thương hiệu, phân phối hơn 10.000 sản phẩm chính hãng thuộc các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Trên nền tảng đó, OneShop tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cấp công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán lẻ thông minh – nơi mọi cửa hàng đều có thể vận hành, quản lý và phát triển bằng dữ liệu.

Với OneShop, các tiểu thương được cung cấp trọn bộ giải pháp quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu, đồng thời có thể tiếp cận các công cụ tài chính và vay vốn nhanh chóng. Trong khi đó, nhà phân phối có thể giám sát luân chuyển hàng hóa theo thời gian thực, còn các nhãn hàng được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường đa chiều để đưa ra quyết định chính xác hơn. Mô hình này tạo nên "vòng tròn dữ liệu khép kín" giữa nhà sản xuất – nhà phân phối – cửa hàng – người tiêu dùng, giúp chuỗi cung ứng vận hành minh bạch và hiệu quả.

Nền tảng này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chiến lược: công nghệ và dữ liệu, nguồn hàng chính hãng, hạ tầng logistics thông minh và sức mạnh cộng lực đối tác. Theo đó, OneShop vận hành hệ thống kho bãi hơn 35.000 m², mỗi ngày luân chuyển khoảng 1.000 tấn hàng hóa, với tỷ lệ giao đúng hạn đạt 96%. Việc ứng dụng công nghệ quản lý WMS – TMS và thanh toán không tiền mặt giúp giảm chi phí vận hành xuống dưới 2% và tăng năng suất kho gấp bốn lần.

Ông Lê Thiết Bảo, Tổng Giám đốc One Mount Distribution, cho biết trong 5 năm tới OneShop sẽ mở rộng độ phủ đến toàn bộ 5,2 triệu tiểu thương Việt Nam, đồng thời ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu quả vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm kinh doanh.

OneShop kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế Việt Nam.