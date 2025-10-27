Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OneShop ra mắt: Bước tiến mới trong hành trình số hóa tiểu thương Việt Nam

27-10-2025 - 19:54 PM | Thị trường

Kế thừa VinShop, OneShop được One Mount Group phát triển thành nền tảng thương mại số toàn diện, hướng tới mục tiêu đưa hàng triệu tiểu thương Việt Nam bước vào kỷ nguyên bán lẻ hiện đại.

OneShop ra mắt: Bước tiến mới trong hành trình số hóa tiểu thương Việt Nam- Ảnh 1.

One Mount Group vừa chính thức ra mắt thương hiệu OneShop, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược kiến tạo nền tảng thương mại số hiện đại cho tiểu thương Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của VinShop – nền tảng được One Mount Distribution (OMD) triển khai từ năm 2020, nay mang sứ mệnh mới: "Đồng hành cùng tiểu thương Việt làm giàu".

Ra đời trong bối cảnh Việt Nam có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 30% GDP nhưng đang đối mặt nhiều thách thức trong chuyển đổi số, OneShop được xem là lời giải cho bài toán thích ứng của khu vực bán lẻ truyền thống. Khi các quy định về hóa đơn điện tử, minh bạch nguồn hàng và bỏ thuế khoán sẽ chính thức áp dụng từ năm 2026, việc số hóa hoạt động kinh doanh trở thành nhu cầu tất yếu của hàng triệu cửa hàng tạp hóa trên cả nước.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, VinShop đã kết nối hơn 120.000 cửa hàng với hơn 500 thương hiệu, phân phối hơn 10.000 sản phẩm chính hãng thuộc các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Trên nền tảng đó, OneShop tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cấp công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán lẻ thông minh – nơi mọi cửa hàng đều có thể vận hành, quản lý và phát triển bằng dữ liệu.

Với OneShop, các tiểu thương được cung cấp trọn bộ giải pháp quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi doanh thu, đồng thời có thể tiếp cận các công cụ tài chính và vay vốn nhanh chóng. Trong khi đó, nhà phân phối có thể giám sát luân chuyển hàng hóa theo thời gian thực, còn các nhãn hàng được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường đa chiều để đưa ra quyết định chính xác hơn. Mô hình này tạo nên "vòng tròn dữ liệu khép kín" giữa nhà sản xuất – nhà phân phối – cửa hàng – người tiêu dùng, giúp chuỗi cung ứng vận hành minh bạch và hiệu quả.

OneShop ra mắt: Bước tiến mới trong hành trình số hóa tiểu thương Việt Nam- Ảnh 2.

Nền tảng này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chiến lược: công nghệ và dữ liệu, nguồn hàng chính hãng, hạ tầng logistics thông minh và sức mạnh cộng lực đối tác. Theo đó, OneShop vận hành hệ thống kho bãi hơn 35.000 m², mỗi ngày luân chuyển khoảng 1.000 tấn hàng hóa, với tỷ lệ giao đúng hạn đạt 96%. Việc ứng dụng công nghệ quản lý WMS – TMS và thanh toán không tiền mặt giúp giảm chi phí vận hành xuống dưới 2% và tăng năng suất kho gấp bốn lần.

Ông Lê Thiết Bảo, Tổng Giám đốc One Mount Distribution, cho biết trong 5 năm tới OneShop sẽ mở rộng độ phủ đến toàn bộ 5,2 triệu tiểu thương Việt Nam, đồng thời ứng dụng sâu trí tuệ nhân tạo để tối ưu hiệu quả vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm kinh doanh.

OneShop kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế Việt Nam.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
OneShop

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức tranh thị trường ô tô Việt Nam sau 9T/2025: VinFast dẫn đầu làn sóng xe điện, xe gầm cao vẫn ‘làm vua’ doanh số

Bức tranh thị trường ô tô Việt Nam sau 9T/2025: VinFast dẫn đầu làn sóng xe điện, xe gầm cao vẫn ‘làm vua’ doanh số Nổi bật

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay

3 chiếc iPhone cũ đang giảm giá mạnh nhất hiện nay Nổi bật

Trung Quốc khiến bong bóng kim cương nhân tạo nổ tung: Sản xuất 1 viên trong 150 phút, dìm giá gần 80% chỉ sau 5 năm

Trung Quốc khiến bong bóng kim cương nhân tạo nổ tung: Sản xuất 1 viên trong 150 phút, dìm giá gần 80% chỉ sau 5 năm

18:08 , 27/10/2025
Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam

Sự thật đằng sau tô bún đắt nhất Việt Nam

17:03 , 27/10/2025
Đột kích 9 kho hàng, công an triệt phá đường dây buôn bán máy sấy tóc giả nhập lậu từ Trung Quốc gây tử vong, tịch thu hơn 13.000 món đồ kém chất lượng

Đột kích 9 kho hàng, công an triệt phá đường dây buôn bán máy sấy tóc giả nhập lậu từ Trung Quốc gây tử vong, tịch thu hơn 13.000 món đồ kém chất lượng

16:25 , 27/10/2025
Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm

Vụ sản xuất cà phê giả: Bất ngờ với hàm lượng caffeine trong sản phẩm

15:21 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên