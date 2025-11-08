OneShop tích hợp POS Voice AI, hỗ trợ tiểu thương xuất hóa đơn điện tử

Trong bối cảnh đó, One Mount Group ra mắt nền tảng OneShop - nâng cấp toàn diện từ VinShop - mang đến các giải pháp công nghệ giúp tiểu vận hành hiệu quả, thông minh và tự tin bước vào kỷ nguyên số.

OneShop - biến thách thức thành cơ hội làm giàu

Hơn 5,2 triệu tiểu thương Việt – xương sống của nền kinh tế – đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trước những thay đổi từ Nghị định 70/2025/NĐ-CP (Nghị định 70).

Theo quy định mới, từ ngày 1/6/2025, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm sẽ phải triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Nghị quyết 198/2025/QH15 và Nghị quyết 68-NQ/TW cũng yêu cầu xóa bỏ hình thức thuế khoán từ 1/1/2026 đối với các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai.

Đây là một bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại hơn. Tuy nhiên, với lực lượng tiểu thương - vốn quen với các cách thức giao dịch thủ công, lại là thách thức không nhỏ. Việc thay đổi thói quen kinh doanh lâu năm, sử dụng thiết bị điện tử, lưu trữ dữ liệu hay quản lý hóa đơn số khiến nhiều người còn lúng túng.

Trong bối cảnh ấy, OneShop ra đời như một giải pháp công nghệ toàn diện, giúp tiểu thương thích ứng nhanh với quy định mới của Nhà nước, đồng thời tạo ra bước đột phá mạnh mẽ trong kinh doanh.

Nâng cấp từ VinShop lên OneShop - hành trình số hóa hơn 5,2 triệu tiểu thương Việt

OneShop được phát triển bởi One Mount Distribution – thành viên của One Mount Group. Nền tảng này đánh dấu một bước tiến mới, kế thừa và nâng cấp từ VinShop (ra mắt năm 2020) với sứ mệnh giúp cửa hàng tạp hóa bán hàng dễ hơn, kinh doanh hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số.

Sau 5 năm, One Mount Distribution đã phục vụ hơn 120.000 cửa hàng tạp hóa, kết nối hơn 500 thương hiệu và nhà cung cấp, phân phối hơn 10.000 sản phẩm chính hãng trên toàn quốc.

OneShop hiện đang sở hữu hệ thống kho bãi với 25.000 m² trung tâm và 10.000 m² mạng lưới kho vệ tinh trải dài khắp cả nước.

Năm 2025, đón đầu chính sách thuế và yêu cầu số hóa, OneShop ra đời với mục tiêu hỗ trợ toàn diện hơn, để "mỗi tiệm nhỏ trở thành một cửa hàng số – không để ai bị bỏ lại phía sau".

Hiện OneShop hợp tác với nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh như Wilmar, SABECO, Indomie, Liby, C&S..., cùng hơn 500 nhà cung cấp trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn hàng chính hãng, ổn định, giá tốt và minh bạch.

Với hệ thống kho bãi 25.000 m² và mạng lưới kho vệ tinh 10.000 m², mỗi ngày 1.000 tấn hàng hóa được luân chuyển khắp cả nước, đạt 96% tỷ lệ giao đúng hạn và lấp đầy phương tiện.

Tiên phong mang tới giải pháp kinh doanh toàn diện, ứng dụng công nghệ POS Voice AI

Điểm nhấn của OneShop là tính năng ghi đơn bằng giọng nói (POS Voice AI) – một trong những giải pháp tiên phong của ngành bán lẻ Việt Nam.

Giờ đây chủ tiệm có thể rảnh tay bán hàng nhờ POS Voice AI. Chỉ cần đọc tên mặt hàng và số lượng, hệ thống sẽ nhận diện chính xác, lên đơn, tính tiền, cộng tổng và xuất hóa đơn. Giao dịch được xử lý nhanh gọn, hạn chế tối đa sai sót hay bỏ lọt đơn hàng – những lỗi thường gặp ở các cửa hàng bận rộn.

Tính năng POS Voice AI của OneShop giúp chủ tiệm tạp hóa nhập hàng dễ dàng bằng giọng nói, xuất hóa đơn điện tử tự động theo đúng quy định của Nhà nước.

Tính năng này giống như một cuộc trò chuyện thông thường, bất cứ tiểu thương nào cũng có thể sử dụng ngay từ lần đầu, tiếp cận chuyển đổi số nhẹ nhàng và hiệu quả.

Không dừng lại ở POS Voice AI, OneShop còn mang đến hệ sinh thái quản lý bán hàng thông minh. Ứng dụng hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử theo đúng quy định của Nghị định 70, tự động kết nối với cơ quan thuế để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp lý.

Bên cạnh đó, OneShop giúp chủ tiệm kê khai thuế dễ dàng, quản lý phiếu mua hàng, theo dõi doanh thu – lợi nhuận theo thời gian thực. Tất cả được tích hợp ngay trên một chiếc điện thoại, giúp chủ tiệm kiểm soát hoạt động kinh doanh mọi lúc, mọi nơi, mà không cần đầu tư thêm máy móc hay những phần mềm phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Thuế TP HCM phát biểu tại sự kiện "Số hóa ngành bán lẻ và ra mắt OneShop".

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Thuế TP HCM cho hay, quá trình chuyển đổi theo Nghị định 70 dù đạt được được nhiều kết quả, song không dễ dàng với tất cả loại hình doanh nghiệp, nhất là những người còn chưa quen tiếp cận với công nghệ, e ngại sự thay đổi. Do đó, sự hỗ trợ từ các nền tảng như OneShop vô cùng cần thiết và là hình mẫu đáng khích lệ để lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Lê Huỳnh Minh Tú – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM đánh giá:

"OneShop không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là minh chứng cho sự đồng hành giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong hành trình chuyển đổi số.

Sự ra đời của OneShop góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nhà nước nói chung và TP HCM nói riêng. Đó là xây dựng ngành bán lẻ minh bạch, hiện đại, bền vững, đồng thời lan tỏa giá trị chuyển đổi số tới mọi thành phần trong hệ sinh thái kinh tế".

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Thiết Bảo - Tổng Giám đốc One Mount Distribution, khẳng định, OneShop không chỉ là giải pháp toàn diện giúp tiểu thương thích ứng với yêu cầu mới từ Nghị định 70, mà còn biến thách thức thành cơ hội để cùng nhau "làm giàu" nhờ công nghệ.