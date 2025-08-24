Ông bà xưa nói: Trồng được 1 trong 6 loại cây này trước nhà, tài lộc ắt sẽ ùn ùn kéo đến

Trồng cây để “giữ nhà – gọi lộc – gặp quý nhân”

Ở thành phố, dù không có đất vườn rộng rãi, bạn vẫn có thể trồng cây phong thủy bằng chậu nhỏ, đặt nơi ban công, bệ cửa, phòng khách. Dưới đây là 6 loại cây “trồng chậu” vừa đẹp, vừa dễ chăm, vừa mang lại may mắn và phúc khí.

1. Hoa mộc tê – Hương thơm vượng khí, trồng cửa gọi vận

Hoa mộc (mộc tê) là loài cây được trân quý từ xưa. Ở nông thôn, hoa nở là cả khu phố thơm lừng.

Ngày nay, bạn hoàn toàn có thể trồng hoa mộc trong chậu, để ngoài hiên, ban công hay thậm chí là phòng khách có nắng nhẹ.

Ý nghĩa: “Ra cửa gặp người quý, về nhà được lộc thơm” – dân gian cho rằng trồng hoa mộc giúp vượng nhân khí, hút tài lộc và mang lại sự ôn hòa trong gia đình.

2. Cây Phật thủ – Tay Phật che chở, trồng là sinh lộc

Loại cây này dễ nhận biết với quả hình lòng bàn tay màu vàng óng, thơm mát. Khi chín, quả tỏa hương như chanh sả, dễ chịu vô cùng.

Ý nghĩa: Tượng trưng cho bàn tay Phật ban phúc, trường thọ, bảo hộ gia đạo và thu hút tiền tài. 💡 Mẹo trồng: Cây ưa sáng, hợp trồng chậu ở ban công hướng Nam. Tránh tưới quá nhiều vào mùa hè.

3. Cây quất – Cành vàng lá ngọc, Tết quanh năm

Quất không chỉ là cây trang trí Tết – mà còn là biểu tượng phong thủy của sự sung túc, viên mãn và may mắn nối tiếp.

Khi trồng trong chậu, cây sẽ nhỏ gọn hơn, dễ đặt ở hành lang, bàn trà hay góc nhà có nắng nhẹ.

Ý nghĩa: Quả vàng đều tượng trưng cho tiền vào đủ hướng, lộc bền như quả trĩu cây.

4. Cây lựu – Cát tường, sinh sôi, gia đạo hưng vượng

Từ xưa, nhà nào có đất đều trồng ít nhất một cây lựu – vừa để ăn, vừa để lấy lộc. Lựu tượng trưng cho con cháu đông đúc, hạnh phúc bền vững.

Ngày nay, có thể chọn giống lựu lùn trồng chậu, vẫn có hoa, đậu quả, thậm chí còn dễ tạo thế bonsai đẹp mắt.

Ý nghĩa: Sinh sôi, đủ đầy, hút khí thịnh – vượng nhân duyên – tốt cho gia đình có người trẻ.

5. Hoa trà – Vị khách quý của mùa đông, mang vận thịnh

Hoa trà được mệnh danh là “khách quý trong các loài hoa”, nở vào mùa lạnh, đẹp nền nã, quý phái. Cây có nhiều màu: đỏ, hồng, trắng – đều mang ý nghĩa may mắn.

Ý nghĩa: Giữ vận khí, tăng cát khí trong nhà. Hoa nở đúng thời là điềm báo tốt lành trong công việc, tiền bạc.

Lưu ý: Nên trồng chậu lớn, đặt nơi thoáng khí. Cây không chịu ngột ngạt hay nơi quá bí.

6. Cây táo cảnh – Quả ngon, ý nghĩa tốt, dễ trồng chậu

Cây táo cảnh mini rất được yêu thích vì vừa có quả ăn được, vừa có dáng bonsai đẹp, lại tượng trưng cho hòa bình – lễ nghĩa – tài lộc.

Ý nghĩa: Táo đọc gần với “bình” trong tiếng Hán, tượng trưng cho bình an, hòa thuận, tiền tài và may mắn trọn vẹn.

Bạn có thể tìm giống táo lùn trồng chậu, để gần cửa ra vào hoặc sân thượng. Chỉ cần có ánh sáng, cây sẽ ra hoa kết trái đều đặn.

Kết luận: Chỉ cần một chậu đúng cây, đúng chỗ – vận sẽ đổi

Trồng một cây đúng nghĩa là “giữ lộc trong nhà”. Không cần phải chờ có sân vườn, chỉ với vài chậu cây nhỏ – bạn có thể kích hoạt phong thủy tài lộc và gặp được quý nhân mỗi khi ra ngoài.