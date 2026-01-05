OneU bắt tay Lotusmiles, mở đầu năm mới cho khách hàng bằng nhiều ưu đãi bay hấp dẫn

Nhu cầu di chuyển, du lịch, sum họp gia đình thường tăng cao vào dịp đầu năm mới. Thấu hiểu điều đó, OneU và Lotusmiles chính thức kết nối hệ thống điểm thưởng hai chiều, giúp chuyển đổi tích lũy từ chi tiêu hằng ngày (U-Point) thành ưu đãi cho những chuyến bay" .

Theo đó, người dùng OneU có thể dễ dàng quy đổi U-Point sang dặm thưởng Lotusmiles để tận hưởng các ưu đãi cùng Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển từ du lịch đầu năm đến công tác, thăm thân – tất cả thao tác ngay trên ứng dụng OneU.

Ở chiều ngược lại, hội viên Lotusmiles cũng có thể quy đổi dặm thưởng tích lũy sang U-Point trên website Vietnam Airlines hoặc ứng dụng Lotusmiles. Hình thức này giúp khách hàng tận hưởng hàng loạt ưu đãi trong hệ sinh thái phong cách sống của OneU, bao gồm ăn uống, mua sắm, giải trí và các dịch vụ tiện ích hàng ngày. Đây là bước tiến giúp dặm bay trở nên gần gũi và hữu dụng hơn ngay cả khi khách hàng không thực hiện chuyến bay.

Thành viên Lotusmiles giờ đây có thể đổi sang U-Point để tận hưởng hàng ngàn ưu đãi trên OneU.

Nhân dịp ra mắt chương trình hợp tác, hai bên đồng thời tung ra chuỗi ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng, trong đó điểm nhấn là chương trình "Đổi U-Point – Săn vé bay Thái Lan" diễn ra từ ngày 25/12/2025 đến hết 28/02/2026.

Cụ thể, chỉ cần thực hiện đổi U-Point sang 500 dặm bay Lotusmiles, hội viên sẽ nhận ngay lượt quay may mắn với cơ hội trúng giải Nhất là cặp vé khứ hồi "du xuân" tại xứ sở Chùa Vàng cùng nhiều vé máy bay nội địa và hàng nghìn dặm thưởng giá trị khác.

Chương trình "Đổi U-Point săn vé bay Thái Lan" diễn ra từ ngày 25/12/2025 đến 28/02/2026 với nhiều phần quà hấp dẫn.

Khách hàng còn được hưởng ưu đãi cộng thêm 10% dặm thưởng khi thực hiện quy đổi từ U-Point sang dặm Lotusmiles (áp dụng cho giao dịch tối thiểu 5.000 dặm trong tháng). Chương trình kéo dài xuyên suốt mùa Tết, giúp hội viên nhanh chóng gia tăng quỹ dặm để sẵn sàng cho những chuyến du ngoạn mùa hè sắp tới.

Đại diện OneU chia sẻ: "Việc hợp tác với Lotusmiles là một cột mốc quan trọng trong chiến lược của OneU. Chúng tôi không chỉ cung cấp các ưu đãi đơn lẻ mà xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm, nơi kết nối tiêu dùng hàng ngày với các trải nghiệm di chuyển và du lịch, mang lại giá trị sống trọn vẹn cho hàng triệu người Việt mỗi ngày".

Ông Nguyễn Sỹ Thành - Giám đốc Lotusmiles phát biểu tại sự kiện.

Phía Lotusmiles cũng nhấn mạnh: "Lễ ký kết mở ra bước tiến mới trong hành trình phục vụ khách hàng, khi mà điểm thưởng và dặm bay mang lại những giá trị thiết thực hơn. Hoạt động hợp tác giúp kết nối 'hành trình sống' và 'hành trình bay' thành trải nghiệm liền mạch thông qua hệ sinh thái dịch vụ của cả OneU và Lotusmiles".

Với sự cộng hưởng từ hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group, OneU đang từng bước khẳng định vị thế là nền tảng phong cách sống hàng đầu tại Việt Nam. Sự hợp tác cùng Lotusmiles không chỉ giúp gia tăng quyền lợi cho cộng đồng 12 triệu khách hàng thân thiết mà còn tạo nền tảng để cả hai bên mở rộng phạm vi phục vụ, tiếp tục giữ vững chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.