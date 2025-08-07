Ông bà dặn con cháu: "Đông không treo tranh sơn thủy, Tây không treo gương"

Sau khi hoàn tất việc trang trí nhà cửa, nhiều người nhận thấy những bức tường trống trải khiến không gian trở nên đơn điệu. Treo tranh trong phòng khách là cách phổ biến để làm đẹp không gian, mang lại cảm giác ấm cúng, giúp xua tan mệt mỏi sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, việc chọn tranh treo không thể tùy tiện. Theo kinh nghiệm dân gian, tranh cần được chọn đúng để mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Một câu nói người xưa truyền lại là: “Đông không treo tranh sơn thủy, Tây không treo gương”. Dù không dựa trên cơ sở khoa học, câu nói này thể hiện sự tinh tế trong quan niệm phong thủy và thẩm mỹ của người Việt. Cụ thể, nếu phòng khách nằm ở hướng Đông, nên tránh treo tranh sơn thủy (có núi và nước). Nếu ở hướng Tây, không nên treo gương. Vậy, những bức tranh nào phù hợp cho phòng khách? Dưới đây là 6 bức tranh mang ý nghĩa tốt lành, rất đáng để bạn cân nhắc.

1. Tranh Tùng Hạc

Tranh tùng hạc là lựa chọn tuyệt vời nếu gia đình có người cao tuổi. Cây tùng tượng trưng cho sự trường thọ, còn chim hạc đại diện cho sự thanh cao. Bức tranh này mang ý nghĩa chúc sức khỏe, bình an và cuộc sống an nhàn cho các bậc trưởng lão. Tùng trong tranh thường được vẽ thẳng đứng, mạnh mẽ, kết hợp với hình ảnh hạc thanh thoát, tạo không khí yên bình, ấm áp cho phòng khách. Sau một ngày bận rộn, ngắm tranh này giúp tâm hồn thư thái, bình yên. Với ý nghĩa sâu sắc và tính thẩm mỹ cao, tranh tùng hạc là lựa chọn lý tưởng để làm đẹp không gian sống.

2. Tranh Cửu Ngư

Tranh cửu ngu, hay tranh chín con cá, mang ý nghĩa “cửu” (chín) đồng âm với “lâu dài”, còn “ngư” (cá) đồng âm với “dư” (dư dả), tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc bền lâu. Trong văn hóa phương Đông, hình ảnh con cá gắn liền với sự sung túc, như tục để lại một ít cá trên bàn ăn dịp Tết để cầu “năm nào cũng dư dả”. Treo tranh cửu ngu trong phòng khách không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp gia chủ cảm thấy lạc quan, tràn đầy động lực mỗi ngày. Bức tranh này không chỉ giàu ý nghĩa mà còn dễ dàng làm đẹp không gian, khiến phòng khách thêm sinh động.

3. Tranh Công

Tranh công (chim công) gợi nhắc đến hình ảnh “công khai bình” – khoảnh khắc chim công xòe đuôi lộng lẫy như chiếc quạt đầy màu sắc, vừa rực rỡ vừa tinh tế. Đây là biểu tượng của sự phú quý, thịnh vượng và hạnh phúc. Chim công từ lâu được xem là loài chim mang điềm lành. Treo tranh công trong phòng khách không chỉ mang đến may mắn mà còn tạo cảm giác sang trọng. Nếu tranh vẽ đôi công, nó còn tượng trưng cho tình cảm vợ chồng gắn bó, hạnh phúc viên mãn, rất phù hợp với các cặp đôi mới cưới.

4. Tranh Gà Trống

Dù ít phổ biến hơn, tranh gà trống mang ý nghĩa tốt lành. “Gà” đồng âm với “cát” (may mắn), tượng trưng cho đại cát đại lợi. Trong quan niệm dân gian, gà trống đại diện cho năm đức tính: văn, võ, nhân, dũng, tín – những phẩm chất được trân trọng. Nhiều người lớn tuổi yêu thích gà trống vì tiếng gáy gợi cảm giác hy vọng, khởi đầu ngày mới đầy năng lượng. Treo tranh gà trống trong phòng khách sẽ truyền cảm hứng, giúp gia chủ thêm tự tin và quyết tâm trong công việc.

5. Tranh Hoa Mai

Hoa mai từ lâu là biểu tượng của sự thanh cao và kiên cường, thường được ca ngợi trong thơ ca với hình ảnh “nở giữa giá lạnh”. Ở Việt Nam, hoa mai vàng còn gắn với Tết, mang ý nghĩa thịnh vượng và may mắn. Tranh hoa mai, dù tả thực hay trừu tượng, đều mang vẻ đẹp thanh lịch, giúp nâng tầm thẩm mỹ cho phòng khách. Treo tranh này không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

6. Tranh Chim Hỉ Thước

Hỉ thước (chim khách) được xem là loài chim báo điềm lành, gắn với những câu nói như “hỉ thước kêu, tin vui đến”. Trong văn hóa dân gian, hình ảnh chim hỉ thước mang ý nghĩa niềm vui và may mắn sắp đến. Tranh hỉ thước thường khắc họa chim nhảy nhót, kêu vang, kết hợp với hoa mai hoặc liễu, tạo bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng. Treo tranh này trong phòng khách giúp không gian thêm sinh động, xua tan sự tẻ nhạt, mang lại cảm giác lạc quan cho gia chủ và khách đến thăm.