Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo

20-11-2025 - 23:03 PM | Sống

Trong quan niệm Á Đông, sân nhà là nơi thể hiện khí vận, sự chăm chút và gu sống của gia chủ.

Người xưa quan niệm muốn biết một ngôi nhà có nhiều lộc, phong thủy thịnh vượng hay không, đôi khi chẳng cần bước vào bên trong mà chỉ cần nhìn qua khoảng sân là đủ. Một khoảng sân gọn gàng, rợp bóng cây luôn mang cảm giác đủ đầy, ngược lại, sân nhà trống trải hay bừa bộn lại khiến tổng thể trở nên khô khốc và thiếu sức sống.

Bởi vậy, nhiều gia đình đặc biệt coi trọng việc chọn cây trồng trong sân vừa để làm đẹp, vừa gửi gắm cầu mong về sự hanh thông và may mắn. Trong số rất nhiều lựa chọn, có 5 loại cây được xem là biểu tượng của phúc khí, càng trồng càng thấy nhà cửa ấm êm, vượng vận.

1. Cây lựu

Lựu là một trong những loài cây được trồng nhiều nhất ở sân vườn miền Bắc, gắn với hình ảnh "đa tử đa phúc". Cây lựu nở hoa rực rỡ vào đầu hè, quả chín sai vào mùa thu tạo cảm giác sung túc và ấm áp cho không gian sống. Ngoài giá trị thẩm mỹ, lựu còn tượng trưng cho sự đoàn viên và sum vầy, khiến sân nhà luôn tràn năng lượng tươi sáng. 

Lựu thích nắng mạnh và đất thoát nước tốt, vì thế vị trí đẹp nhất thường là khoảng sân sáng sủa, thoáng đãng. Nếu trồng nơi thiếu sáng, cây sẽ ra hoa và đậu quả kém.

Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo- Ảnh 1.

2. Cây táo tàu 

Táo tàu tượng trưng cho sự ngọt ngào và sung túc trong nhiều gia đình Á Đông. Trong truyền thống, cây còn mang hàm ý đón điều lành đến sớm nhờ sự đồng âm giữa chữ "枣" - nghĩa là quả táo tàu, đọc là zǎo và "早" - nghĩa là sớm, đọc là zǎo". 

Khi trồng trong sân, tán lá xanh dày, quả chín đỏ sậm và có thể phơi khô để dùng quanh năm. Loài cây này ưa nắng, phát triển tốt khi đặt ở hướng Nam hoặc nơi không bị che khuất. Bạn cũng nên tỉa cành định kỳ giúp cây thông thoáng và hạn chế sâu bệnh.

Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo- Ảnh 2.

3. Cây hoa mộc

Hoa mộc luôn mang một khí chất rất thanh tao với tán lá xanh, hoa nhỏ nhưng hương thơm lan xa, đặc biệt là vào mùa thu. Trong văn hóa dân gian, cây tượng trưng cho sự may mắn, thu hút quý nhân và mang đến sự thịnh vượng. Khi trồng trong sân, chỉ cần đứng từ ngoài cổng đã có thể cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng bao phủ cả khoảng sân. 

Cây ưa sáng, thích đất sạch, tơi xốp và không chịu được ngập úng. Giai đoạn cuối hè, việc bổ sung dinh dưỡng sẽ giúp cây cho nhiều nụ và hương thơm đậm hơn.

Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo- Ảnh 3.

4. Cây hồng

Hồng là loài cây dễ tạo cảm giác "đầy đặn" cho sân nhà. Đến mùa, quả chín đỏ rực như những chiếc đèn lồng nhỏ đem lại vẻ đẹp gần gũi và bình yên. Không chỉ mang ý nghĩa vạn sự như ý, trồng 2 cây hồng trước sân còn được ví như hình ảnh "song hỷ", tượng trưng cho cuộc sống đủ đầy và hanh thông. 

Khi trồng, bạn nên ưu tiên đặ cây ở vị trí thoáng sáng, tránh đặt ngay trước cửa chính để không gây cảm giác nặng nề hoặc che gió và che sáng tự nhiên. Hồng ưa đất cao ráo và cần kiểm soát sâu bệnh ở quả để cây phát triển ổn định.

Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo- Ảnh 4.

5. Cây bạch quả

Bạch quả là loài cây mang tính biểu tượng trong nhiều nền văn hóa nhờ tuổi thọ dài và hình ảnh lá vàng rơi đẹp như tranh. Từ lâu, cây đã được coi là loài cây biểu tượng của sự trường thọ, vững bền và tài lộc. Trong văn hoá Á Đông, hình ảnh cây bạch quả sống cả ngàn năm mang hàm ý gia đạo bền vững, dòng dõi hưng thịnh. Đến mùa thu, lá bạch quả chuyển sang vàng óng như sắc kim, rụng xuống tạo thành một lớp "mưa vàng". Người xưa xem đây là dấu hiệu của vượng khí tụ lại, tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

Đây là loài cây cần không gian rộng vì bộ rễ phát triển mạnh. Đồng thời, cây thích khí hậu thoáng, đất sạch và phân hữu cơ bón đều theo mùa để phát triển tán đẹp.

Ông bà dặn con cháu: Trông sân biết lộc, nhìn ngõ rõ phúc - Sân nhà có 5 cây này, cả năm chẳng lo nghèo- Ảnh 5.

Trong nhà trồng 3 loại cây này tài lộc kéo vào như nước, người giàu cực thích, mang lại may mắn cho gia chủ

 

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

