Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa mở thêm phòng trưng bày trên đường Hoàng Văn Thụ, TP.HCM, giới thiệu tâm huyết cuộc đời

Ngày 28/10/2026, Trung Nguyên Legend chính thức khai trương Thành Phố Cà Phê Gallery tại TP.HCM, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình giới thiệu khu đô thị Thành Phố Cà Phê tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Theo thông tin trên website chính thức của Trung Nguyên Legend, không gian này tọa lạc tại tầng 2, Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, số 249A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Gallery có thể hiểu là phòng trưng bày hoặc không gian triển lãm. Tuy nhiên, Thành Phố Cà Phê Gallery không đơn thuần là nơi trưng bày hình ảnh của một dự án bất động sản mà còn được định hướng trở thành điểm kết nối, giới thiệu những ý tưởng về kiến trúc xanh, văn hóa, tri thức và lối sống tỉnh thức.

Tại đây, khách hàng, nhà đầu tư và những người quan tâm có thể tìm hiểu về khu đô thị Thành Phố Cà Phê thông qua các thước phim, hình ảnh trưng bày, hoạt động tư vấn trực tiếp và các chương trình workshop chuyên đề.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ lễ khai trương, Trung Nguyên Legend cũng công bố hợp tác chiến lược với hai đơn vị thiết kế Nhật Bản là Nikken Sekkei Việt Nam và Công ty Thiết kế Châu Á Kume, hướng tới phát triển khu đô thị hài hòa với thiên nhiên, chú trọng kiến trúc và các giá trị sống bền vững.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Sự xuất hiện của Gallery tại TP.HCM còn mang ý nghĩa kết nối công chúng với một dự án đặc biệt ở Buôn Ma Thuột, vùng đất gắn liền với hành trình khởi nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Thành Phố Cà Phê rộng hơn 45 ha, có bảo tàng đặc biệt

Theo thông tin được Trung Nguyên Legend công bố vào tháng 11/2022, khu đô thị Thành Phố Cà Phê có quy mô 45,45 ha, tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột và được khởi công xây dựng từ tháng 1/2017.

Khác với mô hình khu đô thị chỉ tập trung phát triển nhà ở, Thành Phố Cà Phê được định hướng kết hợp không gian sống, văn hóa, tri thức và các hoạt động trải nghiệm cà phê.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước. Nơi đây quy hoạch nhiều tiện ích như vườn Zen, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập, sân golf 3D, tổ hợp Gym – Yoga – Bắn cung cùng những không gian thưởng lãm cà phê.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Một trong những công trình nổi bật gắn với dự án là Bảo tàng Thế giới Cà phê, mở cửa từ ngày 23/11/2018. Theo Trung Nguyên Legend, bảo tàng lưu giữ hơn 11.000 hiện vật liên quan đến ba nền văn minh cà phê tiêu biểu trên thế giới, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa và trải nghiệm nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Trung Nguyên Legend còn phát triển những công trình mang ý tưởng kiến trúc đặc biệt. Chẳng hạn, tổ hợp khách sạn La Forêt En Ville và Trung tâm hội nghị The World Coffee Center được công bố thiết kế năm 2023 với cảm hứng đưa rừng vào thành phố, có sự tham gia của kiến trúc sư, thiền sư Nhật Bản Shunmyō Masuno trong thiết kế Vườn Tỉnh thức.

Những công trình này thể hiện cách Trung Nguyên Legend muốn đưa cà phê vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm tiêu dùng, trở thành yếu tố kết nối văn hóa và đời sống cộng đồng.

Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng tại Thành Phố Cà Phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Từ lò rang cà phê 2,8 m² đến khát vọng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ấp ủ gần 20 năm

Ít ai biết rằng, ý tưởng xây dựng một thành phố mang bản sắc cà phê đã xuất hiện từ rất lâu trước khi dự án Thành Phố Cà Phê chính thức khởi công.

Năm 2007, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng trình bày đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thiên đường của cà phê thế giới" tại hội nghị phát triển cà phê bền vững tổ chức ở Đắk Lắk.

Đề án thể hiện tầm nhìn đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cộng đồng hàng tỷ người yêu cà phê trên toàn cầu. Trong đó, ông Vũ đề xuất xây dựng Bảo tàng Cà phê thế giới, phát triển những không gian văn hóa, đặt giáo dục và con người vào vị trí trung tâm, đồng thời kết hợp bản sắc địa phương với tinh hoa văn hóa quốc tế.

Đặc biệt, ý tưởng này còn đề cập đến những khu vườn thảo dược, không gian chăm sóc sức khỏe và mô hình cộng đồng phát triển bền vững. Những yếu tố đó sau này tiếp tục xuất hiện trong định hướng phát triển Thành Phố Cà Phê.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Nhìn lại hành trình của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, dự án mang ý nghĩa đặc biệt bởi điểm khởi đầu sự nghiệp của ông cũng chính là Buôn Ma Thuột.

Ngày 16/6/1996, ông thành lập Trung Nguyên tại vùng đất này. Theo bài viết kỷ niệm 30 năm thành lập được doanh nghiệp công bố vào tháng 6/2026, Trung Nguyên khởi đầu từ một lò rang cà phê rộng chỉ 2,8 m², với mong muốn nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam và xây dựng thương hiệu có vị thế trên thị trường quốc tế.

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê, Trung Nguyên Legend từng bước phát triển hệ sinh thái gồm các sản phẩm, chuỗi cửa hàng, bảo tàng, hoạt động văn hóa và những không gian sống gắn với cà phê.

Trong hành trình ấy, Thành Phố Cà Phê có thể xem là một trong những dự án thể hiện rõ nhất tầm nhìn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Không chỉ đưa cà phê Việt Nam đến với thế giới bằng sản phẩm, mà còn xây dựng một điểm đến để công chúng tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa xoay quanh cà phê.

Hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi mới bắt đầu kinh doanh

Từ ý tưởng được trình bày năm 2007 đến dự án khởi công năm 2017 và phòng trưng bày vừa khai trương tại TP.HCM năm 2026 là hành trình kéo dài gần hai thập kỷ.

Bởi vậy, sự xuất hiện của Thành Phố Cà Phê Gallery trên đường Hoàng Văn Thụ không chỉ là hoạt động mở rộng điểm giới thiệu dự án của Trung Nguyên Legend. Đây còn là một dấu mốc mới trong quá trình hiện thực hóa khát vọng gắn bó với ông Đặng Lê Nguyên Vũ suốt nhiều năm: Đưa Buôn Ma Thuột từ vùng đất nổi tiếng về sản xuất cà phê trở thành một điểm đến có bản sắc riêng trên bản đồ văn hóa cà phê thế giới.