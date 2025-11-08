Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

08-11-2025 - 15:33 PM | Doanh nghiệp

Ông Đinh Văn Liên từng giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và Dược sĩ.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 5-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu), có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai là một doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Y dược EBC có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai.

Tập đoàn này do ông Đinh Văn Liên làm Chủ tịch HĐQT. Ông từng giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Trung Quốc học và Dược sĩ.

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?- Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Liên Nguồn: EBC

Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm đa dạng, từ biên dịch, phát thanh đến giảng dạy ngôn ngữ Việt Nam cho doanh nhân nước ngoài.

Năm 2009, ông chia sẻ rằng đã làm việc tại một tập đoàn công nghệ và nhanh chóng trở thành giám đốc kinh doanh của công ty thành viên của tập đoàn này.

Đến năm 2013, ông đã rẽ hướng sang kinh doanh bằng cách tham gia vào sản xuất và phân phối mỹ phẩm.

Hiện nay, Tập đoàn Y dược EBC đã có hệ sinh thái như EBC Farm; EBC Factory; EBC invest; EBC healthcare; EBC Media; Viện đào tạo và chuyển giao công nghệ EBC; Viện khoa học mỹ phẩm và sức khoẻ EBB.

Tập đoàn Y dược EBC từng đã nhận Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024. Đây là lần thứ 4 tập đoàn nhận giải thưởng này. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng từng đoạt giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng".

Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai tiền thân là Công ty TNHH E.B.C Mỹ phẩm Giang Điền, thành lập tháng 11-2014. Ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh.

Ban đầu công ty có vốn điều lệ 2 tỉ đồng với hai cổ đông gồm ông Bùi Minh Đăng góp 980 triệu đồng (chiếm 49% vốn) và ông Đinh Văn Liên góp 1,02 tỉ đồng (chiếm 51%). Ông Đăng cũng là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Sau các lần đổi tên vào các năm 2017 và 2021, đến tháng 1-2025, công ty chính thức chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần và lấy tên Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai như hiện nay.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao động

